Tâm nguyện của người lính già

Một buổi sáng cuối tháng 8, trong khu vườn nhỏ ở xã Trà My (TP Đà Nẵng), ông Võ Như Thông (SN 1934) cẩn thận lau từng khung ảnh, chậm rãi quét dọn gian thờ Bác Hồ để chuẩn bị cho ngày Quốc khánh 2/9.

Ở tuổi 91, người lính già vẫn coi việc chăm chút cho ngôi nhà thờ rộng hơn 1.000m² là niềm hạnh phúc và cũng là tâm nguyện cả đời.

Vợ chồng ông Thông xây khu nhà thờ Bác Hồ rộng hơn 1.000m2. Ảnh: Hà Nam

Ông Thông tham gia kháng chiến chống Pháp từ khi còn rất trẻ. Sau Hiệp định Geneve 1954, ông tập kết ra Bắc, đến tháng 1/1964 trở lại miền Nam chiến đấu.

Khi ấy, để giữ bí mật, ông lấy bí danh “Tử Vi Dân” - mang ý nghĩa sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập dân tộc. Cái tên giản dị nhưng đầy khí phách ấy theo ông suốt chiến trường, từ đồng đội đến bà con đều trìu mến gọi ông như vậy.

Nhà thờ Bác Hồ gồm một tượng đài và khu nhà thờ, lưu niệm. Ảnh: Hà Nam

Trong những năm tháng kháng chiến, ông gặp cô y tá Huỳnh Thị Thuyền (SN 1947). Sau ngày thống nhất, họ nên duyên vợ chồng, cùng trở về Trà My công tác cho đến khi nghỉ hưu.

Ông Thông và bà Thuyền đều sinh ra trong gia đình cách mạng, có 5 người thân hy sinh cho Tổ quốc, 2 người mẹ được phong tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Truyền thống ấy trở thành ngọn lửa thiêng, hun đúc trong họ niềm tự hào, tình yêu nước và ý nguyện gìn giữ di sản tinh thần để trao lại cho thế hệ mai sau.

Vợ chồng ông Thông được tặng nhiều huân chương, bằng khen. Ảnh: Hà Nam

Hình ảnh Bác Hồ luôn in đậm trong ký ức ông Thông từ những năm tháng ở miền Bắc: Dáng Bác giản dị, ánh mắt hiền từ, giọng nói ấm áp gần gũi. Chính vì lẽ đó, ông ấp ủ ước nguyện dựng ngôi nhà thờ Bác.

Mong muốn ấy lớn dần qua năm tháng. Nhiều đêm trăn trở, ông bàn với vợ dành toàn bộ tiền lương hưu để dựng tượng Bác, xây nhà thờ. "Chúng tôi tin rằng di sản tinh thần để lại cho con cháu mới là tài sản quý nhất", bà Thuyền trải lòng.

Nơi hun đúc lòng biết ơn

Từ ý nguyện ấy, ông Thông đặt các nghệ nhân ở làng đá Non Nước (Đà Nẵng) chế tác một bức tượng Bác Hồ cao 1,6m bằng đá trắng. Bác mặc bộ kaki quen thuộc, tay phải giơ cao vẫy chào, tay trái cầm cuốn sổ nhỏ, gương mặt hiền từ với nụ cười ấm áp. Dưới bệ khắc những câu thơ của Tố Hữu:

"Không gì vui bằng mắt Bác Hồ cười

Quên tuổi già, tươi mãi tuổi đôi mươi!

Người rực rỡ một mặt trời cách mạng

Mà đế quốc là loài dơi hốt hoảng

Đêm tàn bay chập choạng dưới chân người...".

Tượng Bác Hồ được đặt trước nhà thờ. Ảnh: Hà Nam

Theo ông Thông, bức tượng được tạo hình như vậy để thể hiện sự gần gũi và thân thuộc của Bác với nhân dân. Cánh tay giơ cao như một lời chào đón, còn cuốn sổ trên tay gợi nhắc hình ảnh Người luôn miệt mài làm việc, quan tâm đến đồng bào.

Năm 2007, bức tượng được dựng lên, khiến ông Thông cũng như bạn bè, bà con bản làng thấy lòng thêm ấm áp. Đến năm 2009, công trình được hoàn thiện và mở cửa miễn phí, đón bà con và du khách đến dâng hương, tham quan.

Nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, đồng đội, tư liệu và kỷ vật về Bác ngày càng đầy đủ hơn. Ông còn lặn lội ra quê Bác ở Nghệ An, mang về hai nắm đất đặt dưới bàn thờ, như để gắn kết mảnh đất thiêng với ngôi nhà nhỏ nơi miền Trung.

Qua thời gian, khu vườn thành một quần thể tưởng niệm trang nghiêm: Phía trước là tượng Bác, sau là gian thờ chính, bên phải là khu lưu niệm các bậc tiền nhân, bên trái là ao cá và mảng xanh cây lá.

Ông Thông giới thiệu hình ảnh và tư liệu về Bác Hồ. Ảnh: Hà Nam

Về sau, ông Thông tiếp tục mở rộng khu tưởng niệm, lập thêm bàn thờ các anh hùng dân tộc và chí sĩ, nhà cách mạng như: Trần Hưng Đạo, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thị Minh Khai, Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Hỏi về kinh phí, người lính già chỉ cười, nói rằng tất cả đều là tấm lòng dành cho Bác Hồ, mà đã là tấm lòng thì không thể đo đếm bằng tiền bạc.

"Vợ chồng tôi về hưu, sống bằng lương Nhà nước. Dành dụm được bao nhiêu thì dồn vào làm nhà thờ Bác, còn vườn tược thì đủ ăn đủ sống, thế là vui rồi", ông nói.

Bàn thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Hà Nam

Mỗi dịp 19/5 hay 2/9, gia đình ông đều bày mâm cơm tưởng niệm, mở cửa đón bà con và học sinh tới dâng hương, tìm hiểu tư liệu trưng bày.

Dù tuổi đã cao, ông Thông vẫn kiên nhẫn lau dọn từng khung ảnh, chăm sóc khu vườn. Với ông, đó không chỉ là công việc thường nhật, mà còn là cách giữ ký ức về Bác luôn sống động.

Anh Nguyễn Minh Phong, trú xã Trà My, chia sẻ: "Mỗi dịp lễ lớn, tôi thường đưa con đến đây thắp hương, dâng hoa để tưởng nhớ Bác Hồ và các anh hùng dân tộc.

Những chuyến tới đây còn là để dạy các con hiểu hơn về truyền thống, biết trân trọng những hy sinh mà thế hệ trước đã trải qua. Nơi này như một phần ký ức sống động của quê hương".

Khu nhà thờ thường xuyên đón người dân đến dâng hương. Ảnh: Hà Nam

Trao đổi với PV VietNamNet, bà Nguyễn Hoàng My - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiêm Bí thư Đoàn xã Trà My, cho biết công trình nhà thờ Bác Hồ của vợ chồng ông Võ Như Thông là biểu tượng sinh động của lòng yêu nước và đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Theo bà My, với bà con địa phương, đặc biệt là thế hệ trẻ, nơi đây thực sự đã trở thành một "địa chỉ đỏ" để học tập, sinh hoạt, tìm hiểu về Bác Hồ và các bậc tiền nhân đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Thời gian qua, nhiều chi đoàn, liên đội trường học đã tổ chức hoạt động về nguồn tại đây và mang lại hiệu quả rõ rệt.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp, hỗ trợ để công trình phát huy giá trị, trở thành điểm đến ý nghĩa, lan tỏa tinh thần tri ân trong cộng đồng", bà My chia sẻ.

Giữa núi rừng Đà Nẵng, ngôi nhà thờ của đôi vợ chồng cựu chiến binh lặng lẽ tỏa hương thơm mỗi ngày. Không ồn ào, không phô trương, nơi ấy như một ngọn lửa tri ân, để lại cho con cháu niềm tự hào và tình yêu nước để tiếp bước.