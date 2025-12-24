Đêm không ngủ của niềm tự hào và tình yêu bóng đá

Tối ngày 18/12, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, xác lập vị thế nhà vô địch bóng đá nam SEA Games 2025 của các “chiến binh sao vàng", cả Đại lộ Lê Lợi như muốn nổ tung. Không gian rộng lớn lấp đầy bởi biển người, cờ đỏ sao vàng và những tiếng hô vang "Việt Nam Vô địch" rộn rã trong màn đêm.

Đó không đơn thuần là một buổi xem bóng đá, mà còn là lễ hội của ánh sáng và âm thanh, nơi tinh thần gắn kết được "tỏa" ra từ mỗi ánh mắt, nụ cười. Tại Đại tiệc xem bóng đá ngoài trời quy mô lớn do Bia Saigon tổ chức, ranh giới giữa người lạ và người quen hoàn toàn bị xóa nhòa. Đó là cái bắt tay thật chặt giữa một chú xe ôm trung niên và nhóm bạn trẻ Gen Z hay cái ôm ăn mừng đầy cảm xúc của những người chưa từng quen biết.

Dưới ánh đèn rực rỡ và màn hình LED khổng lồ, hàng ngàn cổ động viên đã cùng nín thở theo từng pha bóng, cùng vỡ òa trong sung sướng khi lưới đối phương rung lên. Bia Saigon đã khéo léo tạo ra một "điểm chạm" văn hóa, nơi mọi người từ mọi miền gác lại những khác biệt để cùng nhau tỏa chung niềm tự hào và tình yêu bóng đá.

Dưới màn hình LED khổng lồ tại Đại lộ Lê Lợi, Bia Saigon đã gắn kết hàng triệu con tim cùng hòa chung niềm tự hào và tình yêu bóng đá Việt Nam

Anh Minh Hoàng (35 tuổi, phường Xuân Hoà), một cổ động viên có mặt tại sự kiện chia sẻ trong sự phấn khích: "Chưa bao giờ tôi thấy không khí bóng đá lại cuồng nhiệt và 'đã' đến thế này. Cảm giác đứng giữa hàng ngàn người, cùng hô vang tên Việt Nam khiến tôi nổi da gà. Bia Saigon không chỉ mang đến một sự kiện xem bóng đá trực tiếp, mà còn gắn kết chúng tôi lại gần nhau hơn. Lúc này đây, tôi cảm thấy ai cũng như anh em một nhà vậy".

Tại Đại hội xem bóng đá ngoài trời cùng Bia Saigon, mọi khoảng cách được xóa nhòa - tất cùng tỏa chung nhịp đập tự hào, tiếp lửa cho U22 Việt Nam tại SEA Games 33

Bia Saigon lan tỏa “điểm chạm” gắn kết, thắp lửa cuồng nhiệt trên mọi mặt trận cổ vũ

Không chỉ dừng lại ở "chảo lửa" Lê Lợi, sức nóng của hoạt động còn được Bia Saigon lan tỏa mạnh mẽ thông qua mạng lưới 40 đầu cầu tại 7 tỉnh thành phố lớn. Tại mỗi điểm cầu, không khí cuồng nhiệt cũng không hề kém cạnh, biến đêm chung kết bóng đá nam SEA Games 2025 trở thành một ngày hội bùng nổ thực sự.

Đặc biệt, thấu hiểu xu hướng của người hâm mộ hiện đại, Bia Saigon - một thương hiệu quen thuộc của Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) - đã tích hợp hoạt động tương tác số đầy thú vị trên nền tảng Zalo. Hàng ngàn người hâm mộ đã hào hứng tham gia thử tài dự đoán tỉ số, không chỉ để thể hiện am hiểu bóng đá mà còn để nhận những phần quà "nóng hổi" ngay tại sự kiện.

Từ online đến offline, Bia Saigon kết nối người hâm mộ trên khắp mọi miền qua hoạt động dự đoán tỉ số trên Zalo, biến tương tác số thành những khoảnh khắc cổ vũ đầy cảm xúc

Bạn Thanh Trúc (24 tuổi, nhân viên văn phòng), vừa nhận được phần quà từ hoạt động Zalo hào hứng cho biết: "Mình đến đây từ sớm cùng nhóm bạn. Vừa xem bóng đá, vừa chơi game dự đoán trên Zalo của Bia Saigon rất vui. Cảm giác vừa hồi hộp chờ kết quả trận đấu, vừa chờ xem mình có trúng quà không rất thú vị."

Chính sự kết hợp nhịp nhàng giữa trải nghiệm xem bóng đá đỉnh cao ngoài trời và các hoạt động tương tác công nghệ đã giúp Bia Saigon giữ lửa cho người hâm mộ suốt 120 phút thi đấu và cả những giờ phút ăn mừng sau đó.

Khoảnh khắc niềm vui nhân đôi khi người hâm mộ trúng thưởng 01 xe máy từ Bia Saigon thông qua hoạt động dự đoán tỉ số và quay số may mắn

Đêm nay, người hâm mộ ra về nhưng dư âm của chiến thắng và sự gắn kết sẽ còn đọng lại mãi. Những cái cụng ly, những nụ cười và giọt nước mắt hạnh phúc tại sự kiện Mass Viewing của Bia Saigon minh chứng rõ ràng nhất cho thấy, khi người Việt cùng nhau tụ hội, tinh thần dân tộc và tình yêu bóng đá sẽ luôn lan “tỏa” mạnh mẽ. Và trong những khoảnh khắc đáng nhớ ấy, Bia Saigon luôn là cầu nối để gắn kết những con tim cùng chung nhịp đập tự hào.

Vĩnh Phú