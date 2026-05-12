Theo cáo buộc của VKSND Tối cao, từ năm 2018- 4/2025, ông Phạm Vũ Khiêm (Giám đốc Công ty Herbitech) là người trực tiếp điều hành, quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Quá trình tổ chức sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe theo đơn đặt hàng của khách hàng, vì mục đích tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, ông Khiêm đã thực hiện hoặc chỉ đạo vợ mình là bà Trần Thị Huệ làm một số điều sai trái như:

Điều chỉnh công thức sản xuất các loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe dạng siro, cốm, viên nang, viên nén, bằng cách bớt thành phần, giảm hàm lượng hoặc thay thế nguyên liệu so với hồ sơ đã đăng ký công bố.

Do thành phần, hàm lượng nguyên liệu sản xuất thực tế khác với công bố sản phẩm, để che giấu hành vi sai phạm và đối phó với cơ quan chức năng khi kiểm tra, ông Khiêm đã chỉ đạo vợ lập thêm 1 bộ hồ sơ có định mức kỹ thuật đúng với hồ sơ đã đăng ký công bố sản phẩm để đối phó.

Bị can Phạm Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty Herbitech. Ảnh: CAND

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2020- 4/2025, Công ty Herbitech đã sản xuất 67 loại sản phẩm giả với tổng số gần 13 triệu lọ/chai/ống/hộp/viên bán cho 35 khách hàng, có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, từ năm 2018- 2024, ông Khiêm đã chỉ đạo nhân viên kinh doanh và bộ phận kế toán bán hàng không xuất đầy đủ hóa đơn GTGT, đồng thời lập và sử dụng 2 hệ thống sổ kế toán để theo dõi, hạch toán toàn bộ hoạt động tài chính, doanh thu của công ty.

Trong đó, một hệ thống sổ sách kế toán nội bộ dùng để theo dõi toàn bộ doanh thu, chi phí thực tế phát sinh, phục vụ quản lý, điều hành nội bộ.

Một hệ thống sổ kế toán kê khai thuế chỉ phản ánh phần doanh thu, chi phí hóa đơn nhằm lập báo cáo tài chính, kê khai, nộp thuế vớ cơ quan nhà nước.

Từ năm 2018- 2024, Công ty Herbitech có tổng doanh thu bán hàng thực tế là hơn 335 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu khai thuế là hơn 145 tỷ đồng và doanh thu bỏ ngoài sổ sách không kê khai nộp thuế là hơn 190 tỷ đồng.

Kết luận giám định của Thuế Hà Nội cho thấy, Công ty Herbitech đã gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước tổng số hơn 55 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, tổng lợi nhuận lũy kế của Công ty Herbitech là hơn 54 tỷ đồng - số tiền có được từ nguồn sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Để hợp thức hóa nguồn tiền do phạm tội mà có kể trên, tháng 6/2023, ông Khiêm chỉ đạo vợ thành lập Công ty CP Dược phẩm Herbitech do chính bà Huệ làm giám đốc.

Sau đó, ông Khiêm dùng công ty này để cùng một công ty khác thuê lại quyền sử dụng đất đối với thửa đất có diện tích 4.853,9 m2 tại khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh, tỉnh Phú Thọ, với số tiền hơn 12 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, ông Phạm Vũ Khiêm đã dùng để đầu tư sinh lời hơn 12 tỷ đồng nói trên là tiền có nguồn gốc từ sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Hành vi này bị xác định đã phạm vào tội Rửa tiền.

Đồng phạm giúp chồng doanh nhân phạm tội

Trong vụ án này, bà Trần Thị Huệ bị xác định đã theo chỉ đạo của chồng trực tiếp xây dựng, điều chỉnh định mức kỹ thuật, thay đổi, cắt giảm, thay thế thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, đồng thời tham gia điều hành sản xuất và lập hồ sơ hợp thức nhằm che giấu hành vi sai phạm.

Bà Huệ là đồng phạm giúp sức chồng sản xuất, buôn bán 67 loại sản phẩm giả có tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Huệ còn hỗ trợ chồng trong việc quản lý, điều hành Công ty Herbitech và phụ trách bộ phận kinh doanh; quản lý các tài khoản, quỹ tiền mặt, trực tiếp thu, chi theo 2 hệ thống sổ kế toán đồng thời trao đổi, thống nhất với khách hàng về việc bán hàng không xuất hóa đơn đầy đủ.

Bà Huệ còn quyết định việc mua nguyên liệu có hóa đơn nhằm hợp thức số liệu, đồng phạm giúp sức với chồng gây thiệt hại về thuế cho ngân sách nhà nước hơn 51 tỷ đồng.