Kép đẹp từ dòng dõi cải lương 3 đời

Trong số những nghệ sĩ thành danh rực rỡ sau năm 1975 tại TPHCM, cái tên Điền Thanh luôn là một dấu ấn đặc biệt khi là ngôi sao sáng của sân khấu cải lương tuồng cổ đoàn Minh Tơ, đồng thời là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ nghệ sĩ tài danh.

Chân dung nghệ sĩ Điền Thanh.

Sự thành công của Điền Thanh đến từ sự hội tụ đầy đủ những yếu tố cần có của một kép đẹp sân khấu: tài năng ca diễn, sắc vóc nổi bật cùng phong cách biểu diễn riêng biệt, tạo nên sức hút khó quên trong lòng khán giả.

Tên thật của Điền Thanh là Nguyễn Bửu Điền, sinh ngày 10/10/1955 tại Sài Gòn. Điền Thanh sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật cải lương. Cha là Nguyễn Thành Vạn, mẹ là nghệ sĩ kiêm trưởng đoàn Bạch Hoa Liên, tên thật Trần Thị Liêng, nghệ danh Hoa Liên. Cậu của Điền Thanh là kép độc nổi tiếng Hoàng Kiêu của đoàn Hoa Sen, còn anh họ là nghệ sĩ Trần Hoàng Dũng thuộc đoàn Sông Bé Mới. Điền Thanh còn có người em trai nổi tiếng - ca sĩ Chế Thanh (tên thật Phạm Thái Chí).

Điền Thanh theo học nghệ thuật và là "học trò cưng" của khóa cuối cùng Trường Quốc gia Âm nhạc và Kịch nghệ Sài Gòn, được các thầy cô như Năm Châu, Duy Lân, Mai Thành, Phùng Há, Kim Cúc trực tiếp giảng dạy. Ông từng là thủ khoa khóa diễn viên đầu tiên của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Điểm nhấn thành công từ trường là vai Phạm Khanh trong vở Thanh gươm cô Đô đốc, do nữ đạo diễn Ca Lê Hồng hướng dẫn.

Điền Thanh và nghệ sĩ Bạch Lê trong vở "Giai nhân và Dũng tướng" trên sân khấu đoàn Minh Tơ.

Điền Thanh bắt đầu được khán giả chú ý khi cộng tác với đoàn Thanh Nga. Tuy nhiên, tên tuổi của Điền Thanh thực sự tỏa sáng khi đầu quân cho đoàn cải lương tuồng cổ Minh Tơ theo lời mời của nghệ sĩ Thanh Tòng vào năm 1981.

Tại đây, Điền Thanh tạo nên nhiều dấu ấn qua hàng loạt vai diễn nổi bật như Phạm Khanh trong Thanh gươm và nữ tướng, Lý Trung trong Bão táp Nguyên Phong, Lý Ngân trong Câu thơ yên ngựa, Trương Trọng Bình trong Giai nhân và dũng tướng, Nguyễn Địa Lô trong Bức ngôn đồ Đại Việt...

Điền Thanh và Bạch Lựu (chị ruột NSƯT Thành Lộc - PV) lúc mới quen nhau. Cả 2 chụp ảnh tại Phú Quốc nhân dịp đoàn Minh Tơ đi lưu diễn năm 1985.

Điền Thanh là một trong những nam nghệ sĩ cải lương tuồng cổ nổi bật của thế hệ vàng đoàn Minh Tơ thập niên 1980. Sở hữu ngoại hình đẹp, vũ đạo tốt cùng giọng ca có âm sắc riêng, Điền Thanh từng là một trong những kép đẹp được đông đảo khán giả, đặc biệt là khán giả nữ yêu mến.

Trong thời kỳ hoàng kim của nghệ thuật cải lương tuồng cổ, Điền Thanh thường xuyên đảm nhận những vai diễn quan trọng, sánh vai cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi của đoàn như Bạch Lê, Bạch Mai, Thùy Dương... Trên sóng HTV, Điền Thanh càng được khán giả yêu mến qua vai Thái tử Long Xưởng trong vở Tô Hiến Thành xử án.

Điền Thanh và Bạch Lựu năm 1986.

Mối tình với chị ruột Thành Lộc và cuộc sống nơi đất khách

Năm 1987, Điền Thanh thu hình vở Lưu Kim Đính giải giá Thọ Châu Thành, thủ vai Cao Quân Bảo, diễn cùng Bạch Lê.

Điền Thanh và Bạch Lựu yêu nhau, làm lễ đính hôn tại Việt Nam vào năm 1987, sau đó tổ chức lễ cưới tại Sydney (Australia) vào ngày 25/12/1991. Cuộc hôn nhân của 2 nghệ sĩ bền vững, gắn bó cho đến hôm nay.

Khi sang Australia định cư, ông vẫn luôn cố gắng gìn giữ nghề nghiệp và gìn giữ hồn dân tộc.

Giai đoạn đầu, 2 vợ chồng may mắn có cơ hội làm việc tại Đài Phát thanh Việt ngữ của Chính phủ Australia (SBS). Đây là đài phát thanh phát bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó 2 nghệ sĩ là cộng tác viên của chương trình tiếng Việt. Điền Thanh và Bạch Lựu thành lập Ban Kịch Hoài Hương do ông phụ trách viết kịch bản và hướng dẫn mọi người tập diễn.

Ảnh cưới đơn sơ và hạnh phúc của cặp nghệ sĩ.

Sau đó, 2 nghệ sĩ gặp lại Mỹ Linh, Ngọc Lan, Quang Kiệt, Tiến Dũng... là những học viên của Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 trước đây và mời cùng cộng tác với chương trình phát thanh từ năm 1994 đến sau năm 2000 mới tạm ngừng.

Bạch Lựu còn phụ trách chương trình thiếu nhi, một công việc từng đảm nhiệm khi còn ở Việt Nam, nhằm giúp trẻ em gốc Việt hiểu về phong tục, tập quán cũng như biết nghe và hát tiếng Việt.

Nghệ sĩ Điền Thanh diễn tại sân khấu hải ngoại năm 1994.

Điền Thanh được kiều bào yêu thích qua các vai: Lê Long Hồ trong vở Tuyệt tình ca, diễn cùng Hữu Phước, Phượng Liên, Bạch Lê, Văn Chung, Thanh Bạch...; vai Tống Nhân Tông trong Xử án Bàng Quý Phi; vai Tiết Ứng Luông trong Thần nữ dâng Ngũ Linh kỳ.

Ngày trở về sân khấu quê nhà và tuổi già bình yên nơi xứ người

Năm 2010, ông trở về Việt Nam cùng các thành viên khác của gia tộc Minh Tơ như Bạch Lê, Thanh Bạch, Thành Lộc, Bạch Long... để tái ngộ khán giả qua hai vở cải lương Câu thơ yên ngựa được công diễn ngày 23/7/2010 và Điều Tam Xuân báo phu cừu ngày 24/7/2010.

Một cảnh diễn với nữ nghệ sĩ Bạch Lê.

Gia đình nghệ sĩ Điền Thanh và Bạch Lựu hiện vẫn sinh sống tại Australia. Hai vợ chồng có cuộc sống bình yên, hạnh phúc và chỉ có người con trai duy nhất sinh năm 1993, hiện làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Hai vợ chồng chụp cùng con trai.

Hiện nay, Điền Thanh và Bạch Lựu đều đã nghỉ hưu, dành thời gian chăm sóc khu vườn nhỏ và tận hưởng cuộc sống. Thuở trẻ vốn xuất thân trong gia đình có truyền thống võ thuật nên đến nay, dù đã ngoài 70 tuổi, ông vẫn dạy võ và duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày.

Ở tuổi ngoài 70, sống xa quê hương đã hơn 3 thập kỷ, ông vẫn giữ trọn tình yêu với cải lương tuồng cổ. Điền Thanh chia sẻ với VietNamNet: "Bao nhiêu năm sống xa quê hương là bấy nhiêu năm tôi tìm mọi cách để duy trì vốn nghệ thuật cải lương tuồng cổ. Đó vừa là nghề, vừa là đạo. Dù tuổi có cao nhưng ngọn lửa trong tim tôi chưa bao giờ ngừng cháy".

Nghe lại "Xàng Xê" (lớp Hò) qua giọng ca Điền Thanh - Thanh Bạch:

Ảnh: NVCC, video: YouTube