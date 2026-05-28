Loạt video ghi lại khoảnh khắc cụ ông 95 tuổi ở Nghệ An khéo léo đan rổ, rá, làn đi chợ... thu hút hàng nghìn lượt xem trên mạng xã hội TikTok.

Ở độ tuổi U100, cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, đôi tay dẻo dai, khéo léo đan lát những mặt hàng thủ công để bán cho xóm giềng.

Cụ Việt đam mê đan lát. Ở tuổi 95, cụ vẫn cặm cụi đan lát mỗi ngày

Nụ cười hiền của ông khi được con cháu hỏi: “Ông ơi, sao tuổi này rồi ông vẫn chưa nghỉ ngơi?”, cùng câu trả lời “ngồi không buồn lắm, phải làm việc thôi” khiến người xem cảm phục.

Nguyễn Thị Thảo (SN 1994, quê Nghệ An) - người đăng tải loạt video cho hay, xuất hiện trong video là ông nội của chị - cụ Nguyễn Bá Việt (SN 1931), hiện sống tại xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An.

Cụ Việt có 7 người con (4 trai, 3 gái), 2 người con trai đã qua đời. Vợ cụ mất cách đây 6 năm, hiện cụ sống một mình trong căn nhà nhỏ ở xã Quỳnh Anh, 2 người con trai khác sống cạnh nhà cụ.

Ở tuổi gần 100, cụ Việt vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, hằng ngày tự đạp xe đi chợ, nấu ăn và tự lo mọi sinh hoạt cá nhân. Dù con cháu nhiều lần muốn đón cụ về sống chung để tiện chăm sóc, cụ Việt vẫn lựa chọn sống một mình để được duy trì nhịp sinh hoạt theo ý muốn.

Cụ Việt tự nấu ăn ở tuổi 95

Trước nhà có mảnh vườn nhỏ, cụ Việt trồng và chăm sóc nhiều loại cây ăn quả như xoài, bưởi... Ngoài ra, cụ còn rất thích trồng hoa để tô thêm màu sắc cho không gian sống.

“Ông nội tôi ăn 5 bữa/ngày: bữa sáng, giữa buổi sáng, bữa trưa, bữa xế chiều và bữa tối. Thi thoảng, ông ăn thêm quà bánh vào buổi khuya.

Chế độ ăn của ông giản dị, thanh đạm. Ông vẫn tự đạp xe đi chợ mua đồ rồi nấu những món ăn mình thích mà không phiền đến con cháu”, Thảo kể.

Cụ Việt sinh hoạt nề nếp, mỗi ngày thức dậy lúc 5h và đi ngủ lúc 20h, không uống rượu bia, không hút thuốc lá, thường đạp xe thể dục vào mỗi buổi chiều. Thảo cho rằng, nếp sống lành mạnh chính là bí quyết để cụ có sức khỏe dẻo dai và tinh thần minh mẫn.

Đam mê đan lát

Thời trẻ, cụ Việt làm công nhân. Từ khi về hưu, cụ học thêm nghề đan lát để vừa có việc làm “mua vui”, vừa kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Cụ đam mê lao động, luôn tự lập trong cuộc sống

Ở tuổi 95, cụ Việt vẫn cặm cụi đan lát mỗi ngày. Với đôi bàn tay khéo léo, cụ thường đan rổ, rá, làn đi chợ... để bán cho người dân trong làng. Biết cụ có tài đan lát, nhiều người đến đặt hàng, nhờ cụ đan cho những vật dụng mình cần. Cụ luôn vui vẻ nhận lời và giao hàng đúng hẹn.

“Tôi nhiều lần hỏi ông nội, sao ở tuổi này rồi ông không nghỉ ngơi mà cứ cặm cụi đan lát từng chiếc rổ. Ông tôi nói ‘độ tuổi nào cũng thế, còn sức khỏe là còn lao động, lao động thì mới có giá trị’.

Câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng chính là lời răn dạy quý báu cho thế hệ chúng tôi. Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ sự chăm chỉ, độc lập của ông”, Thảo chia sẻ.

Nhiều năm qua, dù đã ở độ tuổi “xưa nay hiếm” nhưng cụ Việt vẫn không phiền đến con cháu. Cụ luôn tự sắp xếp chu đáo cho cuộc sống của mình, không để các con phải nhọc lòng.

Đối với con cháu, cụ hết mực nhẹ nhàng. Mỗi khi có món ngon, cụ lại để dành cho các chắt nhỏ. Ngay cả khi buông lời răn dạy, cụ cũng dùng thái độ dịu dàng, cách nói nhỏ nhẹ để con cháu không bị áp lực.

Cụ Việt tự làm vườn và đạp xe đi chợ mỗi ngày

Điều duy nhất cụ mong mỏi là con cháu sống đoàn kết, yêu thương nhau để mỗi dịp giỗ chạp hay lễ Tết, cụ lại được chứng kiến cảnh con cháu sum vầy.

“Ông nội tôi có một cuốn sổ tay, trong đó ghi tên, tuổi của đàn con, cháu, chắt nội ngoại. Mỗi khi gia đình có thêm thành viên mới, ông lại ghi vào cuốn sổ tay này như một cách đánh dấu. Ông gọi cuốn sổ ấy là sơ đồ phả hệ, từ đó răn dạy con cháu nhớ về nguồn cội, yêu thương gia đình”, Thảo nói.

Điều khiến Thảo trân trọng hơn nữa ở ông nội của mình là tình yêu bền chặt ông dành cho bà.

Thảo nghe kể lại, ông bà nội chị đến với nhau từ khi còn rất trẻ. Nhiều năm ông công tác xa nhà, một mình bà quán xuyến nhà cửa, chăm sóc, nuôi dạy 7 người con.

Thảo bên ông nội

Thương vợ một đời tần tảo, ông nội chị đã bù đắp thật nhiều cho bà ở độ tuổi xế chiều.

“Lúc về già, ông yêu thương chăm sóc bà từng chút một. Bà nội tôi qua đời đã 6 năm, ông vẫn giữ tấm ảnh của bà như kỷ vật đáng quý, thi thoảng lại đem ra nhìn ngắm.

Nhìn cách ông nâng niu bức ảnh của bà, tôi càng thấy rõ ông trân trọng bà đến thế nào”, Thảo nói.

Với Thảo, ông nội 95 tuổi là “cây cao bóng cả”, là “gốc rễ” giữ gìn nếp nhà, nhắc nhở các thế hệ phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Ảnh và video: noi95tuoi