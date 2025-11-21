Trong phân khúc sedan hạng sang cỡ D tại Việt Nam, cuộc đua chưa bao giờ hạ nhiệt với sự hiện diện của những tên tuổi lớn như Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series hay Audi A6. Tuy nhiên, với lần nâng cấp mới nhất, Volvo S90 2026 đang chọn cách tiếp cận tập trung vào "số hóa" trải nghiệm và hiệu suất vận hành để tạo lợi thế cạnh tranh.

Những thay đổi trên Volvo S90 2026 chủ yếu tập trung ở phần đầu xe. Ảnh: Ngô Minh

Thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Volvo S90 2026 phiên bản nâng cấp nằm ở phần đầu xe. Các kỹ sư Volvo đã thiết kế lại nắp ca-pô, cản trước và tấm chắn bùn, lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế của các dòng xe thuần điện. Lưới tản nhiệt được làm mới với họa tiết đan chéo, tạo sự đồng nhất với mẫu xe SUV Volvo XC60.

Ngoài ra, hệ thống đèn Matrix LED với biểu tượng "búa Thor" được vuốt mảnh hơn, tích hợp hệ thống chiếu sáng thích ứng có thể tự động điều chỉnh chùm sáng để tránh gây chói mắt xe ngược chiều. Kiểu dáng mâm xe 20 inch và màu sơn mới Aurora Silver (Bạc ánh tím) là những chi tiết nhận diện đặc trưng của phiên bản này.

Phiên bản S90 2026 được bán tại Việt Nam là bản kéo dài trục cơ sở nên chiều dài tổng thể và chiều dài cơ sở của mẫu sedan hạng sang cỡ trung này lần lượt đạt 5.090mm và 3.061mm, lớn nhất phân khúc.

Mẫu Volvo S90 bán tại Việt Nam là phiên bản kéo dài trục cơ sở LWB nên xe có kích thước lớn hơn các đối thủ trong cùng phân khúc. Ảnh: Volvo

Không gian nội thất của S90 không có nhiều thay đổi nhưng được cập nhật vật liệu và công nghệ. Dù vậy, nâng cấp đáng giá nhất nằm ở hệ thống thông tin giải trí khi tích hợp hệ điều hành của Google, cải tiến này giải quyết triệt để vấn đề độ trễ trên các thế hệ cũ.

Bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch cũng được cập nhật giao diện đồ họa trực quan, giúp người lái tập trung hơn và kích thước màn hình trung tâm lớn hơn, từ 9 lên 11,2 inch.

Thay đổi đáng chú ý nhất ở bên trong Volvo S90 2026 là màn hình giải trí cỡ lớn 11,2 inch sử dụng hệ điều hành của Google. Ảnh: Volvo

Ở phiên bản nâng cấp mới, Volvo S90 đã loại bỏ bản Ultra (MHEV) và chỉ còn duy nhất bản Plug-in Hybrid Ultra (PHEV), trang bị động cơ xăng 2.0L Supercharge và Turbocharge (mã hiệu T8), kết hợp mô-tơ điện cho tổng công suất lên tới 462 mã lực, mô-men xoắn 709 Nm, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,8 giây.

Nhờ dung lượng pin cải thiện, xe có thể di chuyển 98km ở chế độ thuần điện, cho phép đi lại trong đô thị gần như không cần dùng xăng. Ở phiên bản nâng cấp 2026, Volvo còn trang bị cho S90 mới hệ thống treo khí nén điện tử ở cầu sau, sử dụng cảm biến quét mặt đường để điều chỉnh độ cứng mềm của hệ thống giảm xóc.

Tại Việt Nam, với giá bán giữ nguyên ở mức 2,750 tỷ đồng, Volvo S90 2026 sẽ cạnh tranh trực tiếp với hai đối thủ lắp ráp trong nước là Mercedes-Benz E-Class (2,449-3,209 tỷ đồng), BMW 5 Series (2,589-3,099 tỷ đồng) và mẫu xe nhập khẩu Lexus ES (2,360-3,140 tỷ đồng).

Volvo S90 cạnh tranh trực tiếp với Mercedes-Benz E-Class, BMW 5 Series, Audi A6L và Lexus ES. Ảnh: Ngô Minh

So với sự hào nhoáng và đa dạng phiên bản của Mercedes-Benz E-Class, hay cảm giác lái thể thao đặc trưng của BMW 5 Series, Volvo S90 chọn lối đi riêng bằng việc cung cấp một cấu hình "full option" (đầy đủ trang bị) duy nhất.

Lợi thế lớn nhất của Volvo S90 2026 so với hai đối thủ Đức nằm ở không gian hàng ghế sau rộng rãi (nhờ thiết kế trục cơ sở dài) và sức mạnh động cơ 462 mã lực, con số vượt xa các phiên bản E200, E300 của Mercedes-Benz hay 520i, 530i của BMW.

Đối với Lexus ES, mẫu xe nổi tiếng về sự êm ái và giữ giá, Volvo S90 mới cạnh tranh bằng công nghệ an toàn chủ động và khả năng vận hành linh hoạt của hệ thống truyền động PHEV, tạo sự cân bằng giữa hiệu suất vận hành, trang bị tiện nghi và mức giá cạnh tranh trong phân khúc xe sang Việt Nam.

