Ngày 8/8, Zaobao đưa tin Lưu Hiểu Khánh đang vướng tranh chấp pháp lý với Cổ Kha, cựu trợ lý riêng kém bà 38 tuổi. Cổ Kha đã đệ đơn lên Tòa án Triều Dương ở Bắc Kinh, yêu cầu nữ diễn viên bồi thường 5,04 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng).

Trước cáo buộc của cựu trợ lý, Lưu Hiểu Khánh phủ nhận hoàn toàn chuyện tình cảm và sống chung.

Nữ diễn viên khẳng định 2 người chỉ có quan hệ thuê mướn, đồng thời cho biết toàn bộ tiền lương của Cổ Kha đã được thanh toán đầy đủ. Bà cũng tuyên bố không chấp nhận yêu cầu bồi thường và sẽ "không trả một đồng nào".

Diễn viên Lưu Hiểu Khánh lên tiếng phủ nhận. Ảnh: Wenxuecity

Theo lời Cổ Kha, anh bắt đầu làm việc với Lưu Hiểu Khánh từ năm 2015. Sau thời gian hợp tác, 2 người nảy sinh tình cảm và anh từng công khai tự nhận là bạn trai của nữ diễn viên. Đến năm 2016, Cổ Kha chuyển vào sống tại biệt thự của Lưu Hiểu Khánh và cho rằng mối quan hệ kéo dài khoảng 6 năm.

Cựu trợ lý cho biết ngoài công việc trợ lý nhiếp ảnh, anh còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ khác như lái xe, quản gia và vận hành các tài khoản mạng xã hội cho nữ diễn viên. Anh nhận mức lương khoảng 10.000 NDT/tháng (khoảng 37 triệu đồng) nhưng cho rằng khoản thù lao này không tương xứng với khối lượng công việc.

Cổ Kha thường xuyên livestream nói về Lưu Hiểu Khánh. Ảnh: Weibo

Lưu Hiểu Khánh và Cổ Kha từng thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Ảnh: Wenxuecity

Cổ Kha cũng phủ nhận việc được Lưu Hiểu Khánh chu cấp, khẳng định mình vừa là bạn trai vừa hỗ trợ công việc cho nữ diễn viên. Vì vậy, anh yêu cầu thanh toán phần chênh lệch tiền công, tiền làm thêm giờ và lãi suất, với tổng số tiền lên tới 5,04 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng).

Mối quan hệ giữa 2 người được cho là căng thẳng từ năm 2021, sau khi Cổ Kha đề nghị vay tiền Lưu Hiểu Khánh để khởi nghiệp nhưng bị từ chối. Sau đó, anh bị nữ diễn viên chặn liên lạc và yêu cầu rời khỏi biệt thự.

Hiện vụ việc đã bước vào giai đoạn hòa giải tại tòa. Những cáo buộc của Cổ Kha về mối quan hệ với Lưu Hiểu Khánh cũng như yêu cầu bồi thường 5,04 triệu NDT (gần 20 tỷ đồng) vẫn cần được cơ quan tư pháp tiếp tục làm rõ.

Lưu Hiểu Khánh gần đây tham gia nhiều phim ngắn: