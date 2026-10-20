MS 2026.283

Sau cú trượt ngã từ mái nhà, anh Nguyễn Đình Dũng (tỉnh Phú Thọ) bị chấn thương sọ não nặng. Mặc dù phải bán sạch tài sản, chị Tuyến chỉ mong các con còn có bố...

Tai nạn lao động khiến người cha 4 con nguy kịch

Một buổi chiều giữa tháng 10/2026, tại khoa Phẫu thuật Thần kinh 1 (Bệnh viện Việt Đức), chị Vũ Thị Tuyến (vợ anh Dũng) tất tả thu dọn đồ dùng sinh hoạt, chuẩn bị đưa chồng chuyển viện. Sau gần 3 tháng điều trị qua nhiều bệnh viện, tình trạng của anh Dũng vẫn nặng, trong khi chi phí chạy chữa lên đến con số hàng trăm triệu đồng khiến gia đình đứng trước nỗi lo về chặng đường điều trị phía trước.

Vụ tai nạn lao động khiến anh Dũng có nguy cơ để lại di chứng nghiêm trọng

Chị Tuyến chia sẻ, anh Dũng bị tai nạn vào chiều 31/7/2026. Khi đó, anh đang dỡ mái nhà thuê cho một gia đình cùng xã thì bất ngờ bị trượt chân ngã xuống đất, đầu va mạnh vào những thanh sắt. Anh bất tỉnh tại chỗ, được những người làm cùng đưa đến Bệnh viện Yên Lạc cấp cứu.

Tại đây, sau khi kiểm tra, hình ảnh cho thấy anh Dũng bị tổn thương sọ não khá nghiêm trọng, các bác sĩ đã chuyển anh lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Sau đó, gia đình xin chuyển anh đến Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục cứu chữa.

Những ngày đầu tại bệnh viện, mỗi lần nghe bác sĩ thông báo tình trạng của anh rất xấu do chấn thương nặng, có nguy cơ để lại di chứng nghiêm trọng, chị Tuyến gần như suy sụp. Nhưng nghĩ đến 4 người con đang chờ bố ở nhà, chị cố gắng bám trụ, mong các bác sĩ cứu chữa cho chồng.

Chị Tuyến cho biết, sau 19 ngày điều trị tích cực tại Bệnh viện Việt Đức, rất may, anh Dũng qua cơn nguy kịch và được chuyển đến Bệnh viện 19-8 Bộ Công an để tiếp tục điều trị. 9 ngày sau đó, tình trạng của anh Dũng có chuyển biến tốt, thấy tay chân của anh có dấu hiệu cử động nhẹ, gia đình xin chuyển anh về Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên nhằm giảm chi phí ăn ở, đi lại.

Anh Dũng đã trải qua nhiều lần phẫu thuật và điều trị ở nhiều bệnh viện trong suốt hơn 3 tháng

Sau khoảng một tháng điều trị tại đây, tình trạng vùng đầu với hai bên thái dương lõm sâu của anh dần ổn định. Khi được bác sĩ thông báo đủ điều kiện phẫu thuật ghép xương sọ, chị Tuyến tiếp tục thu xếp đưa chồng trở lại Bệnh viện Việt Đức vào ngày 29/9 và được bác sĩ lên lịch phẫu thuật vào ngày 7/10.

Sau ca ghép sọ khoảng 2 ngày, anh Dũng bỗng sốt cao bất thường. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện anh bị tụ máu não. Ngày 9/10, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật để lấy máu tụ.

Theo thông tin từ phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức), bệnh nhân Nguyễn Đình Dũng (37 tuổi) bị chấn thương sọ não do tai nạn lao động, hiện trong tình trạng khuyết sọ. Sau những lần phẫu thuật và điều trị kéo dài gần 3 tháng, bệnh nhân vẫn có tiên lượng nặng, nguy cơ để lại di chứng nghiêm trọng.

Mỗi lần được vào bệnh viện thăm bố, 4 đứa trẻ luôn vây quanh giường bệnh của anh Dũng

Bán hết tài sản để cứu chồng

Trước khi tai nạn xảy ra, gia đình anh Dũng vốn đã chẳng khá giả gì. Anh Dũng là lao động chính, công việc tự do. Anh làm đủ nghề để nuôi 4 đứa con đang tuổi ăn học. Có hôm anh chạy xe ba bánh chở hàng thuê, hôm khác mang máy đi hàn sắt. Ai thuê dỡ nhà, lợp mái, anh đều nhận làm, mong kiếm thêm tiền lo cho các con.

Từ ngày anh Dũng gặp nạn, chị Tuyến liên tục theo sát chồng trong quá trình điều trị, đi từ bệnh viện địa phương đến Hà Nội rồi lại quay về bệnh viện tỉnh. Gần 3 tháng điều trị, trải qua nhiều lần phẫu thuật, tổng chi phí đã vượt 200 triệu đồng.

Để chạy chữa cho chồng, chị Tuyến phải vay mượn anh em, họ hàng và hàng xóm được khoảng 100 triệu đồng. Khi không còn nơi nào để vay thêm, chị đành bán chiếc xe ba bánh vốn là phương tiện chở hàng thuê của chồng, chiếc máy hàn dùng để làm cơ khí và cả chiếc xe máy duy nhất của hai vợ chồng. Số tiền thu về gần 100 triệu đồng cũng nhanh chóng cạn sau những đợt điều trị và phẫu thuật liên tiếp.

UBND xã Nguyệt Đức xác nhận hoàn cảnh của anh Nguyễn Đình Dũng

“Mỗi ngày, riêng tiền thuốc mua ngoài đã tốn khoảng 3 triệu đồng. Cứ cách vài hôm tôi lại đóng tạm ứng viện phí, có lần 10 triệu đồng, có lần từ 15-25 triệu đồng. Tôi đã bán hết những gì có thể bán, vay hết những nơi có thể vay. Giờ trong túi chẳng còn nổi vài trăm nghìn đồng. Nếu không đưa anh ấy về tuyến dưới, tôi biết lấy tiền đâu để trụ lại Hà Nội…”, chị Tuyến chia sẻ.

Với chị Tuyến, khó khăn không chỉ là khoản nợ ngày càng lớn sau những đợt điều trị mà còn là chi phí cần có để tiếp tục cứu chữa cho anh Dũng.

“Nếu còn một tia hy vọng nhỏ nhoi nào, tôi cũng cố gắng hết sức để cứu chồng tôi! Cực khổ đến mấy tôi cũng chịu được, chỉ mong cho các con còn có bố…”, chị Tuyến nghẹn ngào.

Chị Tuyến mong được cộng đồng giúp đỡ để chồng được tiếp tục chữa bệnh, có cơ hội phục hồi và trở về với các con.

Bạn đọc giúp đỡ anh Nguyễn Đình Dũng có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ MS 2026.283 (anh Nguyễn Đình Dũng) Bạn đọc cũng có thể gửi trực tiếp đến chị Vũ Thị Tuyến (vợ của anh Dũng) theo địa chỉ: Thôn Lưỡng Quán, xã Nguyệt Đức, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại: 0369505112

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