MS 2026.098

Tai nạn nghiệt ngã

Những ngày qua, anh Quàng Văn Thiên (SN 1981) sống trong nỗi lo âu, sợ hãi tột cùng khi cô con gái Quàng Hồng Quyên (SN 2009) đang nguy kịch sau vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Rạng sáng 8/4/2026, trên đường đi mua thực phẩm cho nhà hàng, Quyên không may gặp tai nạn giao thông bị đa chấn thương nghiêm trọng.

Do Quyên bị chấn thương sọ não nặng với nhiều ổ tụ máu ở vùng trán, phù não, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ Bệnh viện số 2 tỉnh Lào Cai đã phải phẫu thuật cấp cứu gấp. Sau đó, Quyên được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục xử lý do bị tổn thương nặng nề: gãy xương hàm trên, gãy xương mũi, vỡ các thành ổ mắt và xoang; nội tạng cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với chấn thương gan độ IV và tuyến thượng thận.

Bác sĩ cho biết, đến nay, dù Quyên tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn chưa thoát khỏi hiểm nguy.

Đứng ngoài phòng cấp cứu, người cha nghèo nghẹn ngào: “Tôi mới mất vợ vì ung thư. Giờ đến con gái bị như thế này, tôi sợ lắm… Con còn ít tuổi quá, không biết có chịu nổi không”.

Vợ ung thư qua đời để lại khoản nợ lớn

Anh Thiên kể: Năm 2018, vợ anh phát hiện mắc ung thư vú giai đoạn cuối. Để có tiền chữa bệnh cho vợ, gia đình anh đã phải bán tài sản, vay mượn khắp nơi. Thế nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Đến năm 2019, vợ anh qua đời, để lại khoản nợ hơn 300 triệu đồng. Từ đó, một mình anh Thiên gồng gánh nuôi các con trong cảnh thiếu thốn trăm bề.

Em Quàng Hồng Quyên bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, hiện nay đã qua cơn nguy kịch nhưng việc điều trị còn dài với chi phí tốn kém

Thương bố vất vả, con trai anh là Quàng Văn Quyết (SN 1999) vào Thanh Hóa làm công nhân nhưng thu nhập cũng bấp bênh. Còn Quyên cũng đành nghỉ học sớm, xuống thành phố làm thuê tại một nhà hàng ở Lào Cai để phụ giúp gia đình.

Đi làm chưa được bao lâu thì Quyên gặp tai nạn. Để cứu con, gia đình vay mượn khắp nơi được 50 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền này nhanh chóng cạn kiệt. Chi phí tạm ứng viện phí đã hết 24,5 triệu đồng, tiền thuốc ngoài bảo hiểm dao động từ 5-8 triệu đồng mỗi ngày, có ngày lên hơn 8 triệu đồng. Chưa kể chi phí sinh hoạt trong thời gian ở bệnh viện.

Theo phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), hiện bệnh nhân Quyên đang được phẫu thuật hàm mặt với chi phí khoảng 50 triệu đồng. Trước đó, quá trình cấp cứu cũng tiêu tốn nhiều khoản ngoài bảo hiểm.

Hoàn cảnh khó khăn, gia đình anh Thiên xin được giúp đỡ

Anh Thiên chia sẻ: “Số tiền vay được cũng đã chi hết rồi. Bác sĩ nói, quá trình điều trị của con còn dài, tôi không biết vay mượn thêm ở đâu được. Cầu mong mọi người giúp đỡ con”.

Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của Quyên, rất mong bạn đọc, các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để Quyên có thêm cơ hội được tiếp tục điều trị, giành lại sự sống và trở về với gia đình.

Bạn đọc giúp em Quàng Hồng Quyên có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.098 (em Quàng Hồng Quyên) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến anh Quàng Văn Thiên (bố của Quyên) theo địa chỉ: Bản Tau 2, xã Thanh Nưa, tỉnh Điện Biên. Số điện thoại: 0343495281.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.