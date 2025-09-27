Công an xã Xuân Thới Sơn đã báo cáo với Công an TPHCM và cho biết đang phối hợp cùng UBND xã để ổn định tình hình, tiếp nhận trình báo của các hụi viên, đồng thời lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Theo thông tin ban đầu, trong hai ngày 26 và 27/9, công an xã tiếp nhận trình báo của hơn 50 người, với tổng số tiền liên quan trên 70 tỷ đồng đã góp cho chủ hụi là bà Nguyễn Thị Mỹ D.

Chính quyền địa phương và những người đã trình báo cho biết sẽ còn nhiều người khác bị mất tiền trong vụ vỡ hụi này, bởi bà D. lập các nhóm trên mạng xã hội và tổ chức nhiều dây hụi với sự tham gia của các hụi viên ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Tính đến nay, Công an xã Xuân Thới Sơn tiếp nhận hơn 50 người trình báo và khả năng còn rất nhiều hụi viên ở nhiều tỉnh, thành khác. Ảnh: H.H

Công an xã cũng xác nhận, bà Nguyễn Thị Mỹ D. không bỏ trốn mà vẫn làm việc, đối thoại với các hụi viên để tìm hướng giải quyết.

Trước đó, ngày 26/9, nhiều người từ khắp nơi đã đến nhà bà D. trên đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn để đòi quyền lợi sau khi xuất hiện thông tin bà D. vỡ hụi.

Những người này cho biết, nhiều tháng qua, bà D. lập các nhóm trên mạng xã hội để tổ chức các dây hụi, hứa hẹn lãi suất 10%. Người tham gia chủ yếu đến từ nhiều tỉnh, thành miền Tây và phần lớn không quen biết nhau.

Mới đây, khi thông tin về vụ vỡ hụi lan truyền, các hụi viên tìm mọi cách liên lạc thì bà D. trình bày đang bị bệnh và hạn chế trao đổi. Do đó, họ tìm đến tận nơi để xác minh sự thật và đòi lại tiền.

Các hụi viên kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Mỹ D. chiều 26/9. Ảnh: T.N

Công an xã cùng các lực lượng địa phương đã có mặt để ổn định trật tự; đồng thời mời bà D. cùng nhiều hụi viên về làm việc, ghi lời khai và lập hồ sơ.

Một hụi viên, chị L., cho biết đã đóng hụi 2,7 tỷ đồng và chỉ còn 5 ngày nữa đến lượt hốt hụi thì nghe thông tin bà D. vỡ hụi. Ngoài ra, chị gái của chị L. cũng tham gia một dây hụi, đã góp 2,6 tỷ đồng.

Hai chị em cùng nhiều hụi viên khác đã liên lạc trên mạng xã hội và kéo đến nhà bà D. để đòi tiền nhưng bà D. không giải quyết.

Một hụi viên khác, bà N., nửa năm qua đã góp khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng chưa từng được hốt hụi. Khi tìm đến đòi tiền nhưng bà D. lẩn tránh trong nhà, bà N. cùng nhiều người khác đã đến công an xã tố cáo.

UBND xã Xuân Thới Sơn thông báo những người là bị hại trong vụ vỡ hụi trên cần đến công an xã (số 62 đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Sơn) để trình báo, phục vụ công tác điều tra.