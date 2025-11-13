Theo nhiều người dân sống tại cửa biển Cái Đôi Vàm, chiều 13/11, lần đầu tiên họ tận mắt thấy vòi rồng hút nước, nhưng nó cũng nhanh chóng tan chỉ sau khoảng 10 phút. Do vòi rồng ở ngoài khơi nên chưa ghi nhận thiệt hại do hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm này.

Ở nước ta, vòi rồng thường xuất hiện vào các tháng mùa hè. Năm nào cũng xảy ra hiện tượng này, song có năm nhiều, năm ít. Do đó, hiện tượng này không phải quá hiếm gặp.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy rất mạnh, với đường kính rất nhỏ, hút từ bề mặt đất hoặc mặt biển lên đám mây vũ tích, tạo thành hình như cái phễu di động, trông giống như cái vòi.

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, xoáy khí xuất hiện khi một khối không khí nóng và ẩm xung đột với khối không khí lạnh và khô bên trên. Nếu như xoáy khí có áp suất trung tâm thấp, đồng nghĩa với vật chất trong tâm xoáy loãng khiến cho không khí nóng ẩm bị hút lên trên và hình thành nên vòi xoáy có chuyển động mạnh mẽ, từ đó tạo nên vòi rồng.

Sức gió có thể đạt tốc độ lên tới hàng trăm kilomet/giờ, đủ sức cuốn bay hoặc phá hủy mọi vật cản trên đường đi của nó.

Dù đường kính không lớn, nhưng nó có thể di chuyển với tốc độ cao và gây thiệt hại lớn trên diện rộng.

Khi gặp vòi rồng, không nên đứng trú hoặc đứng gần các cây to, cột điện hoặc nhà không vững chắc.. để tránh bị đè bẹp; không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào và tường ngoài của căn nhà; tuyệt đối không chạy cùng hướng với đường đi của vòi rồng.

Nếu đang đi trên đường bất ngờ gặp vòi rồng hãy nhanh chóng nhảy xuống hố, cống hoặc nằm sát xuống đường và tìm nơi đất trũng thấp để ẩn nấp.

(Tổng hợp)