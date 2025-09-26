Hôm nay (26/9), Công an xã Xuân Thới Sơn (TPHCM) đã báo cáo Công an TPHCM những thông tin ban đầu liên quan vụ vỡ hụi hàng trăm tỷ đồng. Hiện công an xã phối hợp cùng các lực lượng của UBND xã để ổn định tình hình và mời những người liên quan đến làm việc, lập hồ sơ.

Nhiều người ở khắp nơi kéo đến nhà bà Nguyễn Thị Mỹ D. ở xã xuân Thới Sơn để đòi tiền. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo thông tin ban đầu, nhiều người dân đã kéo đến một căn nhà trên đường Xuân Thới 14, xã Xuân Thới Sơn để gặp bà Nguyễn Thị Mỹ D. đòi tiền do đã góp hụi cho bà này.

Lực lượng công an địa phương có mặt để ổn định trật tự, mời những người liên quan về làm việc. Ảnh: Tuấn Kiệt

Một số người có mặt cho biết, nhiều tháng nay bà D. lập các nhóm trên mạng xã hội để tổ chức các dây hụi, hứa hẹn lãi suất 10%. Người tham gia chủ yếu đến từ nhiều tỉnh, thành miền Tây, phần lớn không quen biết nhau.

Vài ngày gần đây, bà D. không còn gom hụi như trước mà im lặng bất thường. Một số người liên hệ được thì bà viện cớ bị bệnh, không đưa ra lời giải thích rõ ràng. Trước tình hình đó, các hụi viên đã rủ nhau đến nhà bà D. để chất vấn và đòi lại tiền.

Bà N. – một hụi viên tìm đến nhà bà D. – cho biết, gần nửa năm qua đã góp khoảng 1,2 tỷ đồng nhưng chưa từng được hốt hụi hay nhận lãi như cam kết. Khi nghe tin bà D. vỡ hụi, bà tìm đến để đòi lại tiền.

Theo bà N., có rất nhiều dây hụi do bà D. lập trên mạng xã hội, trong đó có người góp đến hàng chục tỷ đồng. Nhiều người cho rằng tổng số tiền bà D. không còn khả năng chi trả có thể lên tới hơn 200 tỷ đồng.

Khi công an địa phương đến ghi nhận sự việc, bà D. vẫn có mặt tại nhà và cho biết sẽ tính toán để giải quyết với các hụi viên. Sau đó, cơ quan chức năng đã mời bà về trụ sở để làm việc.