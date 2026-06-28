Ngày 28/6, lãnh đạo phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong, một người bị thương nặng. Nạn nhân là hai vợ chồng trên đường đi giao bún.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h20 cùng ngày, anh Nguyễn Văn T. (SN 1986, trú phường Sông Trí) điều khiển xe tải mang BKS 38H-016.23, chở theo vợ là chị Lê Thị T. (SN 1987), đi giao bún cho các quán ăn.

Khi lưu thông đến khu vực ngã ba Quốc lộ 12C, đoạn qua phường Vũng Áng, xe tải do anh T. điều khiển va chạm với xe đầu kéo mang biển kiểm soát Lào do ông Mr Kay SORPASEUTH (SN 1972, quốc tịch Lào) điều khiển, đang dừng đỗ bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: CTV

Vụ va chạm khiến anh T. bị thương nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, còn chị Lê Thị T. tử vong tại hiện trường.

Tại hiện trường, phần đầu xe tải bị biến dạng nghiêm trọng, trong khi xe đầu kéo chỉ hư hỏng nhẹ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.