Trái Đất nhiều khả năng sẽ bị chính ngôi sao mẹ của nó - Mặt Trời - nuốt chửng hoặc xé nát thành từng mảnh.

Các nhà khoa học đã hé lộ một viễn cảnh đáng sợ về tương lai khi họ cảnh báo Trái Đất cuối cùng sẽ bị Mặt Trời nuốt chửng. Hình minh họa.

Theo nghiên cứu mới của nhóm astronomers đến từ Đại học University College London và Đại học Warwick (Anh), trong khoảng 5 tỷ năm nữa, Mặt Trời sẽ đốt cạn nguồn nhiên liệu hydro cuối cùng trong lõi. Khi đó, ngôi sao này sẽ bước vào giai đoạn cuối đời và phình to thành một "siêu quái vật" đỏ rực - sao khổng lồ đỏ (red giant). Trong quá trình đó, Trái Đất khó có thể thoát khỏi số phận bi thảm.

Mặt Trời sẽ biến thành “quái vật đỏ” khổng lồ

Hiện tại, Mặt Trời đang ở giai đoạn gọi là main sequence, khi lực hấp dẫn hướng vào tâm và phản lực từ các phản ứng nhiệt hạch hướng ra ngoài duy trì trạng thái cân bằng. Tuy nhiên, một ngày nào đó, quá trình đốt hydro sẽ kết thúc.

Khi nhiên liệu cạn kiệt, Mặt Trời bắt đầu sụp đổ vào chính lõi của nó, làm nhiệt độ tăng cao đến mức các nguyên tử heli hợp nhất thành carbon. Sự thay đổi này giải phóng năng lượng khổng lồ, khiến lớp vỏ bên ngoài của Mặt Trời phồng lên và nguội lại, biến ngôi sao thành một sao khổng lồ đỏ có kích thước lớn hơn hiện nay 100 đến 1.000 lần.

Khi đó, các hành tinh ở gần, trong đó có Trái Đất, sẽ không còn ở vị trí an toàn như hiện tại.

Tiến sĩ Edward Bryant, tác giả chính của nghiên cứu, giải thích rằng một lực hấp dẫn cực mạnh có tên là “lực thủy triều” sẽ dần dần kéo Trái Đất vào sâu hơn trong quỹ đạo.

“Giống như Mặt Trăng tạo thủy triều trên Trái Đất, hành tinh cũng gây tác động ngược lại lên ngôi sao. Khi sao phình to, sự tương tác này càng mạnh hơn”, ông ví von.

Trong khoảng 5 tỷ năm nữa, các nhà khoa học cho rằng Mặt Trời sẽ đốt cháy hết lượng nhiên liệu hydro cuối cùng. Khi điều này xảy ra, nó sẽ nở rộng trở thành một sao khổng lồ đỏ và hủy diệt Trái Đất. Hình minh họa.

Theo Bryant, chính lực thủy triều sẽ làm chậm Trái Đất, khiến quỹ đạo thu hẹp và cuối cùng xoắn ốc lao vào Mặt Trời, hoặc bị xé nát trước khi kịp chạm tới bề mặt.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, dựa trên việc phân tích gần nửa triệu ngôi sao vừa bước ra khỏi giai đoạn main sequence.

Nhờ chương trình máy tính quét những biến động cực nhỏ trong độ sáng sao khi có hành tinh đi qua phía trước, các nhà khoa học đã tìm ra: 130 hành tinh khí khổng lồ tồn tại gần các ngôi sao trong giai đoạn này. Trong số đó, 33 hành tinh chưa từng được phát hiện trước đây.

Điều đáng chú ý, những ngôi sao càng già (đã phình to thành sao khổng lồ đỏ), càng hiếm hành tinh tồn tại gần chúng.

Tiến sĩ Bryant kết luận: “Đây là bằng chứng mạnh mẽ cho thấy khi sao rời khỏi giai đoạn main sequence, chúng nhanh chóng kéo các hành tinh vào và phá hủy chúng.”

