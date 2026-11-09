Tính đến cuối quý III/2026, BIDV tiếp tục dẫn đầu về quy mô cho vay khách hàng. Trong khi đó, VPBank và MB ghi nhận mức tăng dư nợ nhảy vọt. Nhóm Big4 chiếm khoảng 47% tổng dư nợ của 30 ngân hàng được khảo sát.

VPBank và MB dẫn đầu về mức tăng cho vay khách hàng

Thống kê tại 30 ngân hàng thương mại trong nước (ngoại trừ SCB và 4 ngân hàng chuyển giao bắt buộc), số dư cho vay khách hàng tại thời điểm 30/9/2026 đạt 17,471 triệu tỷ đồng, tăng 1,751 triệu tỷ đồng, tương đương 11,13% so với đầu năm.

Điều bất ngờ là không phải nhóm ngân hàng Big4, mà VPBank và MB là hai ngân hàng thương mại cổ phần có mức tăng dư nợ cho vay khách hàng lớn nhất trong nhóm ngân hàng được khảo sát (xét theo giá trị tuyệt đối) trong 9 tháng qua.

Cụ thể, VPBank với 252.344 tỷ đồng dư nợ tăng thêm so với đầu năm, qua đó đạt mức tăng trưởng tín dụng hơn 30%. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên VPBank đạt dư nợ cho vay vượt 1 triệu tỷ đồng, khi dư nợ cho vay khách hàng tính đến 30/9 là 1,085 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, dư nợ cho vay khách hàng đến 30/9 của Ngân hàng MB tăng 196.000 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 1,215 triệu tỷ đồng.

Nhóm các ngân hàng ghi nhận dư nợ cho vay tăng thêm vượt 100.000 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm còn có: BIDV tăng thêm 186.000 tỷ, Agribank tăng thêm 170.000 tỷ, HDBank tăng thêm 154.000 tỷ, VietinBank tăng thêm 141.000 tỷ.

Xét về tỷ lệ tăng trưởng cho vay, NCB dẫn đầu với mức tăng trưởng tín dụng đạt 54,5%, PVcomBank tăng 30,4%, VPBank tăng 30,29%, HDBank tăng 29,81%, LPBank tăng 23%...

Nhóm Big4 nắm 47% thị phần cho vay

Nhóm ngân hàng thương mại nhà nước (Big4) dù dẫn đầu toàn ngành về dư nợ cho vay khách hàng nhưng vẫn cho thấy sự thận trọng khi chỉ ghi nhận tăng trưởng tín dụng thấp hơn mức bình quân toàn ngành.

Cụ thể, Agribank đạt mức tăng trưởng tín dụng 8,8% so với đầu năm, ghi dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên “ông lớn” này đạt mức dư nợ cho vay khách hàng vượt ngưỡng 2 triệu tỷ đồng (cụ thể là 2,106 triệu tỷ đồng).

BIDV tiếp tục khẳng định ngôi vị số 1 về lượng vốn bơm ra cho nền kinh tế khi dư nợ cho vay khách hàng đạt hơn 2,47 triệu tỷ đồng, tăng 8,14% so với đầu năm.

Với 2,082 triệu tỷ đồng dư nợ cho vay khách hàng đến 30/9, VietinBank đạt mức tăng trưởng tín dụng 7,28% so với đầu năm, đồng thời cũng đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử đạt mốc dư nợ cho vay khách hàng vượt 2 triệu tỷ đồng.

Trong khi đó, Vietcombank gần như không có sự thay đổi nào về cho vay khách hàng so với đầu năm, với tổng dư nợ đến 30/9 đạt 1,629 triệu tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hai ngân hàng ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng âm trong ba quý đầu năm là Saigonbank giảm 0,98%, đạt 21.520 tỷ; Eximbank giảm 17,42% với mức dư nợ cho vay là 150.221 tỷ đồng.

Như vậy, kết thúc ba quý đầu năm, có 6 ngân hàng đạt số dư cho vay khách hàng vượt 1 triệu tỷ đồng, gồm nhóm Big4 và MB, VPBank.

Trong đó, tổng dư nợ cho vay khách hàng của nhóm Big4 đạt 8,29 triệu tỷ đồng, tương đương khoảng 47,5% tổng dư nợ của nhóm.

BIDV tiếp tục dẫn đầu về thị phần cho vay, lên tới 14%. Thị phần cho vay của VietinBank và Agribank cùng đạt 12%, trong khi thị phần của Vietcombank là 9%.