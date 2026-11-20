Vợ của một cựu lãnh đạo cấp cao tại Nvidia bị cổ đông Supermicro cáo buộc liên quan đến hoạt động tuồn lượng chip AI trị giá 2,5 tỷ USD sang Trung Quốc.

Đáng chú ý, người phụ nữ này từng giữ vị trí lãnh đạo tại Supermicro, đối tác lâu năm của Nvidia, trong khi chồng bà được cho là từng hứng chịu cơn thịnh nộ của Jensen Huang.

Vợ cựu lãnh đạo Nvidia bị kéo vào nghi án tuồn 2,5 tỷ USD chip AI

Theo đơn kiện do các cổ đông Supermicro đệ trình lên Tòa án Liên bang Mỹ tại Địa hạt Bắc California, Cenly Chen, vợ của Jay Puri, cựu Phó chủ tịch phụ trách hoạt động kinh doanh toàn cầu của Nvidia, bị nghi ngờ biết về hoạt động bán chip AI trái phép sang Trung Quốc của công ty.

Cenly Chen từng giữ chức Giám đốc tăng trưởng và Phó chủ tịch cấp cao tại Supermicro. Ảnh: Cenly Chen / LinkedIn

Jay Puri từng là một trong những nhân sự cấp cao thân cận với CEO Nvidia Jensen Huang, phụ trách hoạt động kinh doanh và triển khai trên phạm vi toàn cầu. Tuy nhiên, ông cũng được cho là từng trở thành mục tiêu trong những cơn nóng giận của vị tỷ phú công nghệ.

Theo New York Post, hồi tháng 2, trong một cuộc họp kín có sự tham dự của hơn 30 lãnh đạo Nvidia, Huang đã công khai nặng lời với Puri trước mặt nhiều đồng nghiệp.

Những phát ngôn được cho là đặc biệt gay gắt thời điểm đó diễn ra trong bối cảnh nội bộ Nvidia chịu nhiều sức ép.

Bản thân Huang sau đó cũng vướng vào những bê bối cá nhân nghiêm trọng, liên quan đến cáo buộc ngoại tình với một phụ nữ bị nghi là gián điệp.

Trong khi đó, vợ của Puri là Cenly Chen từng giữ chức Giám đốc tăng trưởng và Phó chủ tịch cấp cao tại Supermicro, tập đoàn công nghệ có trụ sở tại San Jose, California, đồng thời là đối tác lớn và lâu năm của Nvidia.

Tháng 3, Bộ Tư pháp Mỹ truy tố ba lãnh đạo Supermicro với cáo buộc âm mưu chuyển hướng trái phép lượng chip AI trị giá 2,5 tỷ USD sang Trung Quốc, qua đó né tránh các quy định kiểm soát xuất khẩu của Washington.

Mặc dù Chen không bị nêu tên trong quyết định truy tố, các cổ đông Supermicro cho rằng bà khó có thể không biết về những giao dịch bất hợp pháp diễn ra trong công ty.

Trong đơn kiện, nhóm cổ đông lập luận rằng "không có lý do gì để Cenly Chen không biết về hoạt động bán hàng bất hợp pháp của công ty".

Tuy nhiên, Supermicro đã bác bỏ những nghi vấn liên quan đến vai trò của Chen. Trong tuyên bố gửi New York Post, công ty khẳng định bà Chen không phụ trách quan hệ giữa Supermicro và Nvidia, cũng không kiểm soát việc phân phối GPU của Nvidia cho khách hàng.

Supermicro cho biết Chen đã tự nguyện rời công ty vào đầu năm 2026, sau 18 năm làm việc, để đảm nhận vị trí CEO tại ChronoScale.

Nvidia chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận của New York Post. Supermicro cũng chưa nộp văn bản phản hồi đơn kiện tại tòa án.

Nghi vấn về mối liên hệ giữa vợ chồng Puri và Nvidia

Những nghi vấn xung quanh Cenly Chen càng thu hút sự chú ý sau khi Muddy Waters Research, một công ty chuyên bán khống cổ phiếu và điều tra các doanh nghiệp, đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa bà với Nvidia.

Trước đó, theo New York Times, Puri còn từng bị Madison, con gái Jensen Huang và hiện làm việc trong bộ phận marketing của Nvidia, chỉ trích vì thiếu chuẩn bị trước một hội nghị tại New Delhi hồi tháng 2.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang (trái) và Jay Puri (phải). Ảnh: Jay Puri / LinkedIn

Những thông tin này đang làm dấy lên thêm câu hỏi về môi trường quản trị và cách thức vận hành nội bộ tại Nvidia, đặc biệt khi hàng loạt nhân vật cấp cao có liên quan đến công ty lần lượt bị kéo vào các tranh cãi.

Về phía Supermicro, công ty khẳng định đã hợp tác với chính phủ Mỹ trong quá trình điều tra. Wally Liaw, đồng sáng lập Supermicro và là một trong ba lãnh đạo bị truy tố liên quan đến nghi án tuồn chip sang Trung Quốc, đã tuyên bố không nhận tội.

Vụ việc mới nhất xuất hiện đúng thời điểm Nvidia đang phải đối mặt với làn sóng giám sát ngày càng lớn sau những thông tin về đời tư của Jensen Huang.

Các báo cáo trước đó cho rằng Huang có ít nhất ba mối quan hệ ngoài hôn nhân. Một trong những nhân vật được nhắc đến là Alice Huang, lãnh đạo tại Megaspeed, công ty công nghệ điện toán đám mây có trụ sở ở Singapore và bị nghi là gián điệp.

Theo thông tin do The Information công bố, mối quan hệ giữa hai người được cho là bắt đầu từ năm 2023.

Trong khoảng thời gian này, Huang đã vận động Chính phủ Mỹ nới lỏng các hạn chế xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Các hoạt động vận động chính sách nói trên được cho là đã góp phần tạo điều kiện để ít nhất 7,5 tỷ USD chip Nvidia được vận chuyển đến các doanh nghiệp Trung Quốc.

Megaspeed hiện vẫn nằm trong diện điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ. Công ty phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Đáng chú ý, hôm thứ Hai, Bộ Thương mại Mỹ đã có động thái siết chặt một kẽ hở pháp lý từng cho phép các doanh nghiệp Trung Quốc né tránh những biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip. Đây được xem là phản ứng đầu tiên của Chính phủ Mỹ kể từ khi bê bối liên quan đến Nvidia bùng phát.

Cả Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick đều đã đồng ý ra điều trần trước Quốc hội Mỹ.

(Theo New York Post, NDTV, The Guardian)