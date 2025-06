Giang nói dối ông C. là có mối quan hệ thân thiết với phu nhân quan chức, có thể giúp công ty ông C. được 1 tập đoàn trực tiếp chỉ định thầu mà không cần tham gia đấu thầu. Giang đòi ông C. phải chi 1 triệu USD để đi lo việc.