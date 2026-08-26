Hàng nghìn người hâm mộ tại TPHCM trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ hồi hộp đến vỡ òa khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan, vô địch ASEAN Cup 2026.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TPHCM), hàng nghìn cổ động viên tập trung theo dõi trận đấu qua màn hình LED. Nhiều người khoác lên mình lá cờ đỏ sao vàng, mang cúp và băng rôn với những lời cổ vũ dành cho đội tuyển nước nhà.

Tại Hà Nội, không khí cổ vũ cũng diễn ra sôi động tại nhiều tuyến phố. Khu vực phố Tạ Hiện chật kín người, các hàng quán đông nghẹt du khách và người hâm mộ tìm đến vừa uống bia, vừa theo dõi trận chung kết.

Một em nhỏ đeo băng rôn "Việt Nam vô địch" hòa cùng dòng người cổ vũ.

Phút thứ 12 của trận đấu, khi Yotsakorn ghi bàn cho Thái Lan, cổ động viên tỏ ra vô cùng lo lắng.

Phút thứ 52 của trận đấu, Hoàng Hên ghi bàn gỡ hòa cho đội tuyển Việt Nam. Không khí như bùng nổ, người hâm mộ bật dậy hò reo, vẫy cờ ăn mừng bàn thắng.

Ở phút bù giờ cuối, đội tuyển Việt Nam được hưởng niềm vui từ sai lầm của đối thủ. Trong nỗ lực ngăn Xuân Son dứt điểm, Wanchai – người vừa ghi bàn cho Thái Lan ít phút trước – phá bóng giải nguy nhưng vô tình đưa bóng thẳng vào lưới nhà, khiến thủ môn Chatchai bất lực.

Bàn thắng cuối trận đấu khiến các điểm cổ vũ ở Hà Nội và TPHCM vỡ òa.