Trang chủ AFC giật dòng tít "U22 Việt Nam vùng lên giành lại huy chương vàng từ tay người Thái", để nói về chiến tích tuyệt vời của thầy trò Kim Sang Sik trên sân Rajamangla tối 18/12.

Họ tiếp tục miêu tả: "U22 Việt Nam tạo nên bất ngờ lớn ngay trên đất Thái, thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục để thắng 3-2 sau 120 phút nghẹt thở.

Thầy trò Kim Sang Sik chơi 120 phút trên cả tuyệt vời - Ảnh: S.N

Kết quả đồng nghĩa với việc các cầu thủ trẻ Việt Nam giành lại tấm HCV từng để vuột mất tại SEA Games 32. Trong khi Thái Lan vẫn phải chờ đợi, với lần cuối cùng lên ngôi là năm 2017."

Trang web của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (Aseanfootball) cũng ca ngợi tinh thần quả cảm của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Bài viết được đăng tải: "Chủ nhà U22 Thái Lan vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp một nhờ những cú sút xa đẳng cấp của Yotsakorn và Seksan Ratree.

Tuy nhiên, sau giờ giải lao, các cầu thủ U22 Việt Nam đã thể hiện quyết tâm chơi bóng tuyệt vời, khiến đối thủ lúng túng khâu phòng ngự.

Đình Bắc lập công trên chấm penalty, rồi Waris phản lưới nhà đưa trận chung kết vào hiệp phụ. Khoảnh khắc lóe sáng của Thanh Nhàn sau đó làm người Thái phải ôm hận."

Thanh Nhàn và Đình Bắc là những người hùng của U22 Việt Nam - Ảnh: S.N

Tờ The Strait Times của Singapore bình luận: "Sau hai kỳ SEA Games liên tiếp về nhì, U22 Thái Lan cực kỳ quyết tâm chinh phục tấm HCV môn bóng đá nam trên sân nhà.

Thế nhưng, họ vấp phải đối thủ U22 Việt Nam quá lì lợm và bản lĩnh. Bị dẫn trước 2 bàn, đội bóng áo đỏ thể hiện diện mạo khác hẳn sau giờ giải lao, liên tiếp có 2 bàn gỡ.

Thanh Nhàn trở thành người hùng của U22 Việt Nam với pha ghi bàn quyết định, giúp đội bóng này bổ sung vào bộ sưu tập tấm HCV thứ 3 môn bóng đá nam, sau các năm 2019 và 2022."

