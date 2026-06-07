Vòng 26 LPBank V-League 1-2025/26 khép lại với kịch bản đầy cảm xúc ở cuộc đua trụ hạng. Dù đánh bại HAGL 3-1 trên sân nhà, Becamex TPHCM vẫn phải nhận vé xuống hạng trực tiếp do kém hơn các đối thủ cạnh tranh về chỉ số đối đầu.

Ở nhóm cuối, cả SHB Đà Nẵng, PVF-CAND và Becamex TPHCM cùng kết thúc mùa giải với 24 điểm. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng đã tự cứu mình bằng chiến thắng đậm 4-0 trước Đông Á Thanh Hóa trên sân Chi Lăng. Kết quả này giúp đội bóng sông Hàn vươn lên vị trí thứ 12, qua đó trụ hạng thành công.

Becamex TPHCM nhận vé xuống hạng - Ảnh: VPF

PVF-CAND cũng có màn vượt khó đáng khen khi thắng SLNA 3-1 ngay tại sân Vinh. Dù vậy, đội bóng ngành công an chỉ đứng thứ 13 chung cuộc và phải bước vào trận play-off để tranh suất ở lại V-League mùa tới.

Trong khi đó, nhóm đầu không có nhiều xáo trộn. Công an Hà Nội vô địch - đội tân vô địch chịu thua 0-1 trước Thể Công - Viettel ở vòng cuối. Đội bóng áo lính về nhì với 54 điểm, còn Ninh Bình đứng thứ ba sau chiến thắng 3-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

BXH LPBank V-League 1-2025/26 chung cuộc