Chiều 26/8, Lê Công Vinh xuất hiện trên SVĐ Mỹ Đình, nhận được sự quan tâm đặc biệt của giới truyền thông và người hâm mộ. Đáng chú ý, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam mang theo chiếc Cúp vô địch ASEAN Cup 2026.

Công Vinh "tháp tùng" Cúp vô địch tới sân.

Công Vinh là người vinh dự được BTC giao nhiệm vụ mang Cúp ra sân, trước khi trận chung kết giữa tuyển Việt Nam vs Thái Lan diễn ra, lúc 20h.

Sự có mặt của Công Vinh tiếp thêm nhiều động lực cho Đình Bắc và các đồng đội, giúp trận chung kết càng trở nên có nhiều cảm xúc. Về phần mình, Công Vinh rất hạnh phúc và tự hào khi trở lại Mỹ Đình, nơi mà anh có cú đánh đầu để đời trong trận chung kết AFF Cup 2008, mang về chức vô địch lịch sử cho tuyển Việt Nam.

Công Vinh trên SVĐ Mỹ Đình trước trận chung kết ASEAN Cup 2026.

Công Vinh là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử tuyển Việt Nam, với 51 bàn sau 83 trận.