Ngày 16/6, Sina đưa tin bộ phim ngắn Thiên Giáng Phúc Tinh của Lưu Hiểu Khánh đang tạo nên cơn sốt trên các nền tảng trực tuyến tại Trung Quốc.

Sau gần một tuần phát sóng, tác phẩm thu hút hơn 46 triệu lượt xem, dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng về độ phổ biến và được nền tảng phát hành gắn nhãn "bom tấn".

Đây là dự án phim ngắn tiếp theo của Lưu Hiểu Khánh sau thành công của Manh Bảo Trợ Công: Hôn Sủng Tuổi 50, Võ Tắc Thiên truyền kỳ... So với tác phẩm trước, Thiên Giáng Phúc Tinh được đánh giá có quy mô đầu tư lớn hơn, nội dung hấp dẫn hơn và lồng ghép nhiều thông điệp xã hội hiện đại.

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh.

Trong phim, Lưu Hiểu Khánh vào vai Thời Oánh, một nữ quản lý tài năng ở thời hiện đại bất ngờ xuyên không về cổ đại và trở thành lão phu nhân của phủ Trấn Quốc Công. Để có thể trở lại cuộc sống trước đây, nhân vật của bà phải tìm cách cứu cả gia tộc khỏi thảm họa bị tru di cửu tộc.

Từ đó, Thời Oánh vận dụng tư duy quản trị hiện đại để giải quyết hàng loạt vấn đề trong gia đình và triều đình.

Bà cứu thái tử khỏi âm mưu hãm hại, giúp con gái là hoàng hậu thoát khỏi vòng xoáy tranh sủng để theo đuổi sự nghiệp, đồng thời thay đổi số phận của 2 người con trai đang đứng trước nguy cơ khiến gia tộc suy vong.

Tác phẩm nhận được nhiều lời khen nhờ xây dựng hình ảnh người phụ nữ độc lập, bản lĩnh và chủ động nắm giữ vận mệnh của mình, thay vì chỉ xoay quanh các mối quan hệ tình cảm hay những cuộc đấu đá chốn hậu cung.

Ở tuổi 71, Lưu Hiểu Khánh vẫn cho thấy nguồn năng lượng dồi dào và thần thái mạnh mẽ trên màn ảnh.

Thành công của Thiên Giáng Phúc Tinh một lần nữa khẳng định sức hút bền bỉ của nữ diễn viên, đồng thời cho thấy tinh thần không ngừng đổi mới và sẵn sàng thử sức với những xu hướng nội dung mới của bà.

Lưu Hiểu Khánh tham gia nhiều phim ngắn: