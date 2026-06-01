Vợ chồng “đũa lệch”

Loạt video ghi lại những tình huống thú vị trong cuộc sống thường ngày của cặp vợ chồng “đũa lệch” ở Hà Nội thu hút hàng triệu lượt xem trên TikTok. Trong mỗi khoảnh khắc như đi chơi, đi ăn, chụp ảnh kỷ niệm... họ gặp nhiều tình huống bi hài vì sự chênh lệch chiều cao.

Cặp đôi đó là Nguyễn Văn Hòa (SN 1996) và Doãn Thảo My (SN 1998). Cả hai hiện sống và làm việc tại Hà Nội.

Cặp đôi gặp nhiều tình huống thú vị vì sự chênh lệch chiều cao

Hòa sở hữu chiều cao ấn tượng – 1m91, luôn nổi bật khi xuất hiện ở đám đông. Trong khi đó, My chỉ cao 1m53, vóc dáng nhỏ nhắn. Tám năm qua, kể từ ngày bén duyên với nhau, chuyện chênh lệch chiều cao đã trở thành "gia vị" đặc biệt trong cuộc sống của họ.

Hòa từng là người mẫu nam, còn My cũng có thời gian làm mẫu nhí cho một số sự kiện thời trang. Năm 2018, cả hai gặp nhau tại một show diễn ở TPHCM. Ngay từ lần đầu chạm mặt, chiều cao đặc biệt của đối phương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng họ.

“Năm đó tôi đã 20 tuổi nhưng vẫn được mời làm mẫu nhí cho show diễn vì vóc dáng nhỏ nhắn và gương mặt trẻ. Lần đầu gặp tôi, anh còn tưởng tôi mới 12-13 tuổi.

Khi gặp lại nhau trong bữa tiệc liên hoan ở Hà Nội, chúng tôi vẫn ấn tượng về nhau nên xin số liên lạc để trò chuyện nhiều hơn”, My nói.

My vốn thích những chàng trai cao lớn. Một trong những tiêu chí chọn bạn đời của cô là cao 1m80 trở lên. Khi gặp Hòa – chàng trai cao 1m91, cùng tính cách vui vẻ, hài hước, cô tin đây chính là người mình đang tìm kiếm.

Những rung động đầu tiên giúp chuyện tình cảm của cặp đôi tiến triển nhanh và thuận lợi. Họ không có những lần theo đuổi mãnh liệt mà đơn giản là "yêu nhau thì đến với nhau". Sau 4 tháng gặp gỡ, cặp đôi chính thức hẹn hò.

Cặp đôi kết hôn sau 5 năm tìm hiểu

Trong 5 năm yêu nhau, cặp đôi gặp nhiều tình huống hài hước. Mỗi khi đi hẹn hò, họ thường được chú ý bởi một người quá cao, người còn lại thì thấp bé.

Khi muốn thể hiện tình cảm với bạn gái, anh chàng thường phải cúi thấp người.

My dù kiễng chân hết cỡ cũng khó có thể chạm tới khuôn mặt người thương. Ngược lại, Hòa có thể bế bổng bạn gái một cách dễ dàng, thậm chí nâng cô nàng lên vai bằng một tay. Khi chụp ảnh, cặp đôi thường phải loay hoay tạo dáng và tìm góc chụp hợp lý để có bức ảnh ưng ý.

Tình huống khiến My nhớ nhất trong thời gian hẹn hò là ngày theo bạn trai về ra mắt.

Cô ngỡ ngàng khi các thành viên trong gia đình Hòa đều cao. Bố mẹ và anh chị em của Hòa đều cao từ 1m70 trở lên.

“Hôm ấy, nhà anh cũng khá bất ngờ khi tôi thấp bé như vậy. Có người lén hỏi anh ‘cô bạn này học lớp mấy?’. Anh nói đùa ‘cô ấy học lớp 9, năm nay mới 15 tuổi thôi’. Thế mà ai cũng tin.

Bố mẹ anh trong nỗi băn khoăn đã hỏi một câu khiến tôi bất ngờ: ‘Cháu đủ tuổi lấy chồng chưa?’. Đó đúng là kỷ niệm đáng nhớ”, My kể lại.

Hôn nhân hạnh phúc

Năm 2023, cặp đôi về chung một nhà sau 5 năm tìm hiểu. Ngày chụp ảnh cưới, họ cũng gặp tình huống éo le.

Vợ chồng My thường chia sẻ những khoảnh khắc hài hước lên mạng xã hội

My dù đã đi đôi guốc 15cm nhưng trông vẫn chưa tương xứng với Hòa. Ê kíp chụp ảnh đã phải chuẩn bị thêm chiếc ghế cao 15cm cho cô đứng lên để dễ tạo dáng.

Ngày cưới, My chỉ đi giày cao gót chứ không kê bục nên sự chênh lệch chiều cao khá rõ ràng. Quan khách trêu đùa hai vợ chồng là “cặp đôi cột đèn – máy nước”. Đó cũng là những kỷ niệm đáng nhớ của My trong ngày trọng đại.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân hạnh phúc

Cưới một người chồng có chiều cao nổi bật, My luôn có cảm giác được che chở. Trong cả 2 lần sinh nở, My được chồng chăm sóc từng chút một. Cô hầu như không phải làm công việc gì ngoài việc hút sữa cho con.

Trong mắt My, Hòa là người chồng, người cha trách nhiệm, luôn chăm lo chu đáo cho gia đình nhỏ. Hai vợ chồng cùng làm kinh doanh nên dễ dàng chia sẻ và thấu hiểu cho nhau. Tuy đôi lúc họ không tránh khỏi bất đồng quan điểm nhưng sự thấu hiểu và tôn trọng đã giúp họ nhanh chóng hàn gắn.

“5 năm yêu nhau và 3 năm về chung một nhà, tôi tin mình đã chọn đúng người”, My nói.

Ảnh và video: NVCC