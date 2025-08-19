Một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng do người vợ tên Hạ dùng dao gọt hoa quả đâm vào mạn sườn bên trái của anh D., sáng nay (18/8) gia đình đã hoàn tất hậu sự cho thanh niên này.

Căn nhà vắng vẻ sau khi gia đình đã hoàn tất mọi việc hậu sự cho anh D. Ảnh: ĐH

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Nguyễn C. trú tại khu 1, xã Phú Mỹ – cho biết ông là họ hàng và cũng là hàng xóm với nhà anh D. Ông cùng anh em trong họ và gia đình hết sức bất ngờ, đau buồn trước sự việc vừa xảy ra.

Theo ông C., dù hậu sự cho D. đã hoàn tất nhưng nỗi đau này không biết đến bao giờ mới nguôi, đặc biệt là đối với đứa cháu trai còn quá nhỏ.

Ông C,. cho biết thêm, bố mẹ nạn nhân là ông M. và bà H. có hai người con trai: anh D. và một người em hiện sinh sống ở nước ngoài.

Vợ chồng anh D. và Hạ cưới nhau năm 2019. Gia đình Hạ sống ở xã Liên Hoa (cũ). Năm 2020, hai vợ chồng sinh được một cháu trai và được bố mẹ D. cho ra ở riêng, ngay sát cạnh nhà ông bà M. – H.

“Hàng ngày, hai vợ chồng đi làm công nhân từ sáng sớm đến tối. Trong những năm qua, tôi không rõ họ có mâu thuẫn hay xích mích gì không, nhưng chưa bao giờ thấy hai người cãi nhau,” người chú họ nói.

Ông kể lại sự việc: khoảng 3h sáng 17/8, em trai anh D. gọi điện báo ông sang kiểm tra vì vợ chồng người anh xảy ra cãi vã, xô xát.

Khi chạy đến nơi, ông thấy mọi người đã đưa anh D. đi cấp cứu, còn Hạ ngồi trong phòng. Lực lượng công an xã đã có mặt để bảo vệ hiện trường và tiến hành điều tra. Sau đó, vụ việc được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ thụ lý.

“Nguyên nhân Hạ ra tay sát hại chồng dã man như vậy chắc hẳn phải có lý do. Hiện tại chưa ai biết rõ, phải chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ,” ông C., chia sẻ.

Ông N., một hàng xóm gần nhà anh D., cũng cho biết, rạng sáng hôm đó ông không nghe thấy tiếng cãi nhau. Mãi đến gần sáng, khi mọi người biết tin thì đều rất sốc.

Hà Thị Lai Hạ (20 tuổi) đã bị tạm giữ hình sự sau khi sát hại chồng. Ảnh: CACC

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, khoảng 3h ngày 17/8, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận tin báo về việc anh D. bị vợ là Hà Thị Lai Hạ dùng dao đâm vào mạn sườn bên trái, dẫn đến tử vong. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 0h20 cùng ngày, vợ chồng anh D. và Hạ sau khi đi ăn liên hoan, uống rượu về nhà thì xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Hạ đã dùng dao gọt hoa quả bằng kim loại đâm vào mạn sườn bên trái của anh D. Nạn nhân ôm vết thương bỏ chạy ra ngoài, Hạ tiếp tục cầm dao đuổi theo.

Thời điểm này, ông M. và bà H. (bố mẹ anh D.) tìm cách can ngăn nhưng bất thành. Anh D. chạy ra sân, ngã bất tỉnh và tử vong sau đó.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.