Cơ hội sống sót của Trái Đất gần như bằng không

Theo các mô phỏng hiện tại, khi Mặt Trời trở thành sao khổng lồ đỏ, nó có khả năng nuốt chửng sao Thủy và sao Kim, rồi tiến sát đến Trái Đất.

Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Vincent Van Eylen từ University College London, cho biết: “Câu hỏi là liệu các hành tinh trong Hệ Mặt Trời có sống sót hay không? Chúng tôi phát hiện rằng, trong nhiều trường hợp, các hành tinh không thể sống sót.”

Mặc dù Trái Đất nằm xa hơn so với sao Thủy và sao Kim, điều đó không đồng nghĩa rằng chúng ta sẽ an toàn. Các nhà nghiên cứu nhấn mạnh: Ngay cả khi Trái Đất không bị nuốt, sự sống chắc chắn sẽ chấm dứt, do bề mặt hành tinh sẽ trở thành địa ngục rực lửa.

Các nhà thiên văn học đã nghiên cứu hàng nghìn ngôi sao từng chuyển đổi thành sao khổng lồ đỏ và phát hiện ra rằng những ngôi sao này ít có khả năng chứa các hành tinh lớn. Hình minh họa.

“Sự phình to của Mặt Trời sẽ làm tăng mạnh lượng bức xạ đến Trái Đất, khiến nhiệt độ bề mặt tăng vọt và khiến hành tinh trở nên không thể ở được. Sự sống sẽ không thể tồn tại”, Tiến sĩ Bryant nói với Daily Mail.

Khi Mặt Trời phình ra, lượng nhiệt khổng lồ sẽ khiến đại dương sôi lên và bốc hơi. Bức xạ Mặt Trời cực mạnh sẽ thổi bay toàn bộ bầu khí quyển. Trái Đất sẽ trở thành một khối đá khô cạn, hoang tàn.

Ngay cả trong kịch bản lạc quan nhất - Trái Đất không bị nuốt mất - thì nhân loại cũng đã biến mất từ lâu.

Không có đại dương. Không có không khí. Không có sự sống. Không một dấu vết nào của nền văn minh từng tồn tại.

Khi Mặt Trời chết, Hệ Mặt Trời sẽ ra sao?

Theo các nhà thiên văn học, sau khi đạt đến kích thước khổng lồ nhất, Mặt Trời sẽ trải qua giai đoạn cuối:

Từ sao khổng lồ đỏ đến phóng vật chất ra không gian, tạo thành đám mây khí và bụi khổng lồ.

Phần vật chất bị phóng đi có thể chiếm đến một nửa khối lượng Mặt Trời.

Lõi còn lại sẽ co lại thành sao lùn trắng (white dwarf), nhỏ bé nhưng cực kỳ đậm đặc.

Lúc này, những đám mây khí bao quanh sao lùn trắng sẽ phát sáng, tạo thành một cấu trúc tuyệt đẹp gọi là tinh vân hành tinh - một “vòng hào quang chết chóc” rực rỡ giữa không gian. Đó là lễ tang cuối cùng của Mặt Trời.

Viễn cảnh Mặt Trời nuốt chửng Trái Đất nghe như một bộ phim tận thế, nhưng đây là quy luật tự nhiên của vũ trụ.

Quá trình này sẽ chỉ diễn ra trong 5 tỷ năm nữa - một khoảng thời gian dài đến mức nhân loại nếu còn tồn tại có lẽ đã tiến hóa thành một nền văn minh khác, hoặc đã rời khỏi Trái Đất từ lâu để tìm nơi sinh sống mới.

Nhưng nghiên cứu này vẫn mang đến giá trị quan trọng: nó cho chúng ta thấy sự mong manh của hành tinh và sự hữu hạn của mọi thứ, ngay cả Mặt Trời.

(Theo Daily Mail, Space)