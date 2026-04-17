MS 2026.097

Chị Lò Thị Tương (36 tuổi, dân tộc Xinh Mun) ở xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên, đang từng ngày chống chọi với căn bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Cuộc sống của chị vốn bình lặng với những ngày làm nương rẫy, tần tảo nuôi 3 con nhỏ ăn học.

Nhưng cách đây khoảng một năm, chị bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ vùng thượng vị. Vì hoàn cảnh quá khó khăn, chị đành nén đau, tiếp tục làm lụng để lo cho các con. Chỉ đến tháng 3/2026, khi không thể chịu đựng thêm, chị mới vay mượn tiền đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thăm khám.

Kết quả chẩn đoán khiến người mẹ nghèo chết lặng: ung thư dạ dày giai đoạn cuối đã di căn. Sau đó, chị được chuyển xuống Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị.

Theo Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), chị Tương được chỉ định điều trị hóa chất nhằm kéo dài sự sống. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, sống ở vùng sâu vùng xa, gia đình chị không có khả năng điều trị lâu dài.

Sau hơn 2 tuần nằm viện, chị đành xin về nhà. Không phải chị từ bỏ hy vọng sống, mà bởi gia đình không còn khả năng chi trả. Vợ chồng chị làm nương rẫy, thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ nên chỉ đủ sống qua ngày.

Chồng và 3 con nhỏ của chị Lò Thị Tương. Ảnh GĐCC

Day dứt với 3 con thơ

Trong căn nhà nhỏ cheo leo bên sườn đồi, ba đứa trẻ: Lò Thị Vĩnh (SN 2011), Lò Thị Vỹ (SN 2013) và Lò Văn Khuyết (SN 2016), đều đang ở tuổi đến trường phải chứng kiến cảnh mẹ đau đớn vì bệnh tật.

Chị biết nếu tiếp tục điều trị, sự sống của chị sẽ được kéo dài hơn nhưng trong hoàn cảnh nghèo khó, chị Tương quyết định trở về nhà trong nỗi bất lực. Chồng chị lặng lẽ lên nương, vừa lo cái ăn, cái mặc, vừa cố gắng kiếm thêm tiền thuốc thang.

Chị nghẹn ngào chia sẻ: “Từ ngày biết bệnh, tôi chỉ thương các con còn nhỏ, giờ vừa phải làm việc nhà, vừa chăm mẹ bệnh tật. Tôi không sợ chết, chỉ sợ 3 con sẽ bơ vơ khi thiếu đi vòng tay mẹ, sợ các con phải bỏ học giữa chừng”.

Thấu hiểu nỗi đau đớn về thể xác và sự day dứt của mẹ mình, các con của chị Tương luôn bảo ban nhau học hành, đỡ đần việc nhà để bố yên tâm đi làm thuê, kiếm thêm tiền mua thuốc cho mẹ.

Đơn xác nhận gia đình khó khăn của anh Lò Văn Thoa (chồng chị Tương)

Từng ngày trôi qua, thời gian đối với chị Tương ngày càng ngắn lại. Tế bào ung thư di căn khiến những cơn đau trở nên dồn dập hơn. Dù chồng và các con luôn động viên chị, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, việc quay lại bệnh viện điều trị gần như là điều quá xa xỉ.

Lúc này, gia đình nhỏ của chị Tương đang oằn mình chống đỡ cùng lúc hai gánh nặng: bệnh tật và đói nghèo. Trước hoàn cảnh éo le của gia đình chị Tương, rất mong bạn đọc gần xa chung tay sẻ chia, giúp chị có thêm cơ hội được điều trị, kéo dài sự sống, để các con chị không sớm phải chịu cảnh mồ côi mẹ, mà còn thắp lên hy vọng tiếp tục đến trường cho 3 đứa trẻ nơi vùng cao còn nhiều thiếu thốn.

Bạn đọc giúp chị Lò Thị Tương có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.097 (chị Lò Thị Tương) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Lò Thị Tương theo địa chỉ: Bản Kéo, xã Mường Luân, tỉnh Điện Biên.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.