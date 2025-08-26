XEM CLIP: (Nguồn: Phước Sáng)

Phố Hoa Bằng và các ngõ quanh khu vực Cầu Giấy rơi vào tình trạng ngập nặng sau trận mưa lớn kéo dài từ rạng sáng. Nhiều tuyến đường biến thành sông, phương tiện chết máy hàng loạt khi cố băng qua điểm ngập. Một số người dân phải dắt xe quay đầu, tìm đường khác di chuyển hoặc trú tạm tại các mái hiên ven đường.

Theo ghi nhận, nơi ngập sâu nhất khoảng một mét, nước tràn vào nhiều hộ dân sinh sống tại các tuyến phố như Hoa Bằng, Nguyễn Khang, Vạn Phúc...

Ông Nguyễn Lý, người thuê trọ tại khu vực này suốt 4 năm qua, cho biết khu vực thường xuyên bị ngập sâu, nước rút rất chậm nên tình trạng ngập kéo dài nhiều giờ.

“Sáng nay khoảng 7h, khu nhà tôi ngập gần một mét. Đến 12h trưa, nước mới rút được khoảng 20cm. Tôi phải lắp máy bơm để hút nước ra khỏi nhà, một chiếc không đủ nên phải đi mua thêm một chiếc nữa”, ông Lý nói.

Chị Nguyễn Thị Quyên vừa thuê căn nhà trên phố Hoa Bằng để kinh doanh tiệm bánh mì. Trước khi dọn về, chị đã hỏi thăm tình trạng ngập úng và được người dân cho biết cả năm nay khu vực không còn ngập nặng.

Tuy nhiên, khoảng 6h sáng nay, trời mưa như trút, nước dâng nhanh khiến bao cát chắn trước cửa bị sóng đánh trôi. “Chiếc tủ nướng trị giá 130 triệu đồng, tôi đã ngắt cầu dao điện nhưng không kịp kê cao nên bị ngập nặng. Hết ngập tôi mới gọi thợ đến kiểm tra được. Giờ cứ canh cánh trong lòng vì thiệt hại lớn quá”, chị bùi ngùi nói.

Không riêng gì các hộ kinh doanh, nhiều nhà dân cũng khốn đốn vì nước ngập. Anh Đăng – sống tại khu vực này – cho biết toàn bộ tầng một nhà anh bị nước tràn vào, có chỗ ngập sâu hơn một mét. “Tôi đã ngắt cầu dao điện nhưng gần ổ cắm vẫn bị rò điện, sờ vào thấy giật nhẹ, rất nguy hiểm. Tôi phải lên tầng hai, đợi nước rút mới dám xuống dọn”, anh nói.

Khu vực nhà vệ sinh trong nhà anh hiện cũng không thể sử dụng.

Người đàn ông ngồi múc nước trong nhà hất ra đường trên phố Vạn Phúc. Mọi vật dụng trong nhà đều được kê cao hoặc tạm bợ đặt lên bàn, ghế. Nhiều người dân tranh thủ tát nước bằng thau, xô nhựa, trong khi số khác phải nhờ đến máy bơm mini.

Đồ đạc nổi lềnh bềnh, nhiều gia đình không kịp di chuyển xe cộ, đành để mặc cho ô tô, xe máy bị nước nhấn chìm.

Nhiều hộ dân sống trong ngõ sâu cho biết không thể di chuyển ra ngoài vì nước ngập đến đầu gối, thậm chí lưng quần. Ô tô, xe máy dựng bên ngoài đường lớn cũng ngập nặng. Một số xe tay ga phải tháo ắc quy, phơi động cơ chờ thợ sửa.

Nhiều khu vực tại đây đã mất điện.

Tại phố Giang Văn Minh, người dân phối hợp dùng 4 đường ống lớn để hút nước ra khỏi khu dân cư. Lực lượng chức năng cũng có mặt để điều tiết giao thông, hỗ trợ bà con di chuyển.

Ghi nhận từ Công ty Thoát nước Hà Nội cho thấy nhiều nơi như Yên Sơn có mưa lên tới 270mm, Hai Bà Trưng 267mm, Yên Nghĩa 257mm, Tây Mỗ 230mm,...