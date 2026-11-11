Khoản vay hợp vốn quốc tế 730 triệu USD do IFC và SMBC thu xếp, với các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm giúp VPBank bổ sung nguồn vốn trung dài hạn cho mục tiêu mở rộng quy mô tín dụng hỗ trợ các doanh nghiệp vùa và nhỏ.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) cùng các định chế tài chính hàng đầu thế giới đã tổ chức lễ công bố khoản vay hợp vốn quốc tế với tổng giá trị 730 triệu USD.

Đại diện VPBank và các đối tác tại lễ công bố khoản vay hợp vốn quốc tế

Khoản vay 730 triệu USD, tương đương gần 19.000 tỷ đồng, bao gồm các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm, được triển khai và giải ngân theo nhiều đợt trong năm 2026.

Nguồn vốn hỗ trợ VPBank tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), SME do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo (WSME) và SME trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ nhu cầu vốn lưu động, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Với cơ cấu kỳ hạn đa dạng, khoản vay bổ sung đồng thời nguồn lực trung hạn và dài hạn, qua đó tăng tính chủ động trong cân đối nguồn vốn và củng cố nền tảng tài chính để VPBank triển khai chiến lược 5 năm giai đoạn 2026–2030, gắn mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, thúc đẩy tài chính toàn diện và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Trong nhóm các định chế tài chính phát triển (DFI) có IFC, German Investment Corporation (DEG), Proparco – định chế tài chính phát triển thuộc Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) và The Norwegian Investment Fund for Developing Countries (Norfund).

Nhóm ngân hàng xuất nhập khẩu gồm: The Export-Import Bank of China (China Eximbank) và The Export-Import Bank of Korea (Korea Eximbank).

Bên cạnh đó, giao dịch còn có sự tham gia của các ngân hàng thương mại quốc tế và tổ chức tài chính như SMBC, Punjab National Bank, Commercial Bank of Ceylon, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Shinhan Bank, Woori Bank và KEXIM Asia Limited.

Mạng lưới đối tác trải rộng tại nhiều thị trường như Mỹ, Đức, Pháp, Na Uy, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ và Sri Lanka cho thấy khả năng kết nối, huy động nguồn lực quốc tế của VPBank. Sự tham gia của các định chế tài chính phát triển, ngân hàng xuất nhập khẩu và ngân hàng thương mại cũng phản ánh niềm tin của các đối tác vào năng lực tài chính, định hướng kinh doanh và triển vọng phát triển dài hạn của ngân hàng.

Ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng Giám đốc VPBank nhấn mạnh, “Khoản vay 730 triệu USD tiếp tục khẳng định niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế vào năng lực và định hướng phát triển của VPBank. Với nguồn lực này, chúng tôi có thêm điều kiện để đồng hành cùng khách hàng SME, WSME và SME trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó cụ thể hóa cam kết tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, tạo giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và xã hội”.

Ông Allen Forlemu, Giám đốc Khối Định chế tài chính Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IFC cho hay, “Quan hệ hợp tác lâu dài với VPBank, cùng niềm tin vào chiến lược và kết quả hoạt động của ngân hàng, đã giúp chúng tôi cấp khoản vay kỳ hạn 7 năm đầu tiên cho một ngân hàng Việt Nam, góp phần củng cố cơ cấu nguồn vốn của VPBank và mở rộng hoạt động cho vay đối với SME.

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của IFC, việc huy động thêm vốn tư nhân giúp chúng tôi gia tăng đáng kể nguồn lực dành cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho những doanh nghiệp đang tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên khắp Việt Nam”.

Những năm gần đây, VPBank đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, mở rộng tín dụng xanh, tín dụng xã hội và tăng cường tiếp cận nguồn vốn quốc tế chất lượng cao. Song song với khoản vay, IFC cũng sẽ hỗ trợ VPBank nâng cao năng lực tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp, mở rộng nguồn vốn dành cho các doanh nghiệp SME trong lĩnh vực này.

Khoản vay 730 triệu USD tiếp nối chuỗi giao dịch huy động vốn quốc tế quy mô lớn của VPBank trong giai đoạn 2025–2026. Tháng 6/2026, ngân hàng cùng 15 định chế tài chính quốc tế ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan – SLL) trị giá 1,44 tỷ USD. Đây là giao dịch SLL đầu tiên của VPBank.

Trước đó, trong năm 2025, ngân hàng huy động thành công tổng cộng 2,36 tỷ USD từ thị trường quốc tế, trong đó có khoản vay hợp vốn 1,56 tỷ USD và đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế.

(Nguồn: Ngân hàng VPBank)