Ngày 3/9, HK01 đưa tin Tòa án Trung cấp Thâm Quyến đã đưa ra phán quyết chung thẩm, bác đơn kháng cáo của Lưu Hiểu Khánh và giữ nguyên phán quyết sơ thẩm.

Theo đó, nữ diễn viên phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ 3,3 triệu NDT (hơn 12 tỷ đồng) của công ty trang sức đứng tên bà. Số tiền này nằm trong 3,4 triệu NDT (gần 13 tỷ đồng) vốn góp mà Lưu Hiểu Khánh từng đăng ký nhưng chưa góp đủ.

Vụ việc bắt nguồn từ tháng 12/2020, khi ông Vương Diệu cho công ty trang sức này vay 3,3 triệu NDT, với thời hạn thanh toán vào tháng 3/2021. Tuy nhiên, khi khoản vay đến hạn, công ty không trả nợ.

Sau đó, ông Vương khởi kiện và giành phần thắng. Dù vụ việc bước vào giai đoạn thi hành án, công ty vẫn không có đủ tài sản để thanh toán. Chủ nợ vì vậy tiếp tục yêu cầu xác định trách nhiệm của các cổ đông liên quan.

"Võ Tắc Thiên" Lưu Hiểu Khánh chịu trách nhiệm với khoản nợ 3,3 triệu NDT (hơn 12 tỷ đồng) của công ty đứng tên bà. Ảnh: HK01

Trong thời gian công ty phát sinh khoản nợ, Lưu Hiểu Khánh đã chuyển nhượng 34% cổ phần mà bà nắm giữ vào năm 2021.

Sau khi việc thi hành án đối với công ty không đạt kết quả, ông Vương Diệu tiếp tục đề nghị đưa Lưu Hiểu Khánh vào diện người phải thi hành án và yêu cầu bà thực hiện nghĩa vụ đối với phần vốn chưa góp.

Vụ án được xét xử qua 2 cấp. Cuối cùng, tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Vương Diệu về trách nhiệm góp vốn của Lưu Hiểu Khánh.

Theo phán quyết, tại thời điểm Lưu Hiểu Khánh chuyển nhượng cổ phần, khoản nợ của công ty đã tồn tại. Tòa cho rằng việc bà chuyển nhượng cổ phần với mức giá thấp bất thường trong hoàn cảnh này có dấu hiệu nhằm né tránh nghĩa vụ góp vốn, thay vì chỉ đơn thuần thực hiện quyền trì hoãn thời hạn góp vốn.

Tòa cũng xác định công ty đã bị cưỡng chế thi hành án nhưng vẫn không có tài sản để thanh toán nợ. Do đó, điều kiện để yêu cầu cổ đông thực hiện nghĩa vụ góp vốn trước thời hạn đã được đáp ứng.

Vì vậy, Lưu Hiểu Khánh phải chịu trách nhiệm thanh toán 3,3 triệu NDT tiền nợ của công ty.

Ngoài khoản tiền trên, tổng án phí ở cả cấp sơ thẩm và phúc thẩm là 68.000 NDT (hơn 200 triệu đồng), cũng do nữ diễn viên chịu.

Sinh năm 1950 tại Trùng Khánh, Lưu Hiểu Khánh là diễn viên, nhà sản xuất và doanh nhân nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Bà tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Tứ Xuyên, gia nhập Đoàn kịch Quân khu Thành Đô trước khi bước vào lĩnh vực điện ảnh từ đầu thập niên 1970.

Tên tuổi Lưu Hiểu Khánh bứt phá qua các bộ phim như Võ Tắc Thiên, Tiểu Hoa, Đốt Cung A Phòng... Bà từng giành nhiều giải thưởng Kim Kê và Bách Hoa, đồng thời được biết đến là một trong những nữ diễn viên có ảnh hưởng của màn ảnh Hoa ngữ.

Nữ diễn viên đóng nhiều phim ngắn: