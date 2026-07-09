Chương trình Vợ chồng son số mới nhất phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Chiêm Trấn Vinh (29 tuổi) và Từ Trắc Văn (27 tuổi, cùng kinh doanh cửa hàng quần áo). Cặp đôi đã có 12 năm bên nhau từ khi quen, yêu cho đến khi về chung một nhà.

Văn kể, thời cuối cấp hai, khi đến lớp học thêm tiếng Anh, cô vô tình thấy Vinh đi lướt qua. Ngay đêm ấy, cô nằm mơ thấy anh chàng và kể từ đó để ý đến anh nhiều hơn.

Cặp đôi nên duyên từ thời cấp ba. Ảnh cắt từ clip

Vào cấp ba, Văn đỗ vào trường Vinh đang theo học, cặp đôi có cơ hội gặp nhau nhiều hơn. Vinh là chàng trai đào hoa, quen với nhiều cô bạn học chung trường nên không để ý nhiều đến Văn. Trong khi đó, Văn đã chủ động tặng quà, nhắn tin theo đuổi anh chàng.

“Thời gian đó, chúng tôi có gặp nhau một chút nhưng không quá sâu đậm”, Văn kể.

Một thời gian sau, Vinh quyết tâm “cua lại” cô gái kém mình 2 tuổi.

“Lúc đó, cô ấy học giỏi, lại thường xuyên dẫn chương trình cho các hoạt động của trường. Về ngoại hình, cô ấy để mái ngố, gương mặt tròn tròn nên tôi rất ấn tượng”, Vinh kể.

Cặp đôi hẹn hò 4 tháng thì Văn công khai chuyện tình cảm với gia đình. Cô khẳng định sẽ không để chuyện yêu đương ảnh hưởng đến kết quả học tập. Bố cô đồng ý nhưng mẹ căng thẳng hơn, chỉ cho phép cả hai dừng lại ở mối quan hệ bạn bè.

Văn là người chủ động theo đuổi Vinh. Ảnh cắt từ clip

Về phía mình, Vinh cũng sớm chia sẻ chuyện hẹn hò với bố mẹ. Bố mẹ anh rất mừng khi con trai quen được cô gái giỏi giang, năng động như Văn.

Trong thời gian yêu nhau, cặp đôi đặt ra 3 nguyên tắc để giữ gìn mối quan hệ. Thứ nhất, không nói lời tiêu cực với nhau. Thứ hai, không giấu nhau bất cứ chuyện gì. Thứ ba, không giấu nhau bất cứ chuyện gì trước khi đi ngủ.

Sau này, Vinh từng có ý định cùng bố mẹ sang nước ngoài định cư. Văn sống trong thấp thỏm khi sắp phải chia xa bạn trai, Vinh cũng lo lắng chuyện yêu xa sẽ khiến cặp đôi gặp nhiều khó khăn.

Cuối cùng, vì một số lý do, Vinh không thể sang nước ngoài như dự kiến. Cặp đôi quyết định làm đám cưới và mọi thứ chuẩn bị nhanh chóng chỉ trong 1,5 tháng. Năm đó, Văn vừa tròn 24 tuổi.

Để được đón dâu, chú rể Trấn Vinh phải hoàn thành 3 thử thách của nhà gái: đầu tiên là phát bao lì xì, thứ hai là đàng trai phải dùng miệng cắn bánh mì để ráp lại thành tên cô dâu trong vòng 1 phút 30 giây và thử thách thứ ba là uống nước tương pha nước ngọt.

“Đám cưới được chuẩn bị gấp rút nên tôi lo lắm. Trong lúc căng thẳng, tôi có một suy nghĩ là chỉ chờ đến đêm tân hôn được ôm nhau ngủ là bình yên rồi. Tôi lấy khoảnh khắc đó để làm động lực hoàn thành đám cưới”, Văn chia sẻ.

Vinh biết ơn khi vợ thấu hiểu và đồng hành cùng mình khi xảy ra biến cố. Ảnh cắt từ clip

Kết hôn được nửa năm, Văn sinh con đầu lòng. Lúc này, cặp đôi gặp biến cố lớn.

Trong thời gian Văn chăm con toàn thời gian, áp lực kinh tế đổ dồn lên vai Vinh. Anh nóng lòng đầu tư và rồi thất bại. Biến cố đó khiến anh suy sụp tinh thần.

Văn không trách móc chồng, ngược lại hết lòng động viên, an ủi. Nhờ có sự thấu hiểu và đồng hành của vợ, Vinh sớm vượt qua thất bại để làm lại từ đầu.

Cuối chương trình, Vinh nắm tay vợ nhắn nhủ: “Thời gian qua, anh biết bản thân mình chưa tốt và còn nhiều cái cần thay đổi. Suốt quá trình đó, em luôn đồng hành cùng anh. Anh rất cảm ơn em”.

Văn đáp lại: “Trong băng ghi hình ngày cưới, em từng nói: ‘Em không mong mình không có thử thách mà chỉ mong mình có đủ sức để vượt qua mọi thử thách đến với chúng ta’. Đến hôm nay, mình vẫn đang thực hành câu nói đó. Em mong chúng ta càng ngày càng vững vàng để xây đắp điều tốt đẹp hơn trong tương lai”.