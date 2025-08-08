Thị trường ô tô Việt Nam ngày càng đa dạng về mẫu mã, đồng thời mức giá cũng trở nên dễ tiếp cận hơn với người tiêu dùng. Trong tầm giá khoảng 700 triệu đồng, người mua có nhiều lựa chọn một chiếc MPV 7 chỗ để phục vụ gia đình đông người hoặc kết hợp chạy dịch vụ.

Nhóm xe này ghi điểm nhờ không gian rộng rãi, chi phí vận hành hợp lý và trang bị ngày càng hiện đại, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng đa dạng.

Dưới đây là một số cái tên đáng để tham khảo hiện nay:

Mitsubishi Xpander: 555-698 triệu đồng

Mitsubishi Xpander là mẫu MPV 7 chỗ ngồi bán chạy nhất tại Việt Nam trong nhiều năm liền. Xe hiện có 4 phiên bản, trong đó bản số sàn MT giá khởi điểm chỉ 555 triệu đồng, các bản số tự động là AT và AT Premium có giá lần lượt là 598 và 680 triệu đồng, còn bản MPV lai SUV cao cấp nhất Xpander Cross có giá 698 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander là mẫu MPV 7 chỗ ngồi bán chạy nhất thị trường trong nhiều năm qua. Ảnh: MMV

Tất cả các phiên bản của Xpander đều sử dụng động cơ xăng 1.5L MIVEC, cho công suất 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141 Nm. Xe có hai tùy chọn hộp số là hộp số sàn 5 cấp hoặc tự động 4 cấp, và sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Ở các phiên bản cao, Xpander có các trang bị gồm màn hình giải trí 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, camera lùi, hệ thống phanh (ABS-EBD-BA), hệ thống kiểm vào cua AYC, phân phối lực phanh điện tử ASC, hệ thống kiểm soát lực kéo TCL, hỗ trợ phanh khẩn cấp ESS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HSA,...

Với tầm giá trên dưới 700 triệu đồng, Mitsubishi Xpander chính là sự lựa chọn hàng đầu của nhiều người sử dụng cho gia đình hoặc chạy dịch vụ. Ngoài ra, hãng xe Nhật Bản đang áp dụng chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ cùng nhiều khuyến mại khác với giá trị lên trên 40 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross: 638-660 triệu đồng

Đối thủ đáng gờm của Mitsubishi Xpander - Veloz Cross được ra mắt tại thị trường Việt Nam từ đầu năm 2022, nhập khẩu từ Indonesia. Xe hiện có hai phiên bản, trong đó bản CVT Tiêu chuẩn giá 638 triệu đồng và CVT Top giá 660 triệu đồng.

Toyota Veloz Cross bản cao cấp có giá bán 'mềm' hơn so với Mitsubishi Xpander. Ảnh: Toyota Việt Nam

Các phiên bản của Veloz Cross đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất 105 mã lực và sức kéo 138 Nm, đi kèm hộp số CVT và dẫn động cầu trước. Thông số này gần tương đương với đối thủ Xpander.

Toyota Veloz Cross có thiết kế trẻ trung, nội thất hiện đại với màn hình lớn, phanh tay điện tử, sạc không dây... Xe được trang bị gói an toàn Toyota Safety Sense (bản cao cấp) như hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA), phân phối lực phanh điện tử, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, camera 360 độ và 6 túi khí.

Hiện nay, Toyota cũng áp dụng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ đối với nhiều dòng xe, trong đó có Veloz Cross. Ưu đãi này giúp khách hàng tiết kiệm số tiền tương đương 32-33 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Ra mắt vào tháng 8/2024, được nâng cấp từ chính mẫu XL7, Suzuki XL7 Hybrid là mẫu xe MPV lai SUV cấu hình 7 chỗ ngồi bán chạy nhất của thương hiệu Nhật Bản tại Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe hiếm hoi ở phân khúc này sử dụng động cơ hybrid nhẹ, giúp tiết kiệm nhiên liệu.

