Công ty TNHH Công nghệ Thương mại điện tử VOVO cho biết, với mô hình này, VOVO phát triển hướng tiếp cận thương mại điện tử mới, kết hợp niềm tin, trải nghiệm và sự tham gia của người dùng trong hành trình tiêu dung.

“Trust + Fun Shopping” được phát triển trong bối cảnh thương mại điện tử Việt Nam bước vào giai đoạn cạnh tranh sâu hơn về trải nghiệm, tính minh bạch và khả năng duy trì gắn kết với người dùng.

Theo doanh nghiệp, định hướng này được hình thành từ quá trình nghiên cứu thị trường và quan sát sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng số. Khi thương mại điện tử ngày càng phát triển, người dùng không còn chỉ quan tâm đến giá bán hay tốc độ giao hàng, mà ngày càng chú trọng hơn đến tính minh bạch, quyền chủ động và trải nghiệm trong toàn bộ hành trình tiêu dung.

VOVO - Ứng dụng tích hợp thương mại điện tử khác biệt

VOVO phát triển mô hình thương mại điện tử xã hội dựa trên triết lý “Trust + Fun Shopping”, trong đó niềm tin, trải nghiệm và quyền lựa chọn của người dùng được xem là những yếu tố trung tâm.

Theo đó, người dùng có thể mua sắm theo quy trình thương mại điện tử truyền thống hoặc chủ động tham gia các cơ chế trải nghiệm được thiết kế trên nền tảng. Mục tiêu của mô hình không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành giao dịch, mà còn mở rộng khả năng tương tác và sự tham gia của người dùng trong suốt quá trình mua sắm.

Theo doanh nghiệp, đây là một hướng tiếp cận phù hợp với xu hướng tiêu dùng mới, khi trải nghiệm ngày càng trở thành yếu tố quan trọng bên cạnh giá cả và sự thuận tiện.

Một trong những đặc điểm của mô hình VOVO là mọi hoạt động trên nền tảng đều gắn với sản phẩm có thật và giao dịch mua bán thực tế.

Nền tảng vận hành cơ chế phân bổ sản phẩm theo hình thức người dùng tự khám phá với quy tắc công khai và có thể tra cứu trên hệ thống. Tất cả sản phẩm tham gia đều là hàng hóa thực tế và người dùng có thể lựa chọn nhận hàng để sử dụng theo nhu cầu cá nhân.

Đối với những sản phẩm chưa có nhu cầu sử dụng ngay, người dùng có thể lựa chọn ký gửi theo quy định của nền tảng. Theo VOVO, cơ chế này giúp sản phẩm tiếp tục được lưu chuyển trong hệ sinh thái giao dịch, góp phần kéo dài vòng đời hàng hóa, đồng thời mang đến thêm lựa chọn xử lý sau giao dịch cho người dùng.

VOVO được trao danh hiệu “Thương hiệu Việt Nam ưu tiên tin dùng năm 2026”

Trong bối cảnh Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, yêu cầu về minh bạch vận hành, bảo vệ người tiêu dùng và kiểm soát rủi ro đang trở thành những yếu tố ngày càng quan trọng đối với các nền tảng thương mại điện tử.

Theo VOVO, niềm tin là nền tảng cốt lõi của mọi hoạt động giao dịch. Doanh nghiệp cho biết đang tiếp tục đầu tư vào hệ thống quản lý dữ liệu theo thời gian thực, cơ chế xác thực hàng hóa, bảo đảm sau giao dịch và các công cụ hỗ trợ người dùng theo dõi quá trình tham gia trên nền tảng.

Theo các nghiên cứu ngành, Việt Nam tiếp tục là một trong những thị trường kinh tế số tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á. Trong đó, sự thay đổi trong hành vi của người tiêu dùng trẻ đang tạo ra những cơ hội mới cho các mô hình thương mại điện tử chú trọng trải nghiệm và khả năng tương tác.

Đại diện đội ngũ phát triển VOVO cho biết: “Cạnh tranh của các nền tảng thương mại điện tử trong tương lai sẽ không chỉ nằm ở giá, mà còn ở cơ chế và trải nghiệm. Chúng tôi tin rằng việc kết hợp giữa niềm tin, tính minh bạch và sự tham gia của người dùng sẽ mở ra thêm những khả năng phát triển mới cho thương mại điện tử trong giai đoạn tiếp theo”.

Văn phòng đại diện của VOVO thương mại điện tử tại Tầng 7, tòa nhà Endovina Tower

Trong thời gian tới, VOVO tiếp tục hoàn thiện hạ tầng công nghệ, tối ưu cơ chế vận hành và kiên định phát triển hệ sinh thái thương mại điện tử theo định hướng “Trust + Fun Shopping”, qua đó góp phần đa dạng hóa trải nghiệm tiêu dùng và thúc đẩy sự phát triển của thương mại điện tử Việt Nam theo hướng bền vững hơn.

Thanh Loan