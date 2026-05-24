Hai mảnh đời bé nhỏ

Nguyễn Thị Thu Đào (SN 1992, quê Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai) là con út trong gia đình có 4 anh em. Đào là thành viên duy nhất trong nhà có chiều cao khiêm tốn (1m20) do căn bệnh bẩm sinh. Bởi vậy, đường đời và đường tình của Đào cũng có nhiều khác biệt.

Đào thừa nhận, vì ngoại hình tí hon, chị có lúc mặc cảm về bản thân. Chuyện học hành và sự nghiệp cũng không mấy thuận lợi. Tuy nhiên, chị chưa từng nghĩ sẽ dựa dẫm vào gia đình mà luôn cố gắng tự lập, sống tốt cuộc đời mình.

Cặp đôi trở thành chỗ dựa của nhau suốt 11 năm qua

Năm 20 tuổi, bỏ qua lời khuyên ngăn của bố mẹ, anh chị em, Đào một mình vào TPHCM làm việc. Ban đầu, chị làm cho một công ty may nhưng công việc vất vả mà mức lương không đủ sống. Sau 1 năm, chị quyết định nghỉ việc, chuyển sang mưu sinh bằng nghề bán vé số.

Trong căn trọ nhỏ, đôi khi Đào cảm thấy cô đơn. Nghĩ đến việc tìm kiếm mảnh ghép phù hợp để cùng xây dựng tổ ấm riêng, chị thấy mịt mờ. Cho đến khi gặp anh Nguyễn Văn Lượng (SN 1987, quê Đồng Tháp) - người đàn ông có cùng hoàn cảnh, chị mới tin vào hạnh phúc đích thực.

Anh Lượng cao 1m30, cũng mưu sinh bằng nghề bán vé số. Bên cạnh đó, anh còn tập luyện thể thao và tham gia giải đấu dành cho người khuyết tật, bộ môn ném lao, cử tạ.

Họ đến với nhau bằng tình yêu thương và thấu hiểu

Năm 2014, chị Đào và anh Lượng quen nhau qua lời giới thiệu của một người bạn. Thấy chị Đào phù hợp, anh rủ chị đến trung tâm tập luyện thể thao cùng mình.

Trong khoảng 2 tháng tập trung rèn luyện cho giải đấu, cả hai dần nảy sinh tình cảm khi nhìn thấy nghị lực và sự cố gắng của nhau.

“Anh Lượng có tấm lòng nhân hậu, giúp đỡ tôi và nhiều vận động viên khác rất nhiều. Hai mảnh đời nhỏ bé quan tâm, thấu hiểu nhau rồi thương nhau lúc nào không hay”, chị Đào kể.

Anh Lượng và chị Đào ở trọ cách nhau 4km. Mỗi ngày, họ cùng nhau đi bán vé số, bất chấp trời nắng gắt hay mưa rào. Những ngày mưu sinh vất vả càng khiến họ muốn nương tựa vào nhau.

Sau 1 năm bầu bạn, anh Lượng ngỏ lời. Câu nói “mình về với nhau nhé” đã chinh phục được trái tim của cô gái nhỏ nhắn mà anh hết lòng thương yêu.

Giấu gia đình để kết hôn

Gia đình anh Lượng ủng hộ chuyện tình cảm của cặp đôi. Trong lần đi xe đò vượt hàng trăm cây số về nhà anh ra mắt, chị Đào cảm động trước sự tiếp đón nồng hậu của bố mẹ anh.

Thế nhưng, gia đình chị lại một mực phản đối mối duyên này. Họ không e ngại về ngoại hình hay hoàn cảnh của anh Lượng mà chỉ sợ con gái sẽ vất vả khi làm vợ, làm dâu.

“Tôi hiểu tấm lòng của cha mẹ nên không khiên cưỡng. Chúng tôi trở lại TPHCM, nương dựa vào nhau để sống tốt cuộc đời mình”, chị Đào chia sẻ.

Tháng 10/2015, cặp đôi giấu gia đình, tham gia lễ cưới tập thể của 40 cặp đôi khuyết tật do một nữ nghệ sĩ đứng ra tổ chức. Cùng với những người có chung hoàn cảnh, họ mạnh dạn đón nhận hạnh phúc của riêng mình.

Cặp đôi có cuộc hôn nhân bình yên

Khi báo đài đưa tin về lễ cưới tập thể, gia đình mới hay tin anh Lượng và chị Đào đã cưới nhau. Ban đầu họ có chút giận nhưng rồi vẫn gửi lời chúc phúc đến các con.

Năm 2016, chị Đào có tin vui. Niềm hạnh phúc sắp được làm bố mẹ khiến cặp đôi vỡ òa. Tuy nhiên, niềm vui ấy không kéo dài. Khi chị Đào mang bầu được 2 tháng, bác sĩ đã khuyên chị nên chấm dứt thai kì vì em bé yếu đường hô hấp.

“Vợ chồng tôi chẳng đành lòng xa con nên vẫn quyết tâm giữ con lại. Tôi mang con trong bụng được 9 tháng 3 ngày thì sinh con ra nhưng chỉ sau 6 tiếng chào đời, con đã bỏ vợ chồng tôi mà đi”, chị Đào xót xa kể lại.

Nỗi mất mát dù đã biết trước nhưng vẫn khiến vợ chồng chị đau đớn. Chuỗi ngày sau đó, anh Lượng là chỗ dựa vững chãi của vợ. Họ dìu đỡ nhau vượt qua nỗi đau mất con.

“Những năm qua, tôi và hai bên gia đình vẫn mong có thêm em bé nhưng anh Lượng không đồng ý vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi”, chị Đào nói.

Cặp đôi đã có 11 năm bên nhau. Hiện tại, họ sống nhờ trong căn gác mái ở trung tâm thể thao (TPHCM). Hằng ngày, đôi vợ chồng tí hon cùng nhau đi bán vé số. Khi nào có giải đấu thể thao, họ lại tạm gác công việc, cùng nhau luyện tập và thi đấu. Những tấm huy chương lấp lánh đôi khi chính là cách để họ khẳng định chính mình.

11 năm qua, với chị Đào và anh Lượng, hạnh phúc không nằm ở một ngôi nhà rộng hay cuộc sống đủ đầy, mà ở việc luôn có một người ở bên để sẻ chia mọi buồn vui, khó nhọc. Giữa những ngày mưu sinh vất vả, hai con người bé nhỏ vẫn chọn nắm chặt tay nhau, người này làm điểm tựa cho người kia bước tiếp.

Ảnh: NVCC