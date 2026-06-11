Nhà đông con

Vợ chồng ông Thái Viết Trí (SN 1972) và bà Phạm Thị Sâm (SN 1971, xã Vân Tụ, tỉnh Nghệ An) sinh được 10 người con (4 gái, 6 trai). Con gái cả của ông bà năm nay 35 tuổi, còn con trai út mới 9 tuổi.

Chị Thái Nhuần (SN 1991) - con gái cả của ông Trí vẫn luôn hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình đông con, anh chị em đoàn kết, yêu thương nhau.

Đại gia đình ông Trí

Dù gia đình không mấy khá giả nhưng chị chưa từng thắc mắc chuyện cha mẹ sinh nhiều con, ngược lại luôn cố gắng đỡ đần để mẹ bớt phần vất vả.

“Nhà tôi quan niệm ‘cứ sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất, như cá dưới biển, như sao trên trời’. Cha mẹ tôi cũng từng nói ‘trời sinh voi sinh cỏ, lo chi các con’”, chị Nhuần chia sẻ.

Gia đình chị Nhuần làm nghề nông, bố mẹ chị quanh năm bám đồng ruộng nuôi nấng các con khôn lớn, trưởng thành. Dù có thời điểm khó khăn, các con ngủ chen chúc trong căn phòng nhỏ, gia đình hơn 10 người sinh hoạt trong ngôi nhà mái ngói nhuốm rêu phong nhưng không khí lúc nào vui vẻ, ấm áp.

“Tôi từng trải qua thời nhà thiếu gạo, mấy chị em san sẻ cho nhau từng bát cơm nhưng thay vì thấy khổ, chúng tôi lại thấy vui vì được nhường nhịn, yêu thương.

Giờ sướng hơn rồi, mâm cơm nhà ai cũng đủ đầy, mỗi khi nhắc lại chuyện xưa, chúng tôi lại bồi hồi”, chị Nhuần nói.

Chị Thái Tính (con gái thứ 2 của ông Trí) chia sẻ: “Thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ, chị em chúng tôi ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chị lớn chăm em nhỏ, đỡ được cha mẹ việc gì là sẽ cố gắng hết mình.

Gia đình dù không mấy khá giả nhưng cha mẹ tôi vẫn cố gắng nuôi các con ăn học đàng hoàng, ai cũng được học hết khả năng. Sau này, một vài em lựa chọn đi lao động ở nước ngoài, công việc thuận lợi nên kinh tế gia đình cũng khấm khá hơn”.

Vợ chồng ông Trí bên 10 người con

Câu chuyện mẹ và con gái cùng nhau ở cữ của gia đình chị Nhuần cũng được nhiều người biết đến.

Năm 2010, chị Nhuần sinh người con đầu. Sáu tháng sau, mẹ chị cũng sinh người con thứ 9.

Năm 2016, chị sinh người con thứ 2 thì mẹ chị phát hiện có bầu người con thứ 10. Hơn 9 tháng sau, mẹ chị được các con trai, con gái, con rể đưa đến bệnh viện sinh em bé.

“Năm ấy, mẹ tôi sinh mổ. Các con, các cháu đi một xe ô tô đến bệnh viện chăm nom khiến các bác sĩ ngỡ ngàng”, chị Nhuần cười kể lại.

4 chị em gái lấy chồng chung xóm

6/10 người con của vợ chồng ông Trí đã lập gia đình, trong đó 4 người con gái đều lấy chồng cùng xóm. Đây cũng là một mối duyên đặc biệt của gia đình ông.

Chị Nhuần (thứ 2 từ phải sang) và 3 em gái đều lấy chồng cùng xóm

Chị Tính cho hay, chị gái cả của chị lấy chồng năm 2009, cách nhà mẹ đẻ 100m còn chị lấy chồng năm 2011, cách nhà mẹ đẻ 50m. Em gái thứ 3 lấy chồng năm 2015, cách nhà 40m và em gái thứ 4 lấy chồng năm 2018, cách nhà mẹ đẻ đúng 3 nóc nhà. Tất cả đều ở chung xóm Mỹ Khánh, xã Vân Tụ.

Trước đây, chị em chị Tính đều mong có thể lấy chồng gần để được kề cạnh bố mẹ sớm tối nhưng không ngờ lại có duyên làm dâu gần nhà đến vậy. Chưa kể, mối duyên này còn đến với cả 4 chị em gái. Bố mẹ chị cũng phấn khởi khi con gái dù đã lấy chồng vẫn có thể về thăm nhà mỗi ngày.

“Trong 4 chị em gái, chỉ có em gái thứ 3 là cùng chồng định cư ở Đức, 3 chị em còn lại đều buôn bán ở nhà. Sống cùng xóm, chúng tôi mỗi ngày có thể gặp nhau cả chục lần, hễ bố mẹ có việc gì là mấy chị em lại bảo nhau sang giúp.

Tôi thấy bản thân và gia đình may mắn lắm mới có mối duyên gần gũi như vậy”, chị Tính chia sẻ.

Chị Nhuần bên các con

Nối gót cha mẹ, chị em chị Tính cũng sinh đông con. Chị gái cả có 4 người con, chị Tính có 5 con, em gái thứ ba có 3 con và em gái út đã chào đón em bé thứ 2. Đại gia đình vì thế ngày càng đông vui, mỗi dịp sum họp đều rộn rã tiếng cười của con cháu nhiều thế hệ.

“Nhiều người nghĩ gia đình đông con sẽ vất vả, nhưng với tôi, đó là điều may mắn và đáng tự hào. Nhờ có nhiều anh chị em, chúng tôi luôn có người để sẻ chia, yêu thương.

Đến giờ, dù chúng tôi đã có gia đình riêng, tình cảm ấy vẫn không thay đổi. Mỗi lần cả nhà quây quần đông đủ, nhìn bố mẹ hạnh phúc bên con cháu, tôi càng thấy biết ơn vì được lớn lên trong một gia đình đông đúc, ấm áp như vậy”, chị Tính tâm sự.

Ảnh: NVCC