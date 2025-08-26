XEM CLIP:

Trong video, dưới cơn mưa nặng hạt, các chiến sĩ mặc quân phục, không ngại dầm mình trong dòng nước đục ngầu, cùng nhau đẩy và khiêng chiếc xe 7 chỗ lùi gần 50m để thoát khỏi vùng ngập sâu. Hình ảnh này nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng.

Anh Bùi Lừng Danh (trú phường Từ Liêm), người trực tiếp quay video, kể lại: Khoảng 7h20 sáng nay, trên đường từ làng Tân Mỹ ra phố Đỗ Xuân Hợp, anh nhìn thấy chiếc xe 7 chỗ bị chết máy, tài xế phải dừng lại vì đoạn đường ngập nặng trước cổng Bệnh viện Thể thao Việt Nam.

Theo anh Danh, trong lúc tài xế loay hoay, khoảng 10 chiến sĩ bộ đội đi ngang qua đã chủ động hỗ trợ, hợp sức đẩy chiếc xe ra khỏi chỗ ngập sâu để chờ cứu hộ đến.

“Trời mưa tầm tã, nhưng các anh bộ đội không ngần ngại, cứ thế lao xuống nước, cùng nhau đưa xe ra khỏi vùng ngập. Hình ảnh ấy khiến tôi rất xúc động, tài xế quả thật may mắn khi được hỗ trợ kịp thời”, anh Danh chia sẻ.

Sau khi đoạn video đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng. Trong đó, rất nhiều bình luận bày tỏ sự xúc động, cảm phục trước hành động nghĩa tình, coi đây là “hình ảnh đẹp giữa phố phường ngập lụt”.

Anh Nguyễn Hữu Tùng (phường Cầu Giấy) để lại bình luận: “Xem cảnh các chiến sĩ dầm mưa khiêng ô tô mà thấy xúc động. Trong lúc khó khăn mới thấy tình người thật đáng quý”.

Sáng nay, Hà Nội mưa lớn, lượng mưa phổ biến 70-130mm; một số nơi mưa lớn hơn, như: Thạch Thất 191,2mm, An Khánh 177,2mm, Chúc Sơn 184,6mm, Thường Tín 194,2mm, Quốc Oai 210,8mm.

Trong hôm nay, dự báo mưa lớn sẽ gây ngập úng tại các tuyến phố, khu dân cư, gây quá tải hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến giao thông đô thị.