Suzuki XL7 Hybrid có giá 599 triệu đồng, nhập khẩu từ Indonesia. Ảnh: Suzuki Việt Nam

Suzuki XL7 trang bị động cơ 1.5 lít hút khí tự nhiên và có thêm một máy phát điện khởi động tích hợp (ISG) cùng gói pin lithium-ion dung lượng nhỏ (12 V, 6 Ah). Hệ thống này cho công suất 103 mã lực và mô-men xoắn 138 Nm. Tuy nhiên, do bộ pin dung lượng nhỏ, XL7 hybrid không có khả năng vận hành độc lập như các mẫu xe thuần hybrid khác mà mô tơ điện chỉ can thiệp ở một số tình huống như khởi động, tăng tốc...

Về trang bị, Suzuki XL7 Hybrid sở hữu màn hình giải trí 10 inch hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto, điều hòa tự động, dàn âm thanh 6 loa, ghế bọc da pha nỉ và hàng ghế thứ 3 gập linh hoạt. Các tính năng an toàn bao gồm cân bằng điện tử (ESP), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), camera lùi và cảm biến đỗ xe sau...

Dù không bán chạy như Xpander hay Veloz Cross nhưng với mức giá dễ tiếp cận, thiết kế nam tính, không gian rộng rãi và chi phí vận hành thấp, Suzuki XL7 Hybrid là lựa chọn hợp lý cho cả gia đình và người làm dịch vụ.

VinFast Limo Green: 749 triệu đồng

Limo Green lần đầu ra mắt vào tháng 3/2025 với giá niêm yết 749 triệu đồng và vừa được bàn giao tới tay khách hàng Việt vào ngày 5/8 vừa qua. Với thiết kế thực dụng, không gian rộng rãi, mẫu xe thuần điện của VinFast hướng tới nhóm khách hàng gia đình và chạy dịch vụ.

VinFast Limo Green có kích thước nhỉnh hơn so với các mẫu MPV như Xpander, Veloz Cross hay XL7. Ảnh: VF

Trong khoang lái, VinFast Limo Green sở hữu thiết kế tối giản, thực dụng với ghế nỉ, vô lăng không nút bấm, màn hình trung tâm kích thước 10,1 inch hỗ trợ kết nối Bluetooth, cổng USB và hệ thống âm thanh 4 loa. Xe được trang bị điều hòa tự động một vùng với cửa gió cho cả 3 hàng ghế, phanh đỗ điện tử có tự động giữ, cụm chuyển số dạng núm xoay...

Những tính năng an toàn tiêu chuẩn trên Limo Green gồm hệ thống hỗ trợ phanh (ABS, EBD), cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, chống lật, ga tự động, hỗ trợ đỗ xe phía sau, túi khí phía trước và hông ghế trước... Một điều đáng tiếc là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) hiện chưa xuất hiện trên mẫu xe này của VinFast.

Động cơ điện của Limo Green có công suất 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 280 Nm, dẫn động cầu trước. Mức công suất này gần gấp đôi các đối thủ chạy xăng truyền thống trong phân khúc. Điều này giúp xe có khả năng tăng tốc và tải tốt hơn khi chở đủ 7 người.

Theo nhà sản xuất VinFast, xe được trang bị khối pin LFP có dung lượng khả dụng 60,13 kWh, cho phạm vi hoạt động tối đa 450km sau một lần sạc. Với khả năng sạc nhanh công suất 80 kW, Limo Green có thể sạc từ 10% đến 70% trong khoảng 30 phút.

Nhờ thiết kế thực dụng, giá bán 749 triệu nhưng không mất lệ phí trước bạ như xe xăng cùng chính sách sạc pin miễn phí từ hệ sinh thái của VinGroup, VinFast Limo Green được đánh giá phù hợp với công ty, cá nhân phục vụ gia đình và đặc biệt là người sử dụng chạy dịch vụ.

