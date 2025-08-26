XEM CLIP:

Thông tin từ UBND xã Tống Sơn (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, vào khoảng 19h30, đoạn kênh T2 tại khu vực Rú Khép, thôn Đô Mỹ bị vỡ với chiều dài khoảng 50m.

Được biết, đoạn kênh này thuộc hệ thống kênh tiêu thoát lũ nội đồng do Công ty Bắc Sông Mã quản lý.

Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng bộ đội, công an, dân quân tự vệ cùng người dân khắc phục sự cố.

Đoạn kênh bị vỡ có chiều dài khoảng 50m, lực lượng chức năng đang lên phương án khắc phục. Ảnh: Lê Dương

Trao đổi với VietNamNet, ông Cao Văn Cường - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa cho biết, ngay sau khi nhận thông tin, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn lãnh đạo sở đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục.

Theo ông Cường, kênh T2 là kênh tiêu nước nội đồng chảy ra sông Hoạt. Những ngày qua, mưa lớn kết hợp hoàn lưu sau bão khiến mực nước sông Hoạt dâng cao. Để đảm bảo an toàn, tránh nước từ sông Hoạt chảy ngược vào kênh, địa phương đã phải đóng cống thoát nước. Khi nước từ khu vực núi dồn xuống quá nhiều đã khiến bờ kênh bị vỡ.

Chủ tịch tỉnh Đỗ Minh Tuấn trực tiếp chỉ đạo trong đêm. Ảnh: Lê Dương

Cũng theo ông Cường, nước từ kênh tràn ra sẽ ảnh hưởng đến khoảng 700ha đồng ruộng, trong đó có 200ha lúa vụ mùa và 500ha lúa chét (lúa tái sinh). Mực nước trên diện tích này có thể dâng khoảng 80cm.

Các chiến sĩ công an giúp dân di chuyển đồ đạc lên cao. Ảnh: Lê Dương

“Để không ảnh hưởng đến khu dân cư, địa phương đang vận hành trạm bơm với công suất 21.000m³/s để xả nước ra sông Hoạt. Khi mực nước cân bằng, các lực lượng sẽ tiến hành đắp lại đoạn kênh bị vỡ”, ông Cường thông tin.