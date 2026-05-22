Sở Xây dựng TPHCM vừa ra thông báo khẩn về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại khu vực giao lộ Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm (phường Tân Định). Biện pháp này nhằm giải quyết triệt để tình trạng mất trật tự an toàn giao thông và giảm thiểu xung đột tại "điểm nóng" này.

Vòng xoay Điện Biên Phủ

Theo phương án mới áp dụng từ ngày 23/5, khu vực này sẽ không còn lưu thông theo dạng vòng xoay. Thay vào đó, toàn bộ phương tiện phải tuyệt đối chấp hành theo hệ thống đèn tín hiệu giao thông.

Lộ trình di chuyển mới cho các hướng đi:

Trên đường Điện Biên Phủ: Hướng từ vòng xoay Hàng Xanh đi về trung tâm: Các phương tiện được phép chạy thẳng liên tục về phía đường Đinh Tiên Hoàng, hoặc rẽ trái vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm tùy theo điều tiết của đèn tín hiệu.

Hướng từ đường Đinh Tiên Hoàng đi Hàng Xanh: Phương tiện đi thẳng để hướng về cầu Điện Biên Phủ/vòng xoay Hàng Xanh, hoặc rẽ phải vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm: Người điều khiển phương tiện khi lưu thông đến vòng xoay bắt buộc rẽ phải vào đường dẫn cầu Điện Biên Phủ hoặc đường bên hông cầu (không lưu thông vào nhánh đường rẽ trái từ đường Điện Biên Phủ vào đường Nguyễn Bỉnh Khiêm).

Đường Điện Biên Phủ theo hướng vào trung tâm TPHCM thường xuyên ùn ứ vào cao điểm sáng. Ảnh: TK

Trên đường Hoàng Sa: Người điều khiển phương tiện có nhu cầu lưu thông về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm lưu thông vào vòng xoay rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ, đến giao lộ Điện Biên Phủ - Đinh Tiên Hoàng để quay đầu xe lưu thông về đường Nguyễn Bỉnh Khiêm hoặc lưu thông dưới đường chui cầu Điện Biên Phủ để rẽ phải vào các đường nhánh của đường Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Sở Xây dựng TPHCM khuyến cáo người tham gia giao thông khi đi qua khu vực này cần đặc biệt chú ý quan sát, giảm tốc độ và chấp hành nghiêm chỉnh hệ thống báo hiệu đường bộ cũng như hiệu lệnh của lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường trong những ngày đầu triển khai thay đổi.