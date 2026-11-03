Diễn viên Võ Điền Gia Huy tái xuất tại buổi công chiếu "Bò sữa bay" sau biến cố mẹ ruột qua đời vì tai nạn. Anh nhận được nhiều lời thăm hỏi và động viên từ đồng nghiệp, khán giả.

Buổi công chiếu phim điện ảnh Bò sữa bay diễn ra tối 3/11 tại TPHCM. Võ Điền Gia Huy - một trong những diễn viên chính của phim - xuất hiện sau thời gian vắng bóng tại các sự kiện giải trí.

Võ Điền Gia Huy trở lại sau biến cố gia đình.

Giữa tháng 10, nam diễn viên trải qua cú sốc lớn khi mẹ ruột đột ngột qua đời vì tai nạn. Sự mất mát khiến anh tạm gác công việc, dành thời gian bên gia đình để lo liệu hậu sự.

Sau khoảng thời gian riêng tư, Võ Điền Gia Huy dần trở lại các hoạt động nghệ thuật. Tại buổi công chiếu, anh xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn và giữ tinh thần cởi mở khi giao lưu với truyền thông. Nam diễn viên cũng nhận được nhiều lời thăm hỏi, động viên từ đồng nghiệp, khán giả.

Trong Bò sữa bay, Võ Điền Gia Huy vào vai Quân - một gã giang hồ có nhiều cảnh hành động, rượt đuổi và đối đầu trực diện với các nhân vật khác.

Đáng chú ý là cảnh Quân lái ô tô truy đuổi anh em Trâu (Nguyễn Hùng) trên những cung đường đèo núi ở Mộc Châu. Phân đoạn đòi hỏi sự tập trung và khả năng xử lý tình huống của diễn viên, đồng thời đặt ra không ít thử thách cho ê-kíp trong quá trình ghi hình.

Võ Điền Gia Huy tập lái xe hơi chưa lâu trước khi phim bấm máy. Phục vụ cho dự án này, anh tiếp tục tập lái xe số sàn, xe tải. Đây là một thử thách đầy khó khăn đối với nam diễn viên.

Đoàn phim dành nhiều thời gian để các diễn viên và ê-kíp quay phim làm quen với tuyến đường, từ ban ngày đến tối. Ban đầu, Gia Huy nghĩ cảnh quay chỉ kéo dài một đêm nhưng cuối cùng phải thực hiện liên tục trong 3 đêm.

Diễn viên Võ Điền Gia Huy và hoa hậu Tiểu Vy trong buổi giao lưu.

"Đến lúc quay chính thức, tôi gần như đã thuộc hết cung đường, biết rõ đoạn nào cần rẽ, khúc nào có cua để chủ động xử lý. Vì vậy, mọi thứ không còn quá khó khăn như những ngày đầu tập lái", anh nhớ lại.

Dù đã có sự chuẩn bị, cảnh quay vẫn để lại cho Gia Huy nhiều trải nghiệm đáng nhớ. Sau khi xem một phần thành phẩm, anh hào hứng với những hình ảnh rượt đuổi có nhịp độ nhanh, tạo cảm giác kịch tính và nguy hiểm.

Clip Võ Điền Gia Huy chia sẻ quá trình quay phim

Võ Điền Gia Huy cũng lưu giữ nhiều kỷ niệm đẹp về tình cảm giữa các thành viên đoàn trên phim trường. Anh nhớ nhất những đêm cả ê-kíp làm việc đến sáng, sau đó quây quần bên lò sưởi, nướng khoai và nghe Nguyễn Hùng đàn hát.

"Đó là khoảnh khắc rất vui. Tôi cảm thấy may mắn khi trong đoàn có một người vừa sáng tác nhạc, vừa đàn hát giỏi như Nguyễn Hùng. Những đêm như vậy khiến mọi người gần gũi nhau hơn", anh chia sẻ.

Nguyễn Hùng kể cảnh bị Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh đánh trong phim được thực hiện khá thuận lợi. Theo kịch bản, nhân vật Trâu rơi vào thế thua nên nam diễn viên hài hước nhận xét: "Toàn bị đánh chỉ đau thôi, chứ nó dễ".

Diễn viên Ngọc Xuân.

Với Ngọc Xuân, Bò sữa bay là dự án mang đến nhiều trải nghiệm mới. Ngoài việc học hát, cô còn được học lái xe tải và lần đầu trải nghiệm cảm giác bay giữa không trung trong một cảnh quay quan trọng.

Phim xoay quanh nhóm công nhân, trong đó có Trâu (Nguyễn Hùng) và ba anh em ruột. Với mong muốn thoát nghèo, họ quyết định đánh cắp công thức sữa. Trong hành trình ấy, Trâu nảy sinh tình cảm với San (Ngọc Xuân) - người tạo ra công thức sữa, đồng thời là con gái giám đốc nông trường.

Sự khác biệt về địa vị xã hội cùng những toan tính riêng đẩy các nhân vật vào nhiều lựa chọn khó khăn, khiến cuộc đời họ rẽ sang những hướng bất ngờ.

Ngoài Võ Điền Gia Huy, Bò sữa bay còn có sự tham gia của Tú Oanh, Ngọc Xuân, Nguyễn Hùng, Trần Tiểu Vy, Lãnh Thanh... Phim chính thức khởi chiếu từ ngày 6/11.

Ảnh, clip: HK, ĐPCC