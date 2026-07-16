Tối 15/7, Vietnam Beauty Fashion Fest (VBFF) mùa 15 diễn ra với chủ đề Love my skin, quy tụ hơn 50 hoa hậu, á hậu, nam vương cùng 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026. Sân khấu được phủ hàng tấn lúa thật, rơm khô cùng hình ảnh mặt đất nứt nẻ lên sàn diễn, tái hiện không gian sân phơi lúa của làng quê Việt Nam.

Đêm diễn chia thành 5 chương gồm Mềm mại, Tinh khôi, Độc bản, Mộng mơ và Kiêu hãnh, tương ứng 5 bộ sưu tập của các nhà thiết kế (NTK) Võ Thanh Can, Lâm Lâm, Phùng Minh Long, Mai Phương Trang và Tăng Thành Công.

Yến Nhi cùng các hoa, á hậu và thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 trình diễn.

Ở chương Mộng mơ với bộ sưu tập (BST) The Reverie, đương kim Miss Grand Vietnam Nguyễn Thị Yến Nhi đảm nhận vai trò vedette, sải bước trong thiết kế nổi bật giữa gam vàng champagne và ánh kim của NTK Mai Phương Trang được ê-kíp ví như nắng cuối ngày phủ lên cánh đồng lúa. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ ranh giới giữa thực và mộng, với phom dáng mềm mại cùng kỹ thuật đính kết thủ công là dấu ấn quen thuộc của nhà thiết kế.

Nam vương Tuấn Ngọc cùng các hoa, á hậu trình diễn thời trang.

Bên cạnh Yến Nhi, các vedette khác của đêm diễn gồm Huỳnh Trần Ý Nhi, Lương Thùy Linh, Lê Hoàng Phương cùng xuất hiện ở chương kết Kiêu hãnh. Điểm mới của mùa này là phần kết không còn trình diễn trang phục nhà thiết kế mà để 30 thí sinh Miss Grand Vietnam 2026 tự chọn trang phục theo chủ đề, qua đó thể hiện cá tính riêng.

Các người đẹp kiêu hãnh trong các trang phục của đêm thi.

Trong lúc trình diễn, một sự cố nhỏ đã xảy ra khi thí sinh Mai Bảo Hân bị ngã trên sân khấu.

Cộng đồng mạng hài hước nhận ra á vương Đinh Ta Bi được vẽ 6 múi.

Cặp đôi nhiếp ảnh gia Nguyễn Long và hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân được xướng tên nhận danh hiệu King & Queen dành cho người mặc trang phục đẹp nhất.

Vợ chồng hoa hậu Nguyễn Trần Khánh Vân.

Sau đêm diễn, ban giám khảo cũng công bố top 6 đề cử Grand Fashion Award - Người đẹp Thời trang, gồm Trịnh Yến Nhi, Ngô Bảo Ngọc, Mai Trâm Anh, Emoura Phạm, Lê Thị Trang và Nguyễn Thị Diễm Quyên.

Người chiến thắng hạng mục này sẽ giành suất vào thẳng Top 20 chung cuộc Miss Grand Vietnam 2026, diễn ra ngày 31/7.

Thí sinh Mai Bảo Hân bị ngã:

Ảnh: BTC, video: HM