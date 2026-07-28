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3h sáng, khi nhiều người còn say giấc, vợ chồng ông Hồ Đức Thuyên (67 tuổi) và bà Trương Thị Năm (64 tuổi, trú phường Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) đã lục đục chuẩn bị đồ nghề, chất lên xe máy để bắt đầu hành trình mưu sinh, săn những con cào cào hay còn gọi là "tôm bay".

Điểm đến của họ là những cánh đồng ở xã Phúc Lộc, cách nhà hơn 70km. Do mắt kém, lại không có bằng lái xe, ông Thuyên ngồi sau, còn bà Năm là người cầm lái.

Hơn 20 năm trước, vợ chồng ông bà làm nghề thợ xây. Khi tuổi cao, sức khỏe giảm sút, họ chuyển sang nghề săn cào cào để kiếm sống. Theo bà Năm, công việc này tuy vất vả nhưng không gò bó thời gian, khi mệt có thể nghỉ, hôm nào khỏe lại tiếp tục lên đường.

Vợ chồng ông Hồ Đức Thuyên rong ruổi nhiều cánh đồng, săn đặc sản "tôm bay". Ảnh: T.T

Giữa cái nắng gay gắt cuối tháng 7, hai vợ chồng lặng lẽ men theo các bờ mương, đi khắp những thửa ruộng lúa đã thu hoạch. Mỗi bước chân, chiếc vợt lại được quét sát mặt ruộng, lướt qua những gốc rạ và đám cỏ ven bờ.

Dụng cụ săn bắt khá đơn giản. Cán vợt làm bằng tre hoặc nứa dài khoảng 2m, giúp người cầm có thể quét sát mặt ruộng mà không phải cúi gập người liên tục.

Phần miệng vợt có dạng bầu dục, rộng khoảng 70-100cm, được uốn bằng thép để giữ cố định. Bao quanh là lớp nilon trắng mỏng tạo thành chiếc túi sâu khoảng 1m, trong đó gần 70cm làm bằng nilon, phần đáy là lưới thưa để cào cào vẫn có không khí, hạn chế chết ngạt trong quá trình săn bắt.

"Chúng tôi còn mang theo túi lưới đeo bên hông để chuyển cào cào từ vợt sang. Không được nhồi quá nhiều, nếu chật chúng sẽ chết ngạt, không thể bán", bà Năm chia sẻ.

Dụng cụ săn bắt cào cào khá đơn giản, làm từ nilon, lưới thưa. Ảnh: T.T

Nhờ thiết kế hình phễu, khi cào cào bay vào sẽ tiếp tục lao xuống đáy túi và rất khó thoát ra. Sau mỗi quãng quét vài chục mét, hoặc khi túi đã đầy, ông bà dựng đứng vợt, dồn cào cào xuống cuối túi rồi mở miệng để trút sang bao lưới.

Theo ông Thuyên, mùa săn kéo dài từ sau tết Nguyên đán đến khoảng tháng 11 âm lịch. Thời điểm nhiều cào cào nhất là sau các vụ thu hoạch lúa.

Ông Thuyên chia sẻ kinh nghiệm săn đặc sản "tôm bay". Ảnh: T.T

Đến khoảng 11h trưa, khi mặt đồng bỏng rát, vợ chồng ông bà mới trở về nhà để phân loại. Cào cào non được bán làm thức ăn cho chim cảnh, cào cào trưởng thành bán cho các quán nhậu, còn những loại côn trùng khác được tận dụng làm thức ăn cho gà. Giá cào cào dao động từ 250.000-280.000 đồng/kg, tùy thời điểm.

Trung bình mỗi ngày, hai vợ chồng bắt được khoảng 3kg cào cào, hôm may mắn có thể đạt 5kg. Sau khi trừ chi phí xăng xe và ăn uống, thu nhập còn khoảng 600.000-700.000 đồng.

Loại côn trùng chuyên phá hoại mùa màng này lại được coi là món ăn yêu thích của dân nhậu. Ảnh: T.T

Để có được số tiền ấy, không ít lần họ phải rong ruổi hơn 100km sang các cánh đồng ở Thanh Hóa, Hà Tĩnh khi nguồn cào cào ở địa phương khan hiếm.

Ở tuổi ngoài 60, vợ chồng ông Thuyên vẫn ngày ngày gắn bó với những cánh đồng. Từ lúc trời chưa sáng đến khi nắng đứng bóng, họ miệt mài quét từng luống cỏ, đổi những giọt mồ hôi giữa đồng ruộng lấy nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống.