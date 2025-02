Theo Xports News, dự án phim cuối cùng của Kim Sae Ron mang tên Everyday we are (tên tạm thời) - vốn đã bị hủy trước đó - hiện đang được chuẩn bị để phát sóng. Một số thông tin cho rằng Kim đã rời dự án do sự cố lái xe trong tình trạng say rượu nhưng Xports News xác nhận điều này không đúng sự thật. Kim Sae Ron hoàn thành việc quay hình và phim đã xong hậu kỳ.

Diễn viên Kim Sae Ron (bên trái).

Everyday we are gồm 7 tập, được chuyển thể từ webtoon (truyện tranh kỹ thuật số - PV) trên nền tảng KakaoPage, kể về cảm giác rung động của mối tình đầu và tình bạn trong những năm tháng học đường.

Trong phim, Kim Sae Ron vào vai Han Yeo Ul, một nữ sinh trung học yêu thích bóng rổ, đóng cặp cùng Lee Chae Min. Bộ phim là những cảm xúc phức tạp của cô khi phải đối mặt với tình cảm từ người bạn thời thơ ấu Oh Ho Soo (Lee Chae Min) - người thầm yêu Han Yeo Ul trong khi cô lại có tình cảm với đàn anh Kwon Ho Jae (Ryu Ui Hyun). Tình bạn giữa Han Yeo Ul và Kim Joo Yeon (Yoo Ju) - người hiểu lầm tình cảm của Oh Ho Soo - càng làm câu chuyện thêm kịch tính.

Đạo diễn Kim Min Jae dành lời khen cho tài năng của nữ diễn viên: "Kim Sae Ron không chỉ có niềm đam mê diễn xuất mãnh liệt mà còn có sự thấu hiểu sâu sắc về nhân vật và khả năng đặc biệt trong diễn xuất. Cô ấy có thể vươn tới tầm ngôi sao toàn cầu, tôi đau lòng khi cô ấy đột ngột ra đi".

Gia đình và bạn bè đã đưa tiễn Kim Sae Ron:

