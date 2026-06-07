Vòng 26 LPBank V-League 1-2025/26 khép lại với kịch bản đầy cảm xúc ở cuộc đua trụ hạng. Dù đánh bại HAGL 3-1 trên sân nhà, Becamex TPHCM vẫn phải nhận vé xuống hạng trực tiếp do kém hơn các đối thủ cạnh tranh về chỉ số đối đầu.
Ở nhóm cuối, cả SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TPHCM cùng kết thúc mùa giải với 24 điểm. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng đã tự cứu mình bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Đông Á Thanh Hóa trên sân Chi Lăng. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn vươn lên vị trí thứ 12, qua đó trụ hạng thành công.
PVF-CAND cũng có màn vượt khó đáng khen khi thắng SLNA 3-1 ngay tại sân Vinh. Dù vậy, đội bóng ngành công an chỉ đứng thứ 13 chung cuộc và phải bước vào trận play-off để tranh suất ở lại V-League mùa tới.
Trong khi đó, nhóm đầu không có nhiều xáo trộn. Công an Hà Nội vô địch - đội tân vô địch chịu thua 0-1 trước Thể Công - Viettel ở vòng cuối. Đội bóng áo lính về nhì với 54 điểm, còn Ninh Bình đứng thứ ba sau chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.
90'+7
Cả 7 cặp đấu của vòng cuối V-League 2025/26 đều kết thúc. Becamex TPHCM cầm vé xuống hạng dù thắng HAGL 3-1, PVF-CAND có suất đá play-off, trong khi Đà Nẵng trụ hạng thành công nhờ chiến thắng 4-0 trước Thanh Hoá.
85'
Sân Gò Đậu: Becamex TPHCM có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 vào lưới của đội khách HAGL nhưng vẫn không thoát khỏi vị trí cuối bảng.
78'
Sân Chi Lăng: Cầu thủ vào sân thay người Hồng Phước đón đường chuyền của Lucas Ribamar bên cánh trái rồi dứt điểm tung lưới Thanh Hoá lần thứ tư.
Sân Vinh: SLNA có bàn thắng danh dự vào lưới của PVF-CAND với pha qua người rồi kết thúc của Lê Đình Long Vũ.
72'
Sân Chi Lăng: Đà Nẵng duy trì thế trận, các học trò của HLV Lê Đức Tuấn chơi chắc chắn để đảm bảo chiến thắng.
Sân Vinh: Sau khi Becamex TPHCM có bàn tái dẫn trước 2-1 trước HAGL, nhưng vẫn không thoát khỏi vị trí đáy bảng. Bởi dù cùng có 24 điểm như hai đối thủ nhưng kém Đà Nẵng và PVF-CAND về chỉ số đối đầu.
61'
Sân Vinh: Xuân Bắc - cầu thủ U23 Việt Nam đón đường kiến tạo của đồng đội rồi dứt điểm tung lưới SLNA lần thứ ba.
Sân Gò Đậu: Nguyễn Trần Việt Cường bên phía Becamex TPHCM dứt điểm chính xác, tái lập thế dẫn trước 2-1 trước HAGL.
57'
Sân Chi Lăng: Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano đem về quả phạt đền cho Đà Nẵng và Joel Brandon Lopez Pissano không bỏ lỡ cơ hội nâng tỷ số lên 3-0 cho đội bóng sông Hàn.
Sân Thiên Trường: CAHN đang tổ chức ép sân liên tục nhưng chưa thể tìm được bàn thắng gỡ hoà 1-1 vào lưới của Thể Công Viettel.
48'
Sân Chi Lăng: Lucas Ribamar Lopes dos Santos Bibiano chớp cơ hội dứt điểm chính xác, nâng tỷ số lên 2-0 cho Đà Nẵng.
45'+1
Sân Chi Lăng: Thêm một pha không chiến tốt của Milan Makaric làm tung lưới của Thanh Hoá lần thứ hai. Tuy nhiên trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR cũng xác định điều đó.
Sân Thiên Trường: Đình Bắc đột phá xuống đáy biên rồi tạt bóng ra sở trường nhưng Leo Artur dứt điểm không thắng được thủ môn Văn Việt của Thể Công Viettel.
40'
Sân Gò Đậu: HAGL có bàn gỡ hoà 1-1 vào lưới của Becamex TPHCM, nhờ công của thần đồng Trần Gia Bảo.
35'
Sân Vinh: Thừa thắng xông lên, PVF-CAND nhanh chóng có bàn nhân đôi cách biệt vào lưới của SLNA. Người ghi bàn vẫn là Eid Mahmoud.
31'
Sân Vinh: Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng PVF-CAND cũng tìm được bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Eid Mahmoud với pha đệm bóng cận thành dễ dàng.
Sân Thiên Trường: Văn Hậu để hở cánh trái để Hoàng Minh thoát xuống dứt điểm chéo góc đánh bại thủ thành Nguyễn Filip, mở tỷ số cho Thể Công Viettel.
26'
Sân Chi Lăng: Duy Thắng tạt bóng từ cánh trái để Milan Makaric đánh đầu đưa bóng đập đất rồi bay vào lưới Thanh Hoá.
Sân Vinh: Thanh Nhàn chớp cơ hội dứt điểm tung lưới SLNA, trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR lập tức vào cuộc xác định xem có lỗi việt vị của tiền đạo U23 Việt Nam hay chưa.
Sân Ninh Bình Arena: Hà Tĩnh bất ngờ làm rung mành lưới của Ninh Bình FC nhưng bàn thắng không được công nhận.
12'
Sân Vinh: Thêm một cơ hội nữa dành cho Thanh Nhàn nhưng tiền đạo của U23 Việt Nam đánh đầu hụt bóng.
Sân Chi Lăng: SHB Đà Nẵng đang thi đấu đầy quyết tâm. Nguyên Hoàng vừa có pha đột phá và bị ngã trong vòng cấm Thanh Hoá nhưng trọng tài xua tay không có phạt đền cho PVF-CAND.
Sân Hàng Đẫy: Hà Nội FC vừa có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của CA TPHCM.
Sân Thiên Trường: Đội tân vô địch CAHN với đội hình mạnh nhất đang kiểm soát thế trận. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh có pha đánh đầu đưa bóng đi vọt xà ngang khung thành Thể Công Viettel.
6'
Sân Gò Đậu: Becamex TPHCM sớm có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của đội khách HAGL. Người ghi bàn cho đội chủ nhà là Bùi Vĩ Hào.
3'
Sân Vinh: PVF-CAND sớm có cơ hội đầu tiên, tuy nhiên pha đánh đầu của Thanh Nhàn trong thế không thuận lợi không làm khó thủ môn Hữu Hậu.
18h00
Hiệp một cả 7 trận đấu bắt đầu từ lúc 18h hôm nay đã được khởi tranh.
17h30
17h20
17h10
17h00
16h50
Vòng 26 LPBank V.League 1-2025/26 hứa hẹn căng như dây đàn khi cuộc đua trụ hạng chỉ còn xoay quanh 3 đội cùng có 21 điểm: SHB Đà Nẵng, Becamex TP.HCM và PVF-CAND. Cả 7 trận vòng cuối sẽ diễn ra đồng loạt lúc 18h00 ngày 7/6, trong đó tâm điểm là 3 trận “nối mạng” liên quan trực tiếp đến nhóm cuối bảng.
Trước lượt trận quyết định, SHB Đà Nẵng có lợi thế lớn nhất nhờ thành tích đối đầu tốt hơn hai đối thủ còn lại. Nếu cả 3 đội có cùng kết quả ở vòng cuối, đội bóng sông Hàn sẽ xếp thứ 12 và trụ hạng trực tiếp. PVF-CAND khi đó đứng thứ 13, phải đá play-off, còn Becamex TP.HCM sẽ rơi xuống cuối bảng và xuống hạng.
Ở vòng 26, SHB Đà Nẵng tiếp Đông Á Thanh Hóa trên sân Chi Lăng, PVF-CAND làm khách trước SLNA tại sân Vinh, còn Becamex TP.HCM gặp HAGL trên sân nhà. Chỉ một bàn thắng, một sai lầm hoặc một khoảnh khắc mất tập trung cũng có thể định đoạt số phận của cả mùa giải.