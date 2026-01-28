Cách đây 5 tháng, xuất phát từ mong muốn có không gian sống tiện nghi và rộng rãi, anh Nguyễn Mạnh Hải (SN 1996) quyết định cải tạo lại căn nhà cấp 4 của gia đình ở phường Thiên Hương, TP Hải Phòng (TP Thủy Nguyên cũ).

Anh Hải cho biết, nhà cũ được xây từ năm 2010, trên mảnh đất rộng 150m2. Ban đầu, ngôi nhà có thiết kế gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng khách và bếp, WC. Ngoài sân bố trí một lán che nhỏ làm nơi tiếp khách ngoài trời và phía dưới là hồ cá.

Căn nhà cấp 4 trước và sau khi cải tạo của gia đình anh Hải

Tuy nhiên, sau nhiều năm, anh Hải nhận thấy cách bài trí và sử dụng không gian chưa hợp lý. Dù đất rộng nhưng khu vực sinh hoạt chung lại khiêm tốn và một số hạng mục không còn đáp ứng được nhu cầu của gia đình 4 người.

Vì vậy, anh bàn bạc với vợ, thống nhất chọn phương án cải tạo không gian thay vì xây mới, vừa tận dụng được phần khung nhà còn chắc chắn, vừa phù hợp với ngân sách có sẵn.

“Con cái dần lớn, vợ chồng mình muốn làm thêm phòng ngủ riêng cho con nên quyết định sửa phòng khách cũ thành phòng ngủ và mở rộng diện tích nhà ra phía trước để có thêm không gian cho phòng khách mới.

Phần lán nhỏ ngoài sân cũng đập bỏ đi, thiết kế lại hồ cá sao cho thẩm mỹ và giữ mặt tiền ngôi nhà được thông thoáng", anh nói.

Phòng khách mới bài trí nội thất đơn giản, tối ưu không gian để tăng diện tích sử dụng

Khu vực bếp sắp xếp gọn gàng, đẹp mắt

Anh Hải tiết lộ, ngôi nhà được cải tạo từ đầu tháng 8/2025 và hoàn thiện sau hơn 2 tháng.

Ngoài thay đổi công năng phòng khách cũ thành phòng ngủ thứ hai và dùng một phần diện tích sân để xây thêm phòng khách (nối liền nhà cũ), gia chủ còn sơn lại toàn bộ tường và ốp lát cho khu vực bếp, WC.

Hồ cá vừa giúp điều hòa vi khí hậu, vừa tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà

Anh cũng giữ nguyên kết cấu mái bằng của nhà cũ, mở rộng thêm về phía trước (tương ứng với phòng khách mới). Còn ở mặt tiền, anh làm mái phụ, ốp ngói đỏ, vừa tạo điểm nhấn nổi bật cho ngôi nhà, vừa sử dụng như một mái hiên để che mưa che nắng.

“Phần mái ngói này do mình tự tay thực hiện, tỉ mỉ từng công đoạn nên cũng tốn khá nhiều thời gian”, Hải chia sẻ thêm.

Căn nhà cải tạo trong hơn 2 tháng với chi phí khoảng 300 triệu đồng

Theo anh Hải, nhà mái ngói truyền thống đẹp và mát nhưng chi phí cao, khó tận dụng không gian. Trong khi đó, nhà mái bằng tuy dễ hấp thụ nhiệt nếu xử lý chống thấm kém, song lại có ưu điểm gọn gàng, hiện đại, kết cấu vững chắc, chống bão tốt và tận dụng được phần mái cho nhiều mục đích sinh hoạt. Vì vậy anh chọn làm mái bằng.

Căn nhà trông ấm cúng, lung linh hơn khi lên đèn

Chàng trai 30 tuổi cũng cho hay, vì cải tạo nhà đúng vào thời điểm mưa nhiều nên quá trình thi công liên tục bị gián đoạn, thời gian hoàn thiện kéo dài hơn.

Chưa kể, phần cửa sổ ở phòng khách mới với thiết kế cách điệu cũng là hạng mục đòi hỏi gia chủ phải đầu tư nhiều tâm huyết.

“Vì mọi thứ đều do mình tự tính toán, một số phần còn tự thi công nên có gặp chút khó khăn, nhất là ở chỗ cửa sổ vòm ngược. Mình phải cân nhắc, thiết kế làm sao cho đẹp, hài hòa với ngôi nhà mà vẫn tạo điểm nhấn hút mắt”, gia chủ tiết lộ.

Khoảng hiên nhỏ với khung cửa sổ thiết kế lạ mắt trở thành góc chụp hình yêu thích của các thành viên

Sau khi hoàn thiện, ngôi nhà cũ của gia đình anh Hải “lột xác” hoàn toàn với không gian sinh hoạt rộng rãi, tiện nghi hơn. Còn khoảng sân được “làm mới” với hồ cá, tiểu cảnh và cây xanh, tạo thành góc thư giãn đẹp mắt.

Xung quanh nhà, phần tường bao cũng gây ấn tượng. Một bên được anh Hải tự ốp bằng cách lắp ghép các viên đá, một bên được tô điểm bằng những tấm gỗ hình ziczac, bố trí xen kẽ nhau.

Phần tường bao quanh hai bên hông nhà được bài trí ấn tượng

Khoảng sân với hồ cá trở thành góc thư giãn yêu thích của gia đình anh Hải và bạn bè khi ghé chơi

Anh Hải tiết lộ, chi phí cải tạo ngôi nhà hết khoảng 300 triệu đồng.

“Sau khi ngôi nhà được cải tạo và hoàn thiện, cuộc sống của gia đình mình trở nên thoải mái hơn, lúc nào cũng có thể thư giãn. Hàng xóm, bạn bè ghé thăm cũng trầm trồ, thích thú vì có chỗ ăn uống, ngắm cảnh lý tưởng ngoài trời.

Dù kinh phí vượt qua mức dự tính ban đầu nhưng vợ chồng mình rất hài lòng vì có không gian sống như mong muốn”, anh Hải bày tỏ.

Ảnh, video: Hải cá Koi