Tổng tài sản đạt 1,26 triệu tỷ đồng

Duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong cả năm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; HoSE: VPB) kết thúc 2025 với vị thế vững vàng trong nhóm dẫn đầu về cả quy mô và hiệu quả. Tổng tài sản hợp nhất đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 36,4% so với đầu năm và hoàn thành 111% kế hoạch.

Dư nợ tín dụng hợp nhất đạt hơn 961.000 tỷ đồng, với sự bứt phá mạnh mẽ tại cả ngân hàng mẹ và các công ty thành viên. Tín dụng riêng lẻ ở mức 850.000 tỷ đồng, đi lên 35% - tốc độ tăng trưởng cao nhất nhiều năm gần đây.

Năm 2025, nhờ đa dạng hóa các sản phẩm để thu hút khách hàng, huy động tiền gửi và giấy tờ có giá riêng lẻ tăng trưởng 35,6%. Ngân hàng khẳng định vị thế quốc tế bằng các khoản huy động dài hạn, được thu xếp và bảo lãnh bởi các định chế uy tín, với tổng quy mô 2,36 tỷ USD.

Dù duy trì tăng trưởng huy động mạnh mẽ, VPBank vẫn kiểm soát tốt chi phí vốn riêng lẻ. Đồng thời, các tỷ lệ an toàn như cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) và vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn lần lượt được kiểm soát ở mức 81,7% và 27,5%, luôn tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trong nhóm dẫn đầu, đạt hơn 14%. Quý IV/2025, VPBankS đã hoàn thành thương vụ IPO kỷ lục, huy động gần 12.713 tỷ đồng, củng cố nền tảng vốn cho cả công ty con và toàn tập đoàn.

Song song, chất lượng tài sản cải thiện rõ nét, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) hợp nhất theo Thông tư 31 giảm xuống dưới 3%; nợ xấu riêng lẻ về khoảng 2%. Hoạt động thu từ nợ đã xử lý rủi ro ghi nhận kết quả mạnh mẽ trong quý IV, với ngân hàng riêng lẻ đóng góp hơn 1.400 tỷ đồng, gấp đôi quý liền trước. Tính chung cả năm 2025, thu từ nợ đã xử lý rủi ro hợp nhất đạt 5.713 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế hơn 30.600 tỷ đồng, tăng trưởng 53%

Trong hành trình tăng trưởng năm 2025 của VPBank, quy mô và hiệu quả là hai yếu tố luôn luôn song hành. Sau 4 quý, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất gần 75.000 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu khối ngân hàng tư nhân.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất 2025 lên mức kỷ lục hơn 30.600 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ, hoàn thành 121% kế hoạch. Riêng quý IV, lợi nhuận vượt 10.200 tỷ đồng, cao nhất trong 4 năm. Các chỉ tiêu sinh lời cải thiện đáng kể, với ROE, ROA hợp nhất lần lượt đạt gần 16% và 2,2%. Khẳng định vị thế đầu tàu, ngân hàng mẹ đạt lợi nhuận hơn 26.300 tỷ đồng trong năm 2025, tăng 44,4%.

VPBankS đạt 4.476 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế năm 2025, gấp 4 lần, vượt kế hoạch đã điều chỉnh. Dư nợ cho vay ký quỹ hơn 34.000 tỷ đồng và vẫn còn dư địa gần 34.000 tỷ đồng nhờ nguồn vốn được củng cố sau IPO. Trong quý IV, thị phần môi giới trên HoSE của VPBankS lên 3,21%, lần đầu lọt top 10 công ty chứng khoán có thị phần cao nhất.

Trong mảng tài chính tiêu dùng, FE CREDIT duy trì đà phục hồi ổn định, có lãi năm thứ hai liên tiếp, đạt hơn 600 tỷ đồng. Tại lĩnh vực bảo hiểm, OPES vượt kế hoạch kinh doanh, với lợi nhuận hơn 638 tỷ đồng. Chỉ sau một năm tái cơ cấu toàn diện, GPBank đã báo lãi hơn 500 tỷ đồng. GPBank đang được định hướng trở thành mảnh ghép ngân hàng số phục vụ phân khúc khách hàng SME.

Khẳng định vị thế dẫn đầu

Trong năm 2025, hệ sinh thái VPBank ghi dấu bước trưởng thành rõ nét bằng sự gia nhập của GPBank, sự kiện IPO và niêm yết VPBankS cũng như những kế hoạch mở rộng trong thời gian tới.

Tháng 12, VPBankS đã niêm yết trên HoSE với định giá khoảng 2,5 tỷ USD, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình trở thành ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam. Thương vụ IPO giúp tăng cường minh bạch, nâng cao giá trị cho cổ đông, qua đó hiện thực hóa các mục tiêu tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Năm qua, ngân hàng đã đồng hành cùng nhiều sự kiện lớn, từ đại nhạc hội VPBank K-Star Spark In Vietnam, hai đêm concert G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] in Hanoi presented by VPBank, lễ hội eSport VPBank Presents T1 in Vietnam: The Promise Fulfilled cho tới các chương trình nghệ thuật hàn lâm như The Vienna Concert 2025, cũng như hàng loạt giải chạy quy mô lớn cùng nhiều triển lãm nghệ thuật.

Kinh tế năm 2026 còn tiềm ẩn nhiều biến động khó, nhưng trên nền tảng vững chắc về vốn, thanh khoản, công nghệ và năng lực quản trị, VPBank vẫn vững vàng thế chủ động và sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn chuyển đổi mới 2026 - 2030.