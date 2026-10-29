TRUNG QUỐC - Diễn viên Lưu Hiểu Khánh chia sẻ video nhảy dù ở độ cao 4.572m, tiết lộ bà từng sợ hãi đến mức yêu cầu huấn luyện viên dừng màn trình diễn.

Ngày 29/10, 163 đưa tin Lưu Hiểu Khánh chia sẻ video nhảy dù được ghi lại cách đây 13 năm, khi bà đã 63 tuổi và tham gia chương trình Đãn nguyện nhân trường cửu. Đến nay, nữ diễn viên mới đăng tải lại đoạn video với chú thích ngắn gọn: “Hãy xem tôi nhảy dù ở độ cao 4.572m”.

Trước khi thực hiện cú nhảy, Lưu Hiểu Khánh phải ký nhiều giấy tờ xác nhận. Khi điền thông tin liên hệ khẩn cấp, bà còn do dự vì lo cuộc gọi báo tin chẳng lành có thể khiến chồng hoảng sợ.

Lưu Hiểu Khánh lần đầu công bố video nhảy dù cách đây 13 năm.

Sau đó, bà cùng huấn luyện viên lên máy bay và nhảy xuống từ độ cao 4.572m. Khi huấn luyện viên liên tục xoay người trên không, nữ diễn viên hoảng hốt, lớn tiếng yêu cầu dừng lại. Sau khi tiếp đất an toàn, bà thừa nhận trải nghiệm này thực sự đáng sợ và khuyên mọi người không nên tùy tiện thử sức.

Hiện tại ở tuổi 76, Lưu Hiểu Khánh vẫn không muốn giới hạn bản thân bởi những quan niệm cho rằng người lớn tuổi nên sống an nhàn, tránh các hoạt động mạo hiểm và chỉ tập trung chăm lo gia đình.

Sinh năm 1950 tại Trùng Khánh, Lưu Hiểu Khánh là diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Bà tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, gia nhập Đoàn kịch Quân khu Thành Đô trước khi bước vào lĩnh vực điện ảnh từ đầu thập niên 1970.

Tên tuổi Lưu Hiểu Khánh bứt phá qua các bộ phim như: Võ Tắc Thiên, Tiểu Hoa, Đốt Cung A Phòng... Bà từng giành nhiều giải thưởng Kim Kê và Bách Hoa, đồng thời được biết đến là một trong những nữ diễn viên có ảnh hưởng nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Lưu Hiểu Khánh trong video nhảy dù:

Ảnh: Weibo, Video: Bilibili