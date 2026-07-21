Messi và vợ. Ảnh: Instagram Antonela Roccuzzo

Sau trận chung kết với Tây Ban Nha, dù tuyển Argentina thất bại nhưng Messi vẫn được nhắc đến như ngôi sao của trận đấu. Ngay sau khi anh có dòng chia sẻ dài trên Instagram có hơn 500 triệu người theo dõi, Antonela Roccuzzo cũng 'gây bão' khi nhắn nhủ chồng trên trang cá nhân. Dòng chia sẻ của cô đi kèm bức ảnh Messi rơi nước mắt sau trận chung kết đã hút 5 triệu lượt thả tim sau vài giờ.

Antonela Roccuzzo viết: "Anh sẽ mãi là người xuất sắc nhất, Messi. Không chỉ bởi tài năng mà còn vì anh chưa bao giờ đánh mất chính mình. Bởi dù chuyện gì xảy ra, anh cũng không bao giờ bỏ cuộc. Anh luôn chiến đấu đến cùng và cống hiến hết mình cho đến giây phút cuối cùng. Chính sức mạnh, tư duy ấy và cách anh luôn vực dậy bản thân hết lần này đến lần khác đã tạo nên sự khác biệt độc đáo nơi anh".

Cô nhắn nhủ chồng: "Cảm ơn anh vì mỗi ngày đều cho em thấy rằng thành công đích thực được xây dựng từ sự nỗ lực, hy sinh và lòng kiên trì mà không bao giờ đánh mất bản sắc của chính mình. Anh là tấm gương sáng cho các con và là nguồn cảm hứng cho hàng triệu người. Em ngưỡng mộ anh hơn cả những lời có thể diễn tả và cảm thấy vô cùng tự hào khi được cùng anh bước đi trên hành trình cuộc sống. Em yêu anh rất nhiều".

Messi và Antonela Roccuzzo quen nhau từ những ngày thơ ấu ở Rosario, Argentina. Họ gặp nhau lần đầu ở nhà anh họ Antonela khi Messi mới 5 tuổi. Cặp đôi yêu nhau khi Antonela Roccuzzo 18 tuổi và hẹn hò bí mật suốt 4 năm cho tới khi Messi tiết lộ lần đầu vào 2009. Đám cưới của Messi và Antonela diễn ra ngày 30/6/2017 tại khách sạn sang trọng City Center Rosario ở quê nhà. Cặp đôi sau đó lần lượt đón 3 con trai chào đời.