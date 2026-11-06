TRUNG QUỐC - Doanh nhân Vương Hiểu Ngọc - người chồng 84 tuổi của "Võ Tắc Thiên" Lưu Hiểu Khánh hiếm hoi xuất hiện trong tiệc sinh nhật của vợ giữa tin đồn cặp đôi đổ vỡ.

Theo Sohu, Lưu Hiểu Khánh vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 76 tại Bắc Kinh. Buổi tiệc diễn ra trong không khí ấm cúng, có sự tham dự của nhiều đồng nghiệp, bạn bè thân thiết.

Nữ diễn viên xuất hiện với trang phục giản dị, mái tóc ngắn gọn gàng. Ở tuổi 76, bà vẫn giữ dáng vẻ nhanh nhẹn, thần thái tươi tắn và tràn đầy năng lượng.

Doanh nhân Vương Hiểu Ngọc đưa con trai và con dâu đến dự sinh nhật của vợ.

Đáng chú ý, buổi tiệc có sự góp mặt của doanh nhân Vương Hiểu Ngọc, người chồng 84 tuổi của nữ diễn viên. Ông vốn khá kín tiếng và hiếm khi xuất hiện cùng vợ trước công chúng. Vị doanh nhân cùng con trai và con dâu chụp ảnh cùng bà xã.

Nhiều năm qua, cuộc hôn nhân của nữ diễn viên và Vương Hiểu Ngọc liên tục vướng tin đồn rạn nứt. Có thông tin cho rằng ông thường xuyên sống ở nước ngoài, trong khi nữ diễn viên ở Bắc Kinh. Cả hai bị cho là không còn chung sống, chỉ duy trì quan hệ vợ chồng trên danh nghĩa.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Vương Hiểu Ngọc tại tiệc sinh nhật lần này của nữ minh tinh phần nào đập tan tin đồn. Sina cho biết dù ít khi đồng hành tại các sự kiện công khai, cặp đôi vẫn duy trì mối quan hệ ổn định, kín đáo và không phô trương. Khi minh tinh Võ Tắc Thiên vướng scandal, ông động viên bà không cần bận tâm tới những lời đồn đoán, xì xào về đời tư.

Vương Hiểu Ngọc là người chồng thứ tư của Lưu Hiểu Khánh, hơn bà 8 tuổi. Ông là doanh nhân thành đạt, từng giữ vị trí chủ tịch một tập đoàn lớn tại Hong Kong (Trung Quốc).

Cặp đô từng vướng nhiều tin đồn đổ vỡ.

Cả hai quen biết nhau hơn 20 năm trước, ban đầu là bạn bè thân thiết rồi dần nảy sinh tình cảm. Năm 2013, họ chính thức kết hôn. Trước đó, Lưu Hiểu Khánh trải qua 3 cuộc hôn nhân, còn Vương Hiểu Ngọc từng 2 lần đổ vỡ. Nữ diễn viên từng chia sẻ những trải nghiệm tình cảm tương đồng giúp cả hai thấu hiểu và tìm được sự đồng cảm khi đến với nhau.

Ở tuổi 76, Lưu Hiểu Khánh vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với nhiều vai trò như đóng phim ngắn, diễn kịch, tham gia chương trình giải trí và bán hàng trực tuyến. Bà nhiều lần khẳng định tuổi tác không phải rào cản đối với công việc và cuộc sống.

Lưu Hiểu Khánh vẫn giữ sức hút ở tuổi U80.

Năm 2026, nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong phim ngắn chiếu dọc Huyền thoại Võ Tắc Thiên. Tác phẩm thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Bà cũng được trao giải Diễn viên xuất sắc tại Lễ trao giải Phim ngắn chất lượng năm 2026, ghi thêm dấu ấn trong sự nghiệp ở tuổi ngoài 70.

Lưu Hiểu Khánh trong vai Võ Tắc Thiên

Thúy Ngọc

Ảnh, clip: Weibo, Sina