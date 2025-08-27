Vợ chồng chị Hồ Ngọc Thùy chia sẻ lý do đạp xe xuyên Việt

Đạp xe cả ngày, chỉ ăn một bữa

Khi hay tin bão số 5 tiến vào khu vực Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, vợ chồng chị Hồ Ngọc Thùy (40 tuổi) và anh Trương Quang Thái (43 tuổi, Cần Thơ) ngồi lại bàn tính kế hoạch đạp xe trong mưa.

Hơn một tháng đạp xe từ Cần Thơ ra Hà Nội, bão số 5 là một trong những thử thách khó nhằn nhất mà anh chị phải đối diện. Tuy nhiên, cả hai không nản chí mà đồng lòng tìm cách ra Hà Nội đúng kế hoạch, đồng thời đảm bảo an toàn.

Với quyết tâm cao, vợ chồng chị Thùy đạp xe trong mưa, thoát khỏi vùng tâm bão sau hơn 11,5 giờ đồng hồ. Những lúc gió giật mạnh, họ tạm nghỉ tại các hàng quán và nhận được sự quan tâm của người dân địa phương.

Dù mưa nặng hạt nhưng 2 vợ chồng vẫn tiếp tục hành trình, đích đến chặng tiếp theo là tỉnh Ninh Bình.

Vợ chồng chị Thùy vượt bão số 5 tiến về Hà Nội

Lý do khiến vợ chồng chị quyết tâm vượt mưa bão để ra Hà Nội rất xúc động. Chị Thùy chia sẻ, bản thân lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng. Bà ngoại chị từng nuôi giấu bộ đội, dì làm giao liên, cậu là thương binh.

Lúc nhỏ, chị thường nghe người thân kể về chuyện đánh giặc nhưng chưa hình dung và thấu hiểu hết sự gian khổ, khốc liệt của chiến tranh. Dịp trọng đại này, chị quyết định đạp xe ra Hà Nội để viếng Lăng Bác và xem diễu binh.

“Ước mơ viếng Lăng Bác không chỉ của riêng tôi. Bà ngoại, cậu, dì của tôi cũng ước một lần ra Hà Nội. Tuy nhiên, bà tôi đã mất, cậu, dì cũng già yếu. Vì vậy, tôi quyết thực hiện hành trình để hoàn thành tâm nguyện của gia đình”, chị tâm sự.

Vợ chồng chị Thùy hạnh phúc trên hành trình đạp xe

Ban đầu, chị định di chuyển bằng máy bay nhưng sau đó muốn làm điều gì đó ý nghĩa hơn, nên rủ chồng xuyên Việt bằng xe đạp, ghé thăm các địa điểm lịch sử trên đường đi.

Anh Thái lúc đầu không đồng ý vì khó thu xếp công việc nhưng khi nghe vợ nói sẽ đi một mình, anh quyết định đồng hành, luôn đạp phía sau, sửa xe khi cần, hỗ trợ vợ.

Anh Thái và chị Thùy đạp xe qua nhiều vùng miền đất nước

Ngày 22/7, vợ chồng chị gói ghém hành trang đơn giản, đem theo ảnh người thân bắt đầu hành trình ra thăm Lăng Bác. Họ dự kiến đến Hà Nội vào ngày 28/8.

Mỗi ngày, anh chị thức dậy từ sáng sớm, đạp xe đến trưa thì ghé nghỉ, uống nước, ăn ít trái cây rồi tiếp tục đến gần 19h. Có hôm lỡ đường, không tìm được chỗ nghỉ, cả hai phải chạy đến gần 22h.

Hai ngày đầu, anh chị còn ăn sáng và trưa nhưng mệt mỏi đến mức không ăn nổi. Chị Thùy quyết định những ngày sau chỉ ăn một bữa tối. Thấy vợ không ăn, anh Thái cũng vui vẻ từ chối dùng bữa một mình.

“Dù mỗi ngày chỉ ăn một bữa nhưng chúng tôi thấy bình thường, không bị sụt cân. Thay vì ăn, chúng tôi uống hơn 5 lít nước, bổ sung thêm nước mía, nước dừa, ăn một ít trái cây”, chị Thùy cho biết.

Viếng hàng trăm địa điểm lịch sử

Anh Thái và chị Thùy xúc động khi ghé thăm các nghĩa trang liệt sĩ

Anh chị ghé thăm tất cả nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm dọc quốc lộ 1A, cảm nhận rõ sự khốc liệt của chiến tranh.

Chị Thùy xúc động khi biết mỗi xã ở Quảng Trị, Quảng Bình cũ (nay là Quảng Trị) đều có một nghĩa trang liệt sĩ với nhiều ngôi mộ chưa xác định danh tính.

Mỗi nơi đi qua, vợ chồng chị lại ghi nhớ thêm những cột mốc lịch sử, số lượng chiến sĩ hy sinh, phần mộ vô danh, mộ chung… và tình đồng chí, đồng đội của người sống đối với người đã nằm xuống.

Đó là những người quản trang, vốn là cựu chiến binh, tình nguyện chăm sóc hàng nghìn phần mộ, lau dọn, thắp hương hàng ngày. Vào nghĩa trang liệt sĩ, chị Thùy khóc rất nhiều. Chị thắp nhang từng ngôi mộ với tâm thế họ chính là người thân.

Những minh chứng sống động của lịch sử giúp anh chị mường tượng rõ nét sự hy sinh, mất mát. Đây chính là động lực để những lúc vượt đèo với lưng áo ướt đẫm, chân đau buốt, vợ chồng chị vẫn không chùn bước.

“Nghĩ đến biết bao người đã hy sinh, tôi thấy vòng quay xe đạp nhẹ tênh đến lạ”, chị Thùy xúc động.

Vợ chồng chị Thùy có một hành trình đáng nhớ

Chị Thùy chủ động lan tỏa những điều mình cảm nhận được thông qua các video đăng trên trang cá nhân. Anh chị xem đó như một cách nhắc nhở nhau về lòng biết ơn và yêu nước.

Nhiều video của anh chị thu hút hàng trăm nghìn lượt xem, nhiều bình luận bày tỏ xúc động.

Với vợ chồng chị Thùy, chuyến xuyên Việt lần này là hành trình đáng nhớ, ý nghĩa. Đó là bài học lớn về lòng yêu nước và sự biết ơn. Hành trình còn giúp vợ chồng chị hiểu nhau hơn, tô điểm sắc màu cho 15 năm hôn nhân.

Vợ chồng chị dự định mùa hè năm sau sẽ cho 2 con xuyên Việt bằng xe máy. Anh chị muốn các con bước ra ngoài và hiểu hòa bình đẹp lắm. Hòa bình ấy có được và xây đắp từ những trái tim yêu nước nồng nàn.

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp