Ông Nguyễn Văn Quân (SN 1962), trú thôn Định Tường cho biết, xã Thạch Định cũ (nay là xã Kim Tân) nằm trong đê bao sông Bưởi, nên cứ vào mùa mưa bão, khi nước sông dâng cao thì khu vực này thường xuyên bị ngập cục bộ. Tuy nhiên, lần này nước lên quá nhanh khiến nhiều người không kịp trở tay.

“Từ sáng sớm ngày 27/8, nước đã bắt đầu tràn qua đê. Đến khoảng 12h trưa, nước vào nhanh, tôi phải phân công mỗi người một việc để chạy lũ. Vợ tôi đưa vật nuôi đến gò đất cao cạnh trụ sở UBND xã Thạch Định cũ để nhốt, còn tôi ở nhà kê đồ đạc”, ông Quân kể.

Một góc vùng rốn lũ xã Kim Tân chìm trong nước. Ảnh: Lê Dương

Người dân phải di cư lên tầng 2, mái nhà để sống. Ảnh: Lê Dương

Nước ngập sâu từ 50cm đến 2m. Ảnh: Lê Dương

Theo ông Quân, do nước lên gấp, gia đình chỉ kịp di chuyển 2 con bò, 1 con trâu đến nơi cao. Số lợn và chó thì phải đưa lên tầng hai để nuôi tạm. Riêng đàn gà không kịp di chuyển, ông buộc phải để tạm trên nóc chuồng.

“Nước dâng cao quá, trong nhà tôi đã ngập sâu cả mét. Đàn gà cả ngày chưa được ăn gì, sợ chết nên tôi phải lội ra ngoài (nước sâu tới cổ) để cho chúng ăn”, ông Quân cho hay.

Cách nhà ông Quân không xa là gia đình bà Trương Thị Cúc. Bà cho biết: “Chúng tôi quen với cảnh nước ngập vì đây là vùng rốn lũ, năm nào cũng phải sơ tán. Nhưng lần này nước lên nhanh quá, chẳng kịp dọn đồ. Thức dậy đã thấy nước ngập sát bậc thềm, chỉ ít phút sau đã tràn vào nhà”.

Ông Quân lội ra cổng, nước ngập tới cổ. Ảnh: Lê Dương

Cánh cổng của một hộ gia đình chỉm nghỉm trong nước. Ảnh: Lê Dương

Nước lên nhanh không kịp trở tay, nhiều đồ đạc của gia đình bị ướt phải phơi trên mái tôn. Ảnh: Lê Dương

Theo bà Cúc, khi nước dâng, bà chỉ kịp đưa 8 đứa cháu nhỏ đến trú tại khu vực trường học, không kịp mang theo tài sản gì. Chồng bà ở nhà tự xoay sở.

“Người già như chúng tôi đã chứng kiến bao nhiêu trận lũ. Nhưng lần nào cũng vậy, nhìn nước ào ào tràn về, nhấn chìm tài sản, lúa gạo, lòng vẫn quặn thắt”, bà Cúc chia sẻ.

Theo người dân địa phương, những hộ có người già, trẻ nhỏ đều được sơ tán đến nơi an toàn. Các gia đình khác chủ yếu sơ tán tại chỗ, lên tầng 2 hoặc mái nhà kiên cố. Hình ảnh vật nuôi chen chúc trên mái, người dân sống tạm bợ trên cao vốn lạ lùng, nhưng ở Kim Tân lại đã trở nên quen thuộc.

Đàn gà được đưa vội lên mái nhà. Ảnh: Lê Dương

Đàn lợn của người dân được đưa về gò đất cao của trụ sở UBND xã Thạch Định cũ. Ảnh: Lê Dương

Ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, từ rạng sáng 27/8, trên địa bàn xã có mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Bưởi dâng cao, tràn qua đê.

“Tính đến thời điểm hiện tại, xã có hơn 1.500 hộ bị ngập, hơn 5.000 người dân phải sơ tán. Trong đó, khu vực xã Thạch Định cũ (trong đê bao) có gần 700 hộ với hơn 2.800 nhân khẩu bị ảnh hưởng. Hiện nước đã khiến toàn bộ các hộ dân ngập nặng, chỗ cạn khoảng 50cm, chỗ sâu lên tới 2m”, ông Hào thông tin.

Cũng theo ông Hào, hiện địa phương đang triển khai quyết liệt phương châm ‘4 tại chỗ’ để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện cứu hộ về vùng ngập. Hàng nghìn suất lương thực, mì tôm, nước uống đã được chuyển tới hỗ trợ bà con đang bị cô lập.