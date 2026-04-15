MS 2026.095

Bệnh nan y đeo đẳng gần 20 năm

Vừa trải qua cơn xuất huyết não nguy kịch tại Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai (Hà Nội), điều đầu tiên chị Vũ Thị Thảo (SN 1982, quê Ninh Bình) làm khi tỉnh lại là tìm kiếm con gái Lê Hoài Lâm.

Chị Vũ Thị Thảo vừa vượt qua lằn ranh sinh tử sau cơn xuất huyết não nguy kịch

Trên giường bệnh, chị Thảo mệt mỏi nhớ lại: Năm 2007, khi con gái chị mới tròn 7 tháng tuổi, vùng thắt lưng của chị bắt đầu xuất hiện những cơn đau kéo dài. Ban đầu, chị được chẩn đoán viêm cầu thận khi khám tại bệnh viện tuyến huyện. Tuy nhiên, sau đó chị khám tại Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ xác định chị mắc lupus ban đỏ (căn bệnh tự miễn nguy hiểm gây tổn thương nhiều cơ quan trong cơ thể).

Hơn một năm sau, vợ chồng chị ly hôn. Từ đó, người phụ nữ mang trong mình căn bệnh nan y vừa chống chọi bệnh tật, vừa một mình nuôi con nhỏ trong hoàn cảnh thiếu thốn.

Suốt 9 năm, chị Thảo liên tục vào viện điều trị bệnh. Tuy nhiên, năm 2016, bệnh của chị chuyển sang suy thận giai đoạn cuối. Vì hoàn cảnh khó khăn, chị chỉ có thể dùng thuốc cầm cự. Đến tháng 7/2019, khi bệnh trở nặng, chị mới chấp nhận mổ cầu tay để bắt đầu chạy thận định kỳ.

Chị Thảo mong mỏi được ghép thận để con gái không bị bơ vơ

Kể từ đó, cuộc sống của chị gắn liền với những buổi lọc máu kéo dài mỗi tuần. Đại dịch COVID-19 khiến hành trình chữa bệnh thêm gian nan khi chị phải liên tục chuyển viện để duy trì điều trị.

Thế nhưng, biến cố vẫn chưa dừng lại. Ngày 17/3/2026, chị bất ngờ bị xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu. Sau nhiều ngày điều trị tích cực, các bác sĩ mới giữ được tính mạng cho chị.

Khát vọng sống vì con

Hiện mỗi tháng, chi phí điều trị là gánh nặng lớn đối với gia đình chị. Anh em họ hàng hỗ trợ được phần nào, phần còn lại chị phải vay mượn để lo cho con ăn học. Mỗi năm chi phí lên tới khoảng 40 triệu đồng.

Trong khi đó, nguồn thu nhập duy nhất của chị là khoản trợ cấp bệnh hiểm nghèo 750.000 đồng/tháng. Không chỉ vậy, chị còn phải chăm sóc mẹ già 75 tuổi đang mắc u não suốt 4 năm qua.

Gánh nặng gia đình đè lên vai cô con gái Lê Hoài Lâm. Dù đang là sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội, nhưng vì mẹ bệnh nặng, không có người chăm sóc, Lâm đành bảo lưu kết quả học tập để ở nhà chăm mẹ.

Nghĩ đến bệnh tật, nhiều lúc chị tuyệt vọng, từng muốn buông xuôi. Nhưng nghĩ đến con gái, chị lại gắng gượng từng ngày. Mỗi khi nghe con gái động viên “mẹ cứ yên tâm chữa bệnh, đừng lo cho con. Con đã lớn rồi, còn nước còn tát mẹ ạ” là lòng chị lại quặn thắt vì thương con.

Chị Thảo nghẹn ngào: “Ghép thận là cơ hội duy nhất để tôi có thể sống khỏe hơn, nhưng chi phí quá lớn, gần cả tỷ đồng. Tôi không sợ chết, chỉ sợ con gái bơ vơ. Tôi bệnh tật khiến con phải dang dở việc học hành…”.

Vì tương lai của con, chị vẫn nuôi hy vọng một ngày có thể được ghép thận, trở lại cuộc sống bình thường để chăm sóc mẹ già và chứng kiến con trưởng thành.

Khi bệnh trở nặng, chị Thảo mới chấp nhận mổ cầu tay để bắt đầu chạy thận định kỳ. Ảnh NVCC

Theo ông Nguyễn Viết Phán, Trưởng thôn 33 (xã Xuân Giang), chị Thảo là mẹ đơn thân, mắc bệnh hiểm nghèo phải lọc máu định kỳ, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình chị rất cần sự giúp đỡ từ cộng đồng.

Giữa lằn ranh sinh tử, người mẹ ấy vẫn tha thiết được sống chỉ vì một nỗi lo duy nhất: con gái sẽ ra sao nếu thiếu mẹ. Mọi sự sẻ chia lúc này sẽ là nguồn động viên quý giá, giúp chị Thảo có thêm cơ hội tiếp tục hành trình giành giật sự sống.

Bạn đọc giúp chị Vũ Thị Thảo có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.095 (chị Vũ Thị Thảo) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Vũ Thị Thảo theo địa chỉ: Thôn 33, xã Xuân Giang, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0967787761.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.