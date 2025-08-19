Như VietNamNet đã đưa, Công an tỉnh Phú Thọ vừa tạm giữ hình sự đối với Hà Thị Lai Hạ (23 tuổi, trú khu 1, xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân của Hạ là anh D. (chồng bị can), bị vợ ra tay sát hại vào khoảng 3h ngày 17/8, bởi nhát dao đâm vào mạn sườn trái.

Trao đổi với PV VietNamNet, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, từ trước đến nay, những vụ việc phụ nữ bị bạo hành, bị sát hại bởi người chồng xảy ra không ít, nhưng việc vợ cầm dao truy sát chồng như vụ việc kể trên ở Phú Thọ thì khá hiếm gặp.

Theo quy định của pháp luật, vùng bụng, ngực, cổ, đầu... của con người là những vùng trọng yếu, nếu tác động vật lý vào những khu vực này bằng hung khí nguy hiểm như dao nhọn, tuýp sắt... hoặc các loại vũ khí thì hoàn toàn có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Đối tượng Hà Thị Lai Hạ tại Cơ quan Công an. Ảnh: CACC

Một người bình thường sẽ nhận thức được rằng, việc dùng dao nhọn đâm vào bụng, ngực của người khác có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân.

Nếu nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho nạn nhân, có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì đây là hành vi giết người. Người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự (BLHS).

Theo quy định tại Điều 123 BLHS, và Án lệ số 47/2021/AL thì tội Giết người có cấu thành hình thức, chỉ cần đối tượng gây án thực hiện hành vi nguy hiểm, có thể tước đoạt tính mạng nạn nhân, nhận thức được hậu quả chết người có thể xảy ra, nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì sẽ xử lý về tội Giết người mà không phụ thuộc vào việc nạn nhân có tử vong hay không.

Có những trường hợp nạn nhân không tử vong do được cấp cứu kịp thời, nằm ngoài ý chí chủ quan của đối tượng gây án thì vẫn xử lý về tội Giết người theo quy định tại Điều 123 BLHS.

Vẫn theo luật sư, tội Giết người có 2 khung hình phạt, theo đó khung 1 có hình phạt cao nhất là tử hình, khung 2 có hình phạt cao nhất đến 15 năm tù.

Nếu hành vi giết người có “tính chất côn đồ” vì lý do nhỏ nhặt, mâu thuẫn không đáng có mà thực hiện hành vi giết người thì đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự; người thực hiện hành vi giết người sẽ bị xử lý về tội Giết người với khung tăng nặng theo Khoản 1, Điều 123 BLHS với mức phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Để xác định hành vi của người vợ đâm chồng ở Phú Thọ có tính chất côn đồ hay không, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ căn cứ vào nguyên nhân của vụ việc, căn cứ vào diễn biến hành vi của các bên, đánh giá nhận thức và hậu quả của hành vi để xác định hành vi “có tính chất côn đồ” hay không.

Theo phân tích của luật sư, ở vụ việc này, nếu chỉ là mâu thuẫn vợ chồng, là ghen tuông hoặc lời qua tiếng lại nhỏ nhặt mà người vợ lại dùng dao đâm vào bụng, vào ngực người chồng, dẫn đến người chồng tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng thì hành vi này được xác định là có tính chất côn đồ, đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự khiến người phạm tội có thể đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình.

Án lệ số 17/2018/AL của TAND Tối cao cũng có xác định yếu tố được đánh giá là “có tính chất côn đồ” là việc: “chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong sinh hoạt với nhau mà tội phạm đã dùng mã tấu chém nhiều nhát vào những vùng trọng yếu trên cơ thể của nạn nhân”.

Ngoài ra, một số yếu tố khách quan khác cũng thể hiện được “tính chất côn đồ” như có sự chuẩn bị, trang bị vũ khí, phương tiện thực hiện tội phạm…