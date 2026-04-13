MS 2026.093

Phát hiện mắc ung thư xương khi mới 10 tuổi, mỗi ngày trôi qua đối với cậu bé Phạm Đức Hải (SN 2016, trú tại xóm Thanh Ninh, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình) là một cuộc chạy đua khốc liệt khi Hải đứng trước nguy cơ khó giữ lại đôi chân vì gia đình không đủ tiền phẫu thuật.

Cậu bé Phạm Đức Hải bị ung thư xương đã trải qua 5 đợt hoá trị

Chị Phạm Thị Hồng (SN 1985, mẹ của Hải) chia sẻ, tháng 12/2025, gia đình phát hiện con trai bị sưng ở chân trái. Đưa con đến phòng khám gần nhà, gia đình nghe bác sĩ chẩn đoán Hải bị viêm đầu gối, viêm tủy. Nghe vậy, chị Hồng phần nào yên tâm.

Nhưng vài tuần sau, thấy con trai vẫn kêu đau chân dữ dội. Chị đưa con ra Hà Nội, đến Bệnh viện Việt Đức khám lại. Kết quả, chị Hồng nhận tin dữ: con trai mắc ung thư xương. Nghe đến hai chữ “ung thư”, người mẹ như chết lặng.

Hành trình chữa bệnh của Hải cũng bắt đầu từ đây. Hiện cậu bé đã trải qua 5 đợt hóa trị. Sau mỗi lần truyền hóa chất, sức khỏe của Hải lại suy kiệt hơn. Nhìn con nằm bất lực trên giường bệnh, vợ chồng chị Hồng lại rơi nước mắt.

“Mới đây, các bác sĩ cho biết, để giữ được chân trái cho con cần phải ghép xương với chi phí khoảng 250 triệu đồng. Gia đình tôi đã vay mượn khắp nơi, hiện mới có 170 triệu đồng, vẫn còn thiếu 80 triệu đồng chưa biết xoay xở ở đâu”, chị Hồng nghẹn ngào chia sẻ.

Để có thêm tiền chữa bệnh cho con trai, hễ có thời gian, anh Điện lại tranh thủ ra “chợ người” kiếm thêm vài đồng

Gia đình nghèo bất lực

Gia đình chị Hồng thuần nông thuộc diện khó khăn. Chồng chị, anh Phạm Văn Điện là lao động tự do, ai thuê gì làm nấy. Những ngày con nằm viện, vợ chồng anh phải luân phiên chăm sóc con, có thời gian, anh Điện lại tranh thủ chạy ra “chợ người” kiếm thêm vài đồng chữa bệnh cho con trai.

Để có tiền chữa bệnh cho con, gia đình đã vay mượn hơn 200 triệu đồng. Chị Hồng nhiều lần rơi nước mắt khi đi vay mượn anh em, họ hàng bởi có người thương tình giúp đỡ, nhưng cũng có người lắc đầu vì hoàn cảnh cũng khó khăn.

Hoá đơn vật tư chuẩn bị ghép xương cho Hải

Chị Hồng nghẹn ngào: “Tôi không cho phép mình gục ngã, vì phía trước là sinh mạng của con trai. Tôi luôn động viên con cũng là động viên chính mình phải cố gắng”.

Ông Bùi Văn Phát, Xóm trưởng xóm Thanh Ninh (xã Giao Minh) cho biết, gia đình chị Phạm Thị Hồng thuộc diện khó khăn tại địa phương. Từ khi cháu Hải mắc ung thư xương, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Mong cộng đồng giúp đỡ để cháu Hải chiến thắng bệnh hiểm nghèo.

Bạn đọc giúp em Phạm Đức Hải có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 114000161718, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.093 (em Phạm Đức Hải) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Phạm Thị Hồng (mẹ của Hải) theo địa chỉ: Xóm Thanh Ninh, xã Giao Minh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại: 0368235667.

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo Thời gian qua, một số hoàn cảnh khó khăn được báo đăng tải kêu gọi giúp đỡ đã bị các đối tượng xấu lợi dụng. Chúng giả danh cá nhân, tổ chức hảo tâm, không chuyển tiền thật mà dùng phần mềm, website tạo biên lai chuyển khoản giả, hiển thị trạng thái "giao dịch thành công" giống hệt thông báo của ngân hàng. Sau đó, các đối tượng gửi hình ảnh này cho người nhận để yêu cầu xác nhận hoặc gọi điện đề nghị cung cấp “mã truy cập” với lý do giúp nhận tiền nhanh hơn. Đây là thủ đoạn đã được cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo. Báo VietNamNet khuyến cáo các nhân vật và bạn đọc không xác nhận giao dịch với người lạ, không cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu, mã OTP, email cho bất kỳ ai. Đồng thời, không truy cập link lạ, không gọi điện theo số do đối tượng cung cấp, không quét mã QR không rõ nguồn gốc. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, cần nhanh chóng liên hệ cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